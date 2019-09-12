Изменится ли жизнь после нового iPhone 11? Срез мнений медиарынка

Попробуйте сейчас ввести в поисковик Google слово «презентация» – и в первой же строке увидите «презентация iPhone 11». Сейчас это основной поисковой запрос, ведь 10 сентября Apple представила новые продукты – линейку iPhone 11, iPhone 11 Pro и новую модель «умных» часов серии 5. Событие освещали практически все медиа – от информационных ресурсов до профильных СМИ. Утром 11 сентября в Twitter количество упоминаний по хэштегу #iPhone11 достигло 1,04 млн.

Самое явное отличие iPhone 11 от предыдущих моделей – двойная камера и цена в $699 (дешевле, чем XR в прошлом году). Основные новшества модели: самое прочное стекло из всего модельного ряда; новый экран Liquid Retina; обычная и широкоформатная камера; режим ночной съемки; возможность снимать видео с основной и фронтальной камер одновременно; быстрая зарядка; возможность снимать видео в формате 4К; функция slow-mo-селфи; качественнее батарея; самый быстрый процессор A13 Bion из всех установленных на смартфонах.

Про концептуально новый смартфон iPhone 11 Pro известно, что он выходит в двух версиях: обычная Pro по цене $999 и 11 Pro Max за $1099. Модель рассчитана на профессиональных видеомейкеров. Именно поэтому она с тремя камерами – обычная, широкая и ультра-широкая камера (поле зрения до 120 градусов).

У модели присутствует функция Deep Fusion, которая с помощью нейросети объединяет снимки (возможность создавать одновременно до девяти кадров) в одну картинку с максимальной детализацией, дисплей Super Retina (на органических светодиодах с высшим среди iPhone показателем в 458 ppi), а также платформа для машинного обучения.

Как показал опрос медиаменеджеров, большинство не смотрели трансляцию презентации онлайн, и все, кто хоть как-то связан с технологичной стороной инноваций, в основном уже не следят за Apple. А ведь раньше, при жизни CEO компании Стива Джобса, многие собирались с друзьями и коллегами для торжественных просмотров и обсуждений онлайн — и это считалось обязательным для всех, кто связан с IT, product design, инновациями и медиа. Сейчас азарт вокруг Apple поутих, и в общей массе эксперты и дижитальщики не ждут революционных инноваций от одной из самых дорогих IT-компаний. К слову, в июле 2019 Apple Inc стал первой компанией, достигнувшей капитализации в $1 триллион, что больше 1% глобального ВВП.

Chief Product Officer в Kyivstar Миша Нестор в общении с “Телекритикой” признался, что раньше смотрел презентации, но сейчас не хочет тратить на это свое время: “Если не хватает телефона, покупаю новый, причем за 15 минут. Сегодня утром увидел мемчики по теме iPhone 11. Но специально ничего не смотрел. Для рабочих целей мне больше нужны почта, чаты и slack». Егор Аветисов, Head of Innovation ПриватБанк, тоже не следил за трансляцией, но уверенно обещал приобрести новый iPhone 11. Самым интересным для себя функционалом Егор выбрал Apple TV: «После покупки нового телевизора, Apple TV унес с собой на работу. SMART TV для дома меня вполне устраивает. А вот Apple Arcade попробую на работе обязательно».

Бывший главред Vector, Telegram-блогер, пишущий о технологиях, Андрей Бродецкий рассказал, что за продуктами Apple вообще не следит и что он давно “адепт другой секты, где Android forever”.

Поскольку относительно свежая идея направить смартфоны в руки профессионалов, создающих видео и фото-контент, воплотилась в iPhone 11 (экран 5,8 дюймов) и iPhone 11 Mах (6,5 дюймов), мы спросили у оператора-постановщика Тараса Мискив о его впечатлениях о камере и новом функционале для съемки видео больших и сложных форматов. «Отвечу просто. Рекламу iPhone 11 бренд Apple не снимал на iPhone 11. Улавливаете суть?», – ответил Мискив.

Фотограф и путешественник Саша Максименко дал более развернутый ответ: «Вроде полтора часа крутой информации, а по факту – инноваций нет. Мне очень понравился новый режим Apple Watch, позволяющий все время показывать время на экране. В чем новизна iPad – не понял. Осталось старое “железо” и Apple Pencil первой версии, только поддержка обновилась. Наверное, самое приятное – цена. Самое интересное в новом iPhone 11 – широкоугольная камера. Я люблю подобные объективы и в обычных фотоаппаратах. Мне очень не хватало объектива 13 мм. Также классно, что появился режим ночной съемки. Интересно протестировать. Я в полном восторге от приложения, позволяющего записывать одновременно видео с четырех камер, а потом все монтировать. Порадовала возможность использовать сервис Apple Card для игр ценой в 4,99. Круто, что в игры можно играть по подписке – без рекламы и дополнительных покупок. Радует, что смартфон превращается в устройство для общения, интернет-серфинга и игровую консоль. С Apple TV ребята, конечно, постарались. Я видел трейлеры. Не уверен, что куплю, но сериалы посмотрел».

Генеральный продюсер WePlay! Esports Максим Белоногов смотрел презентацию и планирует приобрести новую модель. Его, как человека, ответственного за стримы популярных киберспортивных турниров в формате sporteinment, больше всего заинтересовала возможность мультикамерной съемки, монтаж видео. А вот PR-директор WePlay! Esports Алена Дальская-Латошевич не считает дизайн революционным: «Напомню, такие глянцевые издания как TIME, ELLE и Vogue уже давно снимают свои обложки на iPhone, и уровень качества съемки на камеры предыдущих поколений не был препятствием для творческих амбиций фотографов. Как ни странно, при растущей популярности видео и фотоконтента, требования к качеству съемки снижаются. Сейчас содержание важнее формы. Лично я не планирую менять свой iPhone 7 Plus на iPhone 11 Pro».

Руководитель развлекательного направления контентных продуктов группы 1+1 media Александр Козаченко считает, что новое устройство может упростить жизнь медийным героям и блогерам: «iPhone 11 и iPhone 11 PRO — отличный инструмент для создателей контента. Представьте, что один смартфон может решить сразу несколько задач видеосъёмки. Рассматривайте покупку, как инвестицию в продакшн. Камера в iPhone – самая лучшая на рынке. Кроме того, телефон качественно пишет звук и видео (днем и ночью).

С новыми часами Apple Watch можно регистрироваться на авиарейсы, диктовать смс, вызывать Uber, проверять почту и совершать покупки

Александр Козаченко также считает полезным новый Apple Watch: «С выходом последней модели очевиден прогресс. Функционал часов большой, потенциал роста огромный – маленькое устройство будет все больше востребовано пользователями. С новыми часами Apple Watch можно регистрироваться на авиарейсы, диктовать смс, вызывать Uber, проверять почту и совершать покупки».

Также он отметил функцию Apple TV: «Бренд вышел за рамки своих устройств. Теперь ТВ — не только «коробочка», а полноценное приложение, которое можно скачать на сторонних маркетах и смотреть на SMART TV. Компания будет конкурировать со всем рынком ОТТ-кинотеатров – ведь очевидно, что в Украину подписка придет не скоро. Очень интересно, как Apple решит проблему адаптации контента и как будет его продвигать в неанглоязычных странах. Напомню, что изначально все ждали прихода телевизора от Apple, но вместо устройства неожиданно получили приложение».

Фото: Twitter