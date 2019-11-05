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Facebook объявил об обновлении бренда

от Telekritika
От Telekritika 86
Главная Диджитал Facebook объявил об обновлении бренда

В ближайшие недели во всех продуктах компании появится подпись «From Facebook».

4 ноября Facebook заявил, что проведет обновление бренда, в рамках которого появится новый логотип компании. Об этом сообщается на официальном блоге Facebook.

«Сегодня мы обновляем наш фирменный знак, чтобы прояснить, какие продукты связаны с Facebook. Также мы введем новый логотип компании, чтобы можно было проще отличить компанию Facebook от приложения Facebook, которое сохранит свой собственный бренд», –  пишут в блоге.

Новый брендинг был разработан с использованием типографики и заглавных букв для создания визуального различия между компанией и приложением.

Facebook объявил об обновлении бренда

слева — Instagram сейчас; справа — в рамках обновления бренда

“Люди должны знать, какие компании делают продукты, которые они используют. Наши основные продукты включают приложения: Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp, Oculus, Workplace, Portal и Calibra. Эти приложения и технологии имеют общую инфраструктуру в течение многих лет, и команды, стоящие за ними, часто работают вместе», –  прокомментировали в компании.

Так, в ближайшие недели во всех продуктах и ​​маркетинговых материалах, включая новый веб-сайт компании появится подпись «From Facebook» (от Facebook).

Одна из целей данного брендинга – создание сообщества и расширение аудитории.

Фото: Facebook

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