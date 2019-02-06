YouTube требует удаления сюжета о крымскотатарском политзаключенном
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YouTube требует удаления сюжета о крымскотатарском политзаключенном

от Telekritika
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Главная Без категории YouTube требует удаления сюжета о крымскотатарском политзаключенном

Первая заместитель министра информационной политики Эмине Джеппар сообщила в своем Facebook о том, что юридический департамент YouTube требует от крымских журналистов удалить сюжет от 2016 года о крымскотатарском политзаключенном Эмир-Усеин Куку.

Центр журналистских расследований получил письмо от YouTube соответствующего содержания.

«Компания YouTube получила уведомление от Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) о том, что нижеуказанные материалы нарушают Федеральный закон Российской Федерации № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Роскомнадзор добавил следующий URL-адрес (адресa) в запрещенный список материалов.

YouTube требует удаления сюжета о крымскотатарском политзаключенном

Источник: investigator.org.ua

Письмо было получено после того, как Роскомнадзор увидел в ролике «экстремизм и терроризм». Он обвиняет журналистов в «информационно-пропагандистском сопровождении деятельности» партии «Хизб ут-Тахрир», которую Верховный суд РФ признал «террористической».

YouTube требует удаления сюжета о крымскотатарском политзаключенном

«Считаем этот шаг – вмешательством, политизацией и попыткой использовать корпорацию Google и ее дочернюю компанию YouTube в своих политических целях», – подчеркнула Эмине Джеппар.

Напомним, Эмира-Усеина арестовали по подозрению в участии в деятельности «Хизб ут-Тахрир» (исламской партии, которая свободно работает в Украине и Европе, а также в большинстве стран мира, и запрещена в России). Вслед за Олегом Сенцовым, Куку голодал с 26 июня 2018 по 18 июля, требуя освобождения украинских политзаключенных в России.

Мининформполитики обратилось к YouTube и Google с просьбой не предпринимать никаких действия в отношении сюжета о крымчанине, отклонив жалобу Роскомнадзора, и «принять во внимание методы деятельности России, направленные на подавление свободы слова, разжигание вражды и пренебрежение базовыми правами и свободами человека». Медийщиков предупредили, что если они сами не удалят видеосюжет, Google его заблокирует.

Заглавное фото: Facebook/Крымская солидарность

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