🚀Алла Шорина: где искать потенциал роста для онлайн-СМИ в ближайшие три года

«Телекритика» пообщалась с управляющим партнером экспертно-коммуникационной группы «Импульс», экс-генеральным директором медиахолдинга CO-OP Media Аллой Шориной. Эксперт обозначила 5 источников, где медиаменеджерам стоит искать потенциал роста для своего онлайн-СМИ.

1. BigData

Анализ новых массивов данных и создание на их основе новых контент-решений открывают потенциал для выхода онлайн-медиа из застоя. Например, анализ данных фитнес-браслетов (режим бодрствования, стабильность силовых нагрузок) могут сделать более рациональной редакционную политику издания о здоровом образе жизни. На данном этапе естественными партнерами для онлайн-СМИ Украины могут стать активно работающие с большими данными ритейлеры и банковский сектор. Естественно, при абсолютном соблюдении анонимности данных.

2. IT-компетенция

Переосмысление на уровне медиаменеджеров и собственников онлайн-СМИ идентичности их команд. Для работы с контентом журналисту необходимы всевозможные приложения (дизайн, расшифровка текстов, монтаж звуко-, видеоконтента и др.), чат-боты, создание «быстрых» страниц для опросов и прочее. Есть потребность выбирать наиболее подходящие решения из постоянно растущего диапазона программных решений, которые помогают в сборе и обработке контента, иногда программные продукты создаются под задачи редакции. Через несколько лет журналистика перестанет быть гуманитарной профессией. Подход «пусть тот мальчик сделает» в онлайн-журналистике долго не продержится. И тут площадки, которые готовят кадры для IT-индустрии в Украине, например, амбициозные проекты как UnitCity, могут пополнить сегмент онлайн-СМИ кадрами принципиально нового качества подготовки. Кто эффективнее – IT-грамотный журналист или разработчик, прошедший спецкурс по журналистике, – станет понятно по тому, насколько успешной будет монетизация СМИ. Вызов в том, что сейчас в IT-индустрии оплата труда существенно выше, чем в журналистике.

3. Синхронизация личных брендов и брендов СМИ

Последние годы в Украине все больше людей строят личные бренды. В медиаиндустрии это происходит особенно интенсивно. Подчас личные бренды монетизируются эффективнее и без учета естественных интересов компании-работодателя. Упорядочивание таких отношений позволит отрасли усовершенствовать кадровую политику и затормозит процесс постоянного дробления проектов на рынке. Подходы могут быть позаимствованы как в спортивной индустрии, где практика создания и продвижения звезд учитывает как вклад первых тренеров и клубов, так и крупных системных украинских компаний, многие из которых уже не первый год развивают практику «управления талантами».

4. Расширение международного сотрудничества

Пока Украина в международном разрезе в разы больше импортирует креативные продукты, чем репродуцирует собственные (в частности, кино, музыкальная, fashion-индустрии). В то же время медиаменеджерам уже сейчас необходимо постоянно сканировать возможности на предмет того, «что наша команда может создать на экспорт?» и «какой будет наша позиция в отношении с компаниями, которые заходят на украинский рынок?». Со вторым вопросом проще. Украина все интенсивнее становится частью международного рынка сбыта товаров, услуг, и СМИ, имеющие высокое доверие у локальной аудитории, становятся востребованным партнером. Что касается экспорта интеллектуального продукта, то это будет сложнее, но именно такие амбициозные задачи могут определить темпы развития СМИ, его кадровый состав и жизненный цикл.

5. Платные подписки

Рано или поздно значительной части онлайн-СМИ придется проработать возможности платных подписок и получения дохода со стороны читателей. А это потребует пересмотра продуктовых линеек каждой редакции, анализа подходов через призму вопроса, «какие решения мы создаем для нашей аудитории», и, вероятно, усиления специализации журналистских команд.