💰Чем Facebook будет платить пользователям за просмотр рекламы

Facebook развернул масштабную кампанию в обстановке полной секретности, из-за чего о ней узнали лишь год назад. Проект криптовалюты носит название Project Libra и уже успел привлечь на свою сторону Visa, Mastercard и First Data, которые предоставят $1 млрд в качестве обеспечения токенов. Об этом сообщает The Bell со ссылкой на The Wall Street Journal.

Также компания ведет переговоры со множеством торговых интернет-площадок и мобильных сервисов о приеме Facebook stablecoin (название будущей криптовалюты), они, вероятно, и станут инвесторами проекта. Facebook планирует вознаграждение для пользователей криптовалюты за просмотр рекламы и взаимодействие с контентом соцсети, а также покупки на ее платформе. Система будет похожа на систему обычных ритейлеров.

Внедрение Facebook с 1,5 млрд человек дневной аудитории станет самым массовым в истории применением криптовалюты и может подорвать выгодный операторам сегмент карточных платежей в электронном ритейле в случае успеха.

Из главных конкурентов Facebook в этом сегменте выделяют платежные системы Apple Card (Apple и Goldman Sachs), Amazon Pay (Amazon и Worldpay), блокчейн-платформу TON (Telegram).

