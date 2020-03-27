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Facebook запускает фактчекинговую программу в Украине

от Telekritika
От Telekritika 302
Главная Диджитал Facebook запускает фактчекинговую программу в Украине

Отныне все фейковые новости будут маркироваться.

27 марта 2020 года Facebook заявил о старте фактчекинговой программы в Украине, организованной совместно с VoxCheck и StopFake — организациями, сертифицированными независимой Международной сетью фактчекинга (International Fact-Checking Network), сообщает пресс-служба.

Данная программа является частью системы мер Facebook по улучшению качества и достоверности информации в ленте новостей. Работает она в трех направлениях: удаление учетных записей и контента, нарушающих стандарты сообщества или рекламной политики Facebook, препядствование распространению фейковых новостей и ложного контента, предупреждение пользователей о том, фейковый ли контент или правдивый.

Эксперты по проверке фактов будут маркировать фейковые новости и они будут появляться в ленте новостей снизу. Это поможет уменьшить и, в результате, остановить распространение недостоверного контента, а также минимизировать количество людей, которые его увидят. Кроме этого, уменьшится распространение фейков страницами и доменами, которые это делают регулярно. Таким образом они потеряют возможность монетизации контента и размещения рекламы. После обозначения сообщений как фейковых, Facebook будет предупреждать пользователей, которые его видят или хотят им поделиться, что информация недостоверна.

«Мы рады запустить в Украине фактчекинговую программу вместе с фактчекинговимы организациями VocCheck и StopFake. Facebook серьезно относится к противодействию фейковым новостям и поэтому постоянно работает над тем, чтобы помочь прекратить распространение дезинформации на своих платформах», — отметила Екатерина Крук, менеджер по публичной политики Facebook в Украине.

Напомним: ранее стало известно, что Facebook запускает Messenger Coronavirus Community Hub для борьбы с фейками о коронавирусе.

Фото: pixabay

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