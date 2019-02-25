Триумфальный успех предпоследнего отбора «Голоса країни»
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Триумфальный успех предпоследнего отбора «Голоса країни»

от Telekritika
От Telekritika 19
Главная Без категории Триумфальный успех предпоследнего отбора «Голоса країни»

Предпоследний отбор слепых прослушиваний, который прошел в это воскресенье, снова не оставил тренеров без голосистых участников. Тина Кароль и MONATIK закрыли свои отборы, и в следующем выпуске участники смогут попасть только в команды Потапа и Дана Балана.

Тину Кароль с первых нот покорил сильный голос Богдана Богославца – школьного учителя из небольшого украинского села, который исполнил песню «Ніч яка місячна». Жертвуя любовью к детям ради сцены, молодой человек готов идти через тернии к звездами, продвигаясь к большой сцене.

Ожидания Дана Балана «чего-то особенного и фрешевого» наконец-то оправдались, когда на сцену вышла 16-летняя участница из Минска Ангелина Василевская с песней Take me to church. Четыре тренера развернулись, зал встал, и Дан Балан пополнил свою команду еще одним голосом.

«Музыка и дети – это то, что я больше всего люблю в жизни», – заявил участник из Анголы Энрикеш Жоао. Приехав несколько лет назад в Днепр учиться на металлурга, парень увлекся нашей музыкальной культурой. Он обожает гимн и народные песни Украины, которые по своей энергетике, по его мнению, очень похожи на ангольские. Мягкий и обволакивающий тембр голоса развернул четыре кресла песней Perfect. «Я почувствовал, что ты чувствуешь любовь», – прокомментировал Дан Балан выступление участника. «Уникальный голос», – сказала Тина Кароль. Энрикеш Жоао выбрал тренером Дана Балана.

Николай Запоражан покорил и тренеров, и зал своим светлым голосом буквально с первых секунд. Он исполнил песню Брайана Адамса I Do It for You. Тина Кароль была поражена не только голосом, но и образом исполнителя: «О вас складывается представление, как о надежном мужчине». Монатик объяснил свое бездействие тем, что у него осталось лишь одно место и он очень скрупулезен. Николай попал в команду Потапа.

«“Голос країни” – это трамплин к Олимпу украинского шоу-бизнеса», – говорит 16-летняя участница из Бердянска Аделина Шевченко. Она исполнила песню Джамалы «Заманили». Драйв, голос и молодость не оставили равнодушным Потапа: «Ты пела мне “забери, забери”, вот я тебя и забираю».

Виктория Боцвина исполнила песню легендарной группы Queen. «Я буду бороться за свое место», – прокомментировала Виктория, и не зря, ведь она попала в команду Тины Кароль: «Вы самый добрый, светлый и неординарный человечек, и я рада, что вы закроете набор в мою команду».

Одессит-часовщик Андрей Карпов, исполнив Say Something бархатным тембром голоса, покорил и Монатика, и Потапа. Андрей выбрал Монатика.

Катерина Гудым поразила своим исполнением энергичной песни певицы Иларии «Сила». Этнический вокал настолько понравился Дану Балану, что он не удержался в кресле и пустился в пляс. Но выбрала девушка Потапа.

Самая заветная мечта об участии в «Голосі країни» сбылась и для Германа Романченко, который спел песню Scorpions Still Loving You и попал в команду Дана.

«Никогда не сдамся», – пообещала себе Катерина Гулюк и исполнила песню певицы Tayanna «Сила». Потап держался до финального звука, но все-таки развернул кресло.

Напомним, следующий, последний, этап слепых прослушиваний пройдет уже в это воскресенье в 21:00 на «1+1».

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