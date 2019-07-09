Instagram будет бороться с оскорблениями пользователей

В Instagram начинают кампанию по защите своих пользователей от оскорблений. А жертвам буллинга хотят дать возможность постоять за себя. Новая функция должна работать в обоих направлениях. Она уведомляет людей до публикации комментария о том, что он может быть воспринят как оскорбительный. Что позволяет пользователям отменить сообщение и не дает другому подписчику получить уведомление о вредоносном комментарии. По ранним тестам функции выяснилось, что она побуждает некоторых людей отменять свои комментарии и делиться чем-то менее «вредным», когда у них есть возможность поразмышлять. Об этом сообщается в блоге компании.

В течение многих лет компания использовала искусственный интеллект для выявления оскорблений и других видов вредоносного контента в комментариях, фотографиях и видео. По мере роста сообщества растут и инвестиции в технологии. Это особенно важно, когда речь идет о подростках, ведь они реже сообщают об издевательствах в интернете, хотя подвергаются ему больше всего.

«Наша миссия – связывать вас с людьми и вещами, которые вы любите, что работает, только если люди чувствуют себя комфортно, выражаясь в Instagram. Мы знаем, что буллинг – это проблема, с которой сталкиваются, многие, особенно молодые люди. Мы стремимся лидировать в борьбе с буллингом в интернете и переосмысливаем весь опыт Instagram, чтобы выполнить это обязательство», – сообщают в Instagram.

По словам авторов, они хотели создать инструмент, который позволял бы пользователям контролировать свой Instagram, не уведомляя кого-то, кто может нацеливаться на них. Вскоре в соцсети обещают запустить новую функцию защиты учетной записи от нежелательных взаимодействий под названием «Ограничить». После того как пользователь ограничивает кого-либо, комментарии к его постам от этого человека становятся видны только ему. Будет возможность сделать комментарии «ограниченного» пользователя видимыми для других, одобрив их. Люди с ограниченными правами не смогут видеть, когда вы активны в Instagram и когда вы прочитали их прямые сообщения.

Напомним, в июне сообщалось, что YouTube тестирует в Индии возможность скрывать комментарии под видео в приложении соцсети на Android. Обычно комментарии открываются при скроллинге страницы. Таким образом, зайдя на страницу, пользователь сможет выбрать, хочет ли он читать мнения других пользователей о ролике или нет. Ниже будут отображаться рекомендуемые видео.

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