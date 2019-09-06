❤ Facebook запустил сервис знакомств

Facebook запустил новый сервис для виртуальных знакомств Facebook Dating, начав «большую игру в онлайн-романтику», пишет The Verge.

Прошел почти год после того, как компания начала тестирование нового сервиса в Колумбии, и теперь Facebook Dating доступен в Соединенных Штатах и еще 19 странах. Продукт для пользователей старше 18 лет появился в виде новой вкладки в мобильном приложении Facebook. Люди, которые выбирают ее, могут одним нажатием создать профиль, отдельный от основного аккаунта в Facebook, и найти потенциальных романтических партнеров среди друзей своих друзей или за пределами существующей сети друзей.

В Facebook заявляют, что будут предлагать совпадения на основе предпочтений, которые юзеры указывают при создании своего профиля, а также интересов и активности в Facebook. Сервис, который позаимствовал многие элементы дизайна из приложения для знакомств Hinge, позволяет отправлять лайки и соответствующие сообщения любому пользователю, с которым вы сталкиваетесь онлайн.

Пользователи не увидят своих друзей с Facebook в новом приложении, если не воспользуются специальной функцией Secret Crush, которая позволяет проявить интерес к девяти друзьям на Facebook (или подписчикам в Instagram). Если два юзера проявят взаимную симпатию, они получат соответствующее уведомление. «Вероятно, это одно из лучших уведомлений в их жизни», – рассказал The Verge менеджер по продукции Натан Шарп.

Facebook Dating – бесплатное приложение, в нем нет рекламы. «Мы не хотели включать что-либо в духе свайпанья или игр, – сказал Шарп. – Знакомства на Facebook – это разговоры».

Dating также интегрирован с группами Facebook и событиями. Если люди в группе, в которую вы входите, создали профили знакомств или планируют посещать те же события на Facebook, они могут отображаться в ваших «совпадениях».

С этим запуском и надвигающимся антимонопольным делом против компании Facebook усиливает интеграцию Dating с Instagram. Как и в Tinder и Hinge, теперь пользователи могут при желании добавить раздел в свой профиль, отображающий последние фотографии из Instagram. А в ближайшие месяцы, по обещанию Facebook, в аккаунт можно будет добавлять и сторис – как из Facebook, так и из Instagram.

Также, по словам создателей, Facebook Dating имеет потенциально мощную функцию защиты безопасности пользователей: юзеры могут нажать значок щита, чтобы поделиться информацией о предстоящем свидании с другом или членом семьи с помощью Facebook Messenger, а также временно поделиться своим местоположением в реальном времени. Таким образом они смогут следить за вами, когда вы встречаетесь с новым человеком.

Помимо США, Facebook Dating теперь доступен в 20 странах, среди которых Бразилия, Канада, Мексика, Сингапур, Таиланд, Вьетнам. В Европе он должен заработать в начале следующего года.

Напомним, ранее «Телекритика» писала о том, что в сеть попала база с контактами 419 млн пользователей Facebook.

Фото: The Verge