👁 Чего ожидать от Facebook, Instagram, Youtube в 2019 году

Безусловно, тренд конца года – рассуждать о трендах следующего года. Всем интересно узнать, в какой новый мир мы вступаем, и чего нам ждать, первым делом, от соцсетей, в которых мы проводим, согласно данным Mediakix почти 2 часа ежедневно. Кейси Ньютон, редактор рубрики The Interface пишущий в The Verge о пересечении соцсетей и демократии, выбрал самые реалистичные тенденции, после большого опроса в Twitter о ключевых изменениях, которые ждут соцсети в 2019. Тезисно излагаем самые важные направления.

Социальные сети

Ожидается, что появится больше платных социальных ресурсов. Не исключен возврат к групповым обсуждениям и чатам в отдельных сетях по выбору, особенно повезет в этом смысле Discord and Slack.

Apple или Google вернутся к созданию варианта собственных сетей. По нашим сведеньям, бывший вундеркинд Facebook Майкл Сайман колдует над созданием приложения Google Social App. Так что, этому прогнозу не сбыться будет сложно.

Политика

Главы государств с авторитарным уклоном в новом году серьезно задумаются о пользе/вреде Facebook и будут искать предлог, чтобы блокировать доступ к ресурсу или национализировать его (и это уже происходит у нас на глазах!);

В США будут приняты меры по усилению законодательства в сфере защиты национальных интересов. Эта тенденция инспирирована внутрипартийными войнами.

Рассмотрение такого закона идет полным ходом, например, в Калифорнии.

FACEBOOK

Прежде всего, грядет снижение количества пользователей из Северной Америки в связи с модерацией контента, а также платное пользование Facebook в отдельных группах. Можем утверждать, что модерация и пристальный контроль со стороны государства за пользователями Facebook усилится и в России.

INSTAGRAM

Текущий проект Instagram’а Facebookification будет продолжаться, но проблемы будут только нарастать. Прежде всего, заметная утечка данных. Харизматичные основатели Instagram уже покинули его, пресса все внимательнее приглядывается к наиболее горячим темам и существует твердое убеждение в среде элиты, что долгое пребывание на этом ресурсе не комплиментарно для пользователей.

Что касается шопинга, то следующий год – прорыв для Instagram. Прогнозируем появление автономных приложений для шопинга в 2019 году, а также приложений direct messaging для прямой коммуникаций, они уже тестируются.

TWITTER

Высока вероятность появления дюжины противоречивых изменений пользовательского интерфейса (UI). Есть мнение, что Twitter вытеснят из App Store в связи с контентом для взрослых, все знают о фиаско такого характера на Tumblr в этом году. Скорей всего, все будут ругать «чертов ресурс», но периодически заглядывать в него.

YOUTUBE

Появится серийный формат подачи информации, документальный контент в сериях, может быть даже фильмы в сериях, конференции. Останется и проблема обуздания правого экстремизма на YouTube.

SNAP

Заметный рост контента с дополненной реальностью. Отсутствие каких-либо ударных, хитовых продуктов сделает следующий год трудным для развития Snap.

TIKTOK

Cоцсеть для публикации коротких видео для мобильных устройств, предназначенная для подростков. Сознательная часть юзеров искренне ненавидит TikTok за невероятно навязчивую рекламу в YouTube. В Украине сеть пока не очень популярна. Предсказываем, что в 2019 каждые 10 минут каждого часа потребления контента на ТВ и в интернете будет приходиться на видео-стриминг с мобильных устройств. Это связано с развитием именно таких ресурсов, как TikTok, и растущей популярностью коротких видео в Instagram и Snapchat.

NEW APPS/ Новые приложение

Новые социальные приложения свяжут различные мессенджеры и чаты. Предсказывают «шесть или более» неудачных замен Tumblr и значительный рост Mastodon.social – распределенной объединенной социальной сети с взаимосвязанной и децентрализованной сетью независимых серверов. У Mastodon есть функции микроблогов, похожих на Twitter.

Следующее поколение социальных приложений просто добавит социальные функции в существующие вертикальные приложения. Это будет восприниматься скорее как операционная система для каждого типа приложений, будь то недвижимость, психическое здоровье, финансовые инвестиции или, например, скутеры.

