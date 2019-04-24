🎮Куй железо, пока CS:GO: выиграй билет на финал кибертурнира Forge of Masters. WePlay! League

Forge of Masters. WePlay! League – это новая CS:GO лига для команд из СНГ, направленная на развитие киберспорта в регионе. На групповую часть турнира пригласили восемь команд, общий призовой фонд составил $50 тыс. Первое место принесет победителю звание чемпиона первого сезона лиги и $20 тыс. Финальная часть пройдет с 3 по 5 мая в форме фестиваля, где зрители смогут поучаствовать в тематических конкурсах и пообщаться с киберспортсменами.

Участники

В финал вышли четыре команды: HellRaisers, AVANGAR, Vega Squadron и DreamEaters.

HellRaisers – команда мультинациональная и самая опытная среди финалистов, прошлогодние чемпионы CIS Minor Championship – London 2018.

AVANGAR – казахстанская команда, которая 21 апреля забрала в Рио $50 тыс. призовых за победу в DreamHack Open Rio de Janeiro 2019.

Vega Squadron – команда, выигравшая два года назад China Top 2017 – Shenzhen с призовыми $75 тыс.

DreamEaters – команда, взявшая три первых места в трех турнирах подряд во время зимнего межсезонья 2018/19.

Место проведения

Концерт-холл ВДНГ в Киеве. Зона проведения финала будет стилизована в духе лагеря скаутов. Помимо зон Meet & Greet, где фанаты смогут лично встретиться с игроками своих любимых команд во время автограф-сессий, на мероприятии можно будет поучаствовать в разнообразных конкурсах в стиле школы выживания, отчеканить монеты и пострелять в тире.

Детали конкурса

Всего мы разыграем 10 билетов. Каждый билет – на 2 персоны.

Билеты в электронном виде, поэтому победителю не нужно будет куда-то ехать, чтобы их забрать. Они будут отправлены на email.

Конкурс продлится до 29 апреля включительно. Подведение итогов, публикация списка победителей и отправка билетов – 30 апреля.

Счастливчиков выберем с помощью сервиса random.org.

Все, что требуется от участников розыгрыша:

Быть подписанным на Facebook-страницу и Telegram-канал «Телекритики». Заполнить простую форму по ссылке ниже и ждать результатов.

Важно! Нельзя заполнять форму дважды, нарушители будут исключены из списка участников.

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Желаем удачи!