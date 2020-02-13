Андре Тан и Ирина Никончук: «Мы хотели снять честное кино, а не большой рекламный ролик»

Можно утверждать, что большинство из нас любит окружать себя красивыми вещами и, конечно, предпочитает иметь в гардеробе хотя бы несколько моделей дизайнерской одежды. Однако так же смело можно утверждать, что мало кто задумывается над тем, какой был приложен труд мастерами, создавшими все эти красивые вещи.

Один из мастеров решил рассказать об этом, согласившись на съемки в документальном кино о сложной, эмоциональной, тяжелой, но весьма творческой профессии — дизайнер одежды. Это Андре Тан, с которым мы встретились в преддверии телепремьеры фильма «Andre Tan», чтобы поговорить о том, как прошли съемки, какими были его чувства, когда он открыто, на камеру, делился со зрителем своими страхами, и доволен ли он готовым продуктом. Компанию Андре составила руководитель 1+1 Digital Studios Ирина Никончук, являющаяся автором проекта и вдохновившая на съемки и самого Андре, и всю его команду.

Ира, как пришла идея создания подобного сериала? Почему выбор пал на Андре Тана?

Ира: В начале 2019 года мы запустили продакшен 1+1 Digital Studios, и моей задачей была разработка контентого портфеля. Я поняла, что для VOD-сервиса 1+1 video нужно создавать документальные сериалы, потому что, анализируя работу больших платформ, таких как Amazon, Hulu, Netflix, я увидела, что документалистика в тренде. Плюс ко всему, она не требует огромных бюджетов. Поэтому документалистика как жанр была включена в контентный портфель.

Но тут возник следующий вопрос: о чем должна быть эта документалистика? Вместе с Анной Ткаченко, директором 1+1 Digital и инновации, мы увидели, что ниша локальных историй успеха практически пустует. Так и появилась идея — создать серию документалок о наших успешных современниках, которые бы показали украинцам, что можно строить бизнес в этой стране, достигать высот, и никуда уезжать не нужно, а можно, и стоит, развивать страну, создавать рабочие места здесь и сейчас. Этими фильмами мы хотим вдохновить зрителей не только на бизнес-деятельность, но и на создание прекрасного, и в этом плане история дизайнера Андре Тана была просто идеальной.

Андре, вы сразу согласились принять участие в съемках?

Андре: Моей первой фразой было: «Я не люблю документалистику!» (смеется). Я Ире сказал сразу, что фильм не должен получится нудным и заумным. Согласитесь, документалистка — жанр весьма строгий, а потому фильмы подчас получаются скучными. Я же хотел реализовать две задачи. Первая: фильм должен быть интересен даже тем, кто весьма далек от мира моды. Вторая: я должен быть в этом фильме настоящим, таким, каким меня не знает никто. Дело в том, что я уже 15 лет на телевидении, и за это время у меня сформировался определенный имидж. Так вот мне хотелось сбросить эту маску. Реализовав эти две задачи, мы получили эмоциональный, разносторонний и очень нескучный продукт.

Андре, Ира, у каждого из вас была своя цель. Удалось ли ее достичь?

Ира: Как уже говорил Андре, одной из наших основных задач было показать не «фасад» главного героя, а его настоящую сущность. И я понимала, что справиться с этой задачей сможет только камерный и эффективный коллектив. Мы не хотели разворачивать огромную съемочную площадку с кучей приборов… Потому что в такой среде главный герой просто «включит» того Андре Тана, которого мы привыкли видеть на ТВ. А маленькая команда могла снимать Анде в его родной среде, где он проявляется по-настоящему. В итоге, съемочную команду составили режиссер, оператор, осветитель и звукорежиссер, а иногда лишь один оператор. Только такая маленькая команда и может снять правдивую документалистику, когда люди могут расслабиться и дать настоящую эмоцию.

