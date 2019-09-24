Facebook запускает сервис Fashion++

Новый сервис от Facebook под названием Fashion++ будет предлагать модные образы благодаря искусственному интеллекту. Об этом сообщили в официальном блоге Facebook.

Платформа сможет порекомендовать заправить рубашку, выбросить аксессуар или поменять юбку на джинсы – простые детали, которые не требуют затратных покупок.

«Такой инструмент, как Fashion++, однажды позволит пользователю выбрать свой наряд на основе персонализированных советов по стилю или свяжется с дизайнером, чтобы придумать способы улучшения привычного образа», – говорит Кристен Грауман, научный исследователь, который помог создать инструмент.

Как и многие системы искусственного интеллекта, Fashion++ учится на примерах. Таким образом, его рекомендации могут различаться, зависимо от того, выбрал ИИ для примера изображения современных платьев или платья в стиле панк-рок.

Также в Facebook сообщают, что это пример того, как можно использовать искусственный интеллект в креативных приложениях, которые часто субъективные и неточные.

Сервис Fashion++ уже доступен для жителей Америки.

Фото: Facebook

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