Global Digital 2019: куда катится цифровой мир и мы вместе с ним

Global Digital Yearbook Report – это наиболее полное исследование рынка Digital, в которое вошли данные более чем 200 локальных и глобальных отчетов рынка от компаний GlobalWebIndex, GSMA Intelligence, Statista, Locowise, App Annie, SimilarWeb и других.

Прошедший 2018 войдет в историю Digital, как год с впечатляющим ростом интернет-пользователей во всем мире. За последний год количество юзеров Сети увеличилось на 366 миллионов. Это означает, что каждую секунду в мире появляется 11 новых пользователей.

Стоит отметить, что половина пользователей Интернета – это люди, которые сидят в сети со смартфонов. Сегодня в мире насчитывается 5,11 миллиарда уникальных мобильных пользователей, это на 100 миллионов (2 процента) больше, чем в прошлом году. Потребители находятся в онлайне 6 часов и 42 минуты ежедневно. Жители Филиппин проводят в интернете больше всего времени – 10 часов и 02 минуты, а жители Японии – меньше всего – 3 часа и 45 минут.

В среднем пользователи Интернета во всем мире проводят 6 часов и 42 минуты онлайн ежедневно. Это немного ниже прошлогоднего показателя в 6 часов и 49 минут, но исследователи подозревают, что это снижение может быть связано с большим числом новых пользователей, которые только учатся пользоваться Интернетом, и которые используют Интернет меньше, чем более опытные пользователи.

Какими же ресурсами жители планеты пользуются чаще всего? 1 место – Google, 2 место – Youtube, 3 место – Facebook. В e-commerce, с точки зрения траффика, китайские платформы Taobao и Tmall имеют более высокий рейтинг, чем Amazon.

Согласно данным SimilarWeb контент «для взрослых» также отнимает у людей много времени.

GlobalWebIndex сообщает, что сообщает, что 92 процента интернет-пользователей смотрят видео онлайн каждый месяц, в то время как у 6 миллиардов людей во всем мире есть дома телевизор, как говорится в отчете ITU (англ. International Telecommunication Union – Международный союз электросвязи).

За год у людей изменились привычки взаимодействия с Интернетом. В течение 2018 года примерно четыре из десяти пользователей Интернета использовали голосовые команды или голосовой поиск ежемесячно.

Среднестатистический пользователь социальных сетей проводит 2 часа и 16 минут в день на социальных платформах – это на 1 минуту больше, чем в прошлом году. То есть, треть всего времени, проведенного в интернете, и одна седьмая их активной жизни – это социальные сети.

Что же происходит в диджитализации брендов? Их объединяет одно – они относятся к маркетингу как необходимой услуге. Вместо банальной рекламы бренды используют бюджет на создание ценных вещей для своей аудитории, что уже конкурирует с избитой рекламой.

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