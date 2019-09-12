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Бесплатная пилотная версия стриминга Disney+ заработала в Голландии

от Telekritika
От Telekritika 506
Главная Диджитал Бесплатная пилотная версия стриминга Disney+ заработала в Голландии

Стриминг Disney+ готовится вступить в гонку за зрителя с Netflix и Apple TV+, запуск которого состоится в ноябре, и предлагает возможность свободно протестировать свой сервис в Нидерландах.

Компания Disney запустила пробную версию своего стримингового сервиса Disney+ для бесплатного тестирования в Голландии. Но такая возможность действительна только до 12 ноября. Об этом пишет The Verge.

После окончания пробного срока стоимость подписки составит 6,99 евро в месяц. Потоковый сервис предложит такие проекты, как «Мстители. Война бесконечности», «Звездные войны. Последние джедаи», «Суперсемейка 2», «Белоснежка и семь гномов». По первым отзывам голландских пользователей, Disney+ «пустой, но элегантный». По сравнению с Netflix в нем не так много контента. А по сравнению с Apple TV+ – тонна, и его очень легко найти. Верхняя строка позволяет быстро перейти к разделам Disney, Pixar, Marvel, Star Wars или National Geographic

Бесплатная пилотная версия стриминга Disney+ заработала в Голландии

Ранее сообщалось, что только 12 фильмов Marvel будут доступны при запуске Disney+ 12 ноября, среди них: «Капитан Марвел», «Тор: Царство тьмы», «Железный человек» и «Железный человек 3»; «Мстители: Финал» выйдет позже, в декабре. Голландский пилот – возможно, из-за различных лицензионных соглашений – содержит 18 продуктов Marvel, но пока без «Капитана Марвел». 

Пилот также содержит полную франшизу «Звездных войн», доступную для потоковой передачи, эпизоды от I до VIII, включая специальные выпуски. 

Домашняя страница Disney+ удобно сортирует контент по разделам «Хит-фильмы», «Классика», «Мюзиклы» и «Документальные фильмы». Раздел 4K и HDR содержит 17 игр Ultra HD, включая несколько из франшиз о «Мстителях» и «Звездных войнах».  

Напомним, «Телекритика» писала о том, что стриминг от Apple заработает 1 ноября, а игровая платформа – уже 19 сентября.

Фото: The Verge

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