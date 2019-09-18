НовостиТВ

«Медиа Группа Украина» также запустила HD-версии своих телеканалов

от Telekritika
От Telekritika 560
Главная Новости «Медиа Группа Украина» также запустила HD-версии своих телеканалов

Пока телеканалы в HD-качестве доступны эксклюзивно у двух провайдеров.

«Медиа Группа Украина» в среду, 18 сентября, запустила HD-версии трех своих телеканалов – «Украина», «НЛО TV», «Индиго TV». Вещатели в HD-качестве будут доступны у двух провайдеров платного телевидения – дочернего для МГУ спутникового провайдере Xtra TV и в платных пакетах провайдера «Ланет». Об этом сообщают пресс-службы компаний.

В «Ланет» сообщили, что сервис онлайн-телевидения «Ланет.TV» сегодня уже начал трансляцию HD-версий телеканалов «Украина», «НЛО TV» и «Индиго». Версии с высоким качеством вещания будут доступны в отдельных премиум-пакетах кабельного телевидения: «Отныне эти телеканалы будут транслироваться только в HD-качестве и будут доступны всем пользователям сервиса “Ланет.TV” и абонентам сети “Ланет”, которые выбрали платные ОТТ/IPTV-пакеты: “/PRIME”, “/BAZA”, “/CORE”. Переход крупнейших украинских медиагрупп на HD-вещание происходит в рамках обязательств, которые они взяли на себя перед провайдерами. Это делается с целью дифференциации качества услуг, которые получают пользователи платных сервисов», – говорится в сообщении «Ланет».

В XtraTV отмечают, что HD-версии телеканалов «Украина», «НЛО TV» и «Индиго» станут доступны 20 сентября: «С 20.09.2019 в списке телеканалов XtraTV будут доступны только улучшенные HD-версии телеканалов “Украина”, “НЛО TV” и “Индиго”. Для просмотра телеканалов достаточно подключить один из пакетов: “Xtra Национальный”, “Xtra Старт”, “Xtra Комфорт” и “Xtra Максимум”», – отмечает спутниковый провайдер.

Телегруппа не сообщает о процентном соотношении апскейл-контента в HD-версиях телеканалов. Также не сообщается, станут ли доступны HD-версии этих телеканалов в «родственном» ОТТ-сервисе OLL.TV.

Напомним, сегодня о запуске HD-версий трех своих телеканалов заявила группа «1+1 медиа». Телегруппа StarLightMedia планирует запуск HD-версий пяти своих телеканалов в первом квартале следующего года.

Фото: pixabay

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас так же может заинтересовать

? Журналиста Liga.net не избивали, а оттеснили от...

24.05.2019

Иновещание в 2019-м обойдется государству в 425 млн...

22.10.2018

Телерейтинги: Лара Крофт и другие приключения Шурика

11.06.2018

Трейлер «Шазам!», «Шерлок Холмс 3» и кот Капитана...

05.03.2019

У «112 Украина» появился новый PR-директор

19.09.2018

🗒 Битва миров: 1+1 media и StarLightMedia об эволюции...

04.07.2019

Организаторы Евровидения хотят наказать Украину и Россию после...

04.05.2017

«Лига смеха» вызвала аншлаг в Монреале и Нью-Йорке

02.04.2018

? Анастасию Ивлееву не пустили в Украину

05.02.2019

⚡ Нацсовет проверит телеканал Мунтяна на выполнение языковой...

10.12.2018