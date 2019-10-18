High quality: 3 девайса для тех, кто любит ТВ

Сегодня телевидение доступно на многих устройствах — достаточно закачать соответствующее приложение на смартфон/ноутбук/планшет, подключиться к интернету, — и вы уже телезритель. Однако многие из нас все еще любят усесться поудобнее перед телевизором, чтобы насладиться любимыми шоу или фильмами на некогда голубом и выпуклом, а сегодня — черном и плоском, экране. Итак, если вы хотите смотреть качественное ТВ, то и техника нужна соответствующая. Какая? Об этом расскажем ниже…

Телевизоры 4К

Может кто-то еще не в курсе, что такое 4К или как-то не задумывался над этим. Тогда объясним: приставку «4К » к названиям моделей телевизоры получили потому, что их экраны имеют разрешение 3840 х 2160 пикселей, что в четыре раза больше, чем известный всем формат Full HD 1080p. А это значит, что изображение, которое вы будете видеть, в четыре раза четче. Разглядеть все в деталях можно на 55-дюймовых экранах, однако особенно хороши будут телевизоры диагональю 75 — 88 дюймов. Такие модели идеальны для организации домашнего кинотеатра и/или интеграции в офисное пространство. Какого производителя выбрать, решать вам. Мы же знаем, что коллеги из mashable.com рекомендуют бренд TCL (продается в citrus.ua). А если вы нацелены на мегачеткость, тогда присмотритесь к модели Samsung QE65Q900R, обладающей разрешением 8К и диагональю 65 дюймов (citrus.ua).

Медиаплееры

Смысл существования данных гаджетов состоит не только в передаче потокового изображения с телефона на телевизор, но и в оптимизации контента для наилучшего качества изображения. То есть, если ваш телевизор обладает функцией HDR (High Dynamic Range — высокий динамический диапазон), то медиаплеер способен дотянуть передаваемое со смартфона изображение до качества 4К, а звук — до DOLBY + DTS. Ну, и еще такие устройства предлагают плюшки: интеллектуальное управление (Google Assistant, Alexa, Siri — в зависимости от производителя); подключение к телевизору разных устройств с помощью Wi-Fi; совместимость со смартфонами, ноутбуками и планшетами, работающими на различных ОС (снова — зависит от производителя); поддержку громкой связи, что позволяет отвечать на звонки не останавливая просмотр; супервысокую скорость передачи данных. Сегодня в Украине (rozetka.com.ua) возможно приобрести медиаплееры от Google — Google Chromecast Ultra и от Apple — Apple TV 4K, а вот устройство от Amazon — Amazon Fire TV Stick 4K, — к сожалению, у нас не продается. Зато есть неплохой вариант от Xiomi, заточенный под Andrioid.

Звуковые панели

Придать звуку объемности и тем самым обеспечить эффект Dolby Digital может такой девайс, как саундбар. Многие компании выпускают эти девайсы — JBL, Samsung, LG… Однако далеко не каждая модель может похвастать какими-либо фишками. Но вот звуковые панели от Polk выгодно выделяются, потому как работают на основе Voice Adjust, благодаря чему значительно повышают четкость голоса. Данная технология способна сделать разборчивым самый невнятный диалог (купить можно в audiovideomir.com.ua). Бренд Yamaha тоже не пасет задних (allo.ua). Его фирменная технология MusicCast способна преобразовать любой аудиосигнал в аудиосигнал высокого разрешения, а функции MusicCast Surround и MusicCast Stereo — создать эффект объемного звучания. Кроме этого, девайсы зачастую оснащаются протоколами беспроводной связи, посредством которых осуществляется передача музыки со смартфона, планшета или другого совместимого устройства, и поддержкой форматов Dolby Digital и DTS Digital Sound.

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