В каждом нишевом интересе или виде деятельности приложения, которые их обслуживают, будут по-прежнему становиться все более социальными по своей природе. Потому что основной спрос — стремление к контактам с другими и усилению чувства социальной общности — остается неизменным.

С некоторой долей уверенности можно ожидать появления нового приложения коротких видео-историй Byte от разработчика популярной видео-платформы Vine.

Утечки данных Facebook

Самая большая последняя утечка данных в Facebook затронула 6,8 миллионов человек и позволила открыть доступ почти к 1500 приложений от 876 различных разработчиков. В открытые источники попали даже фотографии, к которым ранее не было доступа.

Facebook заявил, что появление такого крупного взлома вызвано ошибкой, связанной с фукционалом login и api фотографий, что позволило разработчикам получать доступ к фотографиям опубликованным на Facebook в своих собственных приложениях.

Все пострадавшие пользователи вошли в приложения третьих сторон, используя свои учетные записи Facebook, и предоставили им тем самым некоторую степень доступа для просмотра своих фотографий.

«Мы сожалеем, что это произошло», — пишет Томер Бар, технический директор Facebook. Всё это произошло ровно через день после того, как Facebook открыл инсталляцию в Нью-Йорке, чтобы показать людям, как «вы можете управлять своей конфиденциальностью». Какая ирония!

Изначально Facebook не раскрывал информацию об обнаруженной ошибке, но в ответ на запрос Techcrunch представитель компании заявил, что она была обнаружена и исправлена 25 сентября. Компании потребовалось время, чтобы выяснить, какие приложения и люди были затронуты, а отправить предупреждение пострадавшим пользователям. Задержка может привести к тому, что Facebook подвергнется риску штрафов GDPR за несвоевременное раскрытие проблемы в течение 72 часов, что может стоит компании до 20 миллионов фунтов стерлингов или 4% годового мирового дохода.

Что интересно, Facebook обнаружил ошибку примерно в то время, когда он публично объявил о другой серьёзной ошибке, раскрывшей личную информацию 30 миллионов пользователей в конце сентября. В октябре масштабы нарушения расширились за счет сообщений о том, что были раскрыты не только электронные письма и номера телефонов некоторых пользователей, но и информация о профиле, включая пол, местоположение, дату рождения и недавнюю историю поиска. ФБР сейчас расследует это нарушение.

Эти две самые крупные проблем за последние несколько месяцев (даже без учета скандала с Cambridge Analytica в этом же году ранее) взятые вместе — провал в ошеломляющих масштабах, который затрагивает десятки миллионов людей. Это не просто утечка адресов электронной почты или паролей — хотя электронные письма, несомненно, были предметом утечки — это утечка сугубо личной информации – данных о местоположении, результатов поиска, фотографий. В результате, люди будут избирательнее выкладывать свои фотографии на Facebook и ограничивать свое время и частоту заходов на аккаунты.

Launches/Запуски

Instagram начнет сообщать брендам, какие продукты пользователи добавляют в закладки. Эту информацию можно будет использовать для таргетинга рекламы. Люди любят Instagram, но иногда спрашивают: почему все мои действия на этой платформе не используются в рекламных целях? Ну вот еще одна распространенная деятельность по сбору данных, которая скоро будет превращена в налоговую обязанность.

В прошлом месяце Instagram представил инструмент, который позволяет пользователям создавать закладки для продуктов, которые они находят в социальной сети. Теперь Instagram работает над инструментом анализа, который будет показывать брендам, какие из их товаров пользователи сохраняют, утверждает Лайла Амджади, менеджер по продуктам Instagram. Instagram намерен запустить эту функцию в первой половине 2019 года.

Facebook добавляет веб-браузер и Instant Games на устройства видеочата Portal. Новое обновление добавляет некоторые крайне необходимые функции к выделенным экранам видеочата. Теперь и стандартный Portal, и более крупная версия Portal+ смогут получать доступ к интернету через специально созданный браузер. Это открывает устройства для правильной версии Youtube, Facebook.com и других новостных и развлекательных сайтов. (Portal мог получить доступ к Youtube раньше, но только в своей зачаточной версии Smart TV). Помимо браузера, Facebook также запускает поддержку своей платформы Instant Games, начиная с таких продуктов, как «Battleship» и «Words with friends».

Для обложки использованы кадры: https://www.youtube.com/watch?v=8ZdpA3p9

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