Андре: Я недавно устроил закрытый показ фильма для своей команды. Всего собралось 62 человека. После просмотра половина рыдала, половина удивлялась: «Ну, как же классно мы сыграли!» В смысле, сыграли? Ребята, вам показали кусочек вашей жизни! Но такая реакция и стала подтверждением тому, что я своей цели достиг — фильм незаурядный.

Сколько часов было отснято, и каким в итоге получился хронометраж готового продукта?

Андре: Да там материала на «полнометражку» хватит (смеется)! Можно монтировать продолжение.

Ира: Всего мы отсняли 50 часов, а хронометраж составил один час. Самое интересное, что хронометраж вышел символическим – 1:01:01. Хотя специально никто этого не планировал.

Какой момент съемок был самым тяжелым?

Андре: Я-то привык быть в кадре, а вот моя команда — нет. Поэтому нужно было создать такую атмосферу, которая бы не напрягала сотрудников, и они могли бы быть раскованными и вести себя перед камерами естественно.

Ира: Да, первые дня два, когда мы снимали в офисе Анде Тана, его команда была немного напряжена. Но вскоре они привыкли и не обращали на нас никакого внимания, мы же следовали за ними тенью. Если говорить о сложности момента, то для меня было не просто записать первое интервью с Андре, которые в дальнейшем составило основу всего фильма. Потому что, как только включалась камера, он автоматически становился телевизионной версией себя. Поэтому мы решили, что интервью у него буду брать я, так как мы давно знакомы и Андре со мной более открытый, даже откровенен. Вот именно таким я хотела его запечатлеть.

Андре: Я очень переживал, как на экране в итоге будет отснят показ в Париже и, особенно, бекстейдж. Я хотел, чтобы зрителю через картинку передалась атмосфера. Чтобы кроме суеты, которой не избежать в закулисье, зритель уловил красоту и важность того момента. А еще мне сложно было, когда мы приехали снимать в мой родной поселок. Я не был там 12 лет. Я окунулся в эмоции, в свои детские страхи… В общем, меня периодически «накрывало», было тяжело. Особенно, когда я снова поднялся на сцену Дома культуры — меня буквально душили слезы. Думаю, съемочная группа это заметила. Но это был интересный опыт.

Андре, почему вы решили поделиться со зрителями своими страхами?

Андре: Я не люблю приукрашивать, выдумывать. Да и с Ирой мы договорились, что фильм должен быть максимально честным. Поэтому я и хотел сказать людям о тех проблемах, которые я переживаю. Я хотел показать, какой на самом деле является моя профессия — ведь это титанический труд. Я хотел, чтобы зрители знали, сколько людей я задействую, чтобы в конечном итоге создать одно платье. Если говорить о страхах личных, то… все мы чего-то боимся. И это нормально. Именно поэтому я и рассказываю зрителям о своих переживаниях. И снова повторюсь: я хотел быть честен, иначе фильм превратился бы в большой рекламный ролик.

Ира: Я дополню. Андре мне как-то сказал: «Надо всегда делать то, чего ты боишься». И я с ним согласна, ведь когда ты способен идентифицировать свой страх, ты тем самым находишь свой маяк и движешься в его луче.

Где, кроме как на 1+1 video, можно будет увидеть фильм?

Ира: Сначала мы хотели делать две версии — для сервиса 1+1 video и для ТВ, однако продюсерам понравился наш диджитальный вариант. В итоге фильм доступен к просмотру на 1+1 video за 89 грн, а 8 марта его можно будет эксклюзивно посмотреть на телеканале ТЕТ.

Почему выбрали именно ТЕТ?

Ира: Дело в том, что аудитории Андре Тана, 1+1 video и ТЕТа очень сильно пересекаются. И это стало очевидным решением для нас.

Ира, кто будет героем следующий серии?

Ира: Мы пока героя ищем.

Андре, давно хочу у вас спросить, как вам удалось привлечь к участию в показе Перис Хилтон?

Андре: С удовольствием отвечу — смотрите фильм и узнаете (смеется)!

Фото: пресс-служба 1+1 media

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