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Хакеры выставили 20 млн аккаунтов Instagram на продажу

от Telekritika
От Telekritika 348
Главная Диджитал Хакеры выставили 20 млн аккаунтов Instagram на продажу

Цена такой базы составила 2,8 биткоина и примерно $23 тыс. в эквиваленте.

Мошенники выставили на продажу базу данных, в которой насчитывается около 20 миллионов аккаунтов пользователей из социальной сети Instagram. Об этом сообщил 24.ua

Цена такой базы составила 2,8 биткоина и примерно $23 тыс. в эквиваленте.

Чтобы доказать, что доступ к аккаунтам действительно есть, хакеры предоставили данные от двадцати тысяч учетных записей, в которые входили номера телефонов, электронные адреса и другая личная информация.

В свою очередь, в пресс-службе Instagram заявили, что база данных принадлежит индийской маркетинговой компании и в мае данная организация оставила в открытом доступе данные о 49 миллионах аккаунтов.

Также соцсеть заверила, что похищенные данные не могут навредить пользователям. 

Так как невозможно воспользоваться ими для завладения средствами со счетов, привязанных к номерам телефона или аккаунтам.

Напомним, ранее стало известно, что в сеть попала база 419 миллионов пользователей Facebook – компании владельца Instagram.

Фото: Unsplash

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