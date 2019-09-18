«Медиа Группа Украина» также запустила HD-версии своих телеканалов

«Медиа Группа Украина» в среду, 18 сентября, запустила HD-версии трех своих телеканалов – «Украина», «НЛО TV», «Индиго TV». Вещатели в HD-качестве будут доступны у двух провайдеров платного телевидения – дочернего для МГУ спутникового провайдере Xtra TV и в платных пакетах провайдера «Ланет». Об этом сообщают пресс-службы компаний.

В «Ланет» сообщили, что сервис онлайн-телевидения «Ланет.TV» сегодня уже начал трансляцию HD-версий телеканалов «Украина», «НЛО TV» и «Индиго». Версии с высоким качеством вещания будут доступны в отдельных премиум-пакетах кабельного телевидения: «Отныне эти телеканалы будут транслироваться только в HD-качестве и будут доступны всем пользователям сервиса “Ланет.TV” и абонентам сети “Ланет”, которые выбрали платные ОТТ/IPTV-пакеты: “/PRIME”, “/BAZA”, “/CORE”. Переход крупнейших украинских медиагрупп на HD-вещание происходит в рамках обязательств, которые они взяли на себя перед провайдерами. Это делается с целью дифференциации качества услуг, которые получают пользователи платных сервисов», – говорится в сообщении «Ланет».

В XtraTV отмечают, что HD-версии телеканалов «Украина», «НЛО TV» и «Индиго» станут доступны 20 сентября: «С 20.09.2019 в списке телеканалов XtraTV будут доