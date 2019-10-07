Google нашла уязвимость в новых версиях Аndroid

Google объявил, что нашел уязвимость в системе Android, которая используется злоумышленниками для получения данных. Она получила название zero-day. Об этом сообщает ZDnet.

Уязвимость находится в коде ядра операционной системы и может использоваться для получения доступа к устройству.

Данная проблема уже была исправлена в декабре 2017 года в версиях Android 3.18, 4.14, 4.4 и 4.9. Тем не менее новые устройства снова попали в группу риска.

Исследователи Google считают, что уязвимость затрагивает такие модели телефонов Android с Android 8.x и более поздние версии: Huawei P20, Xiaomi Redmi 5A, Xiaomi Redmi Note 5, Xiaomi A1, Samsung S7, S8, S9 и другие.

Также стало известно, что данная уязвимость не требует индивидуальной настройки для каждого устройства, а значит – способна работать с более широким спектром мобильных телефонов.

Фото: Unsplash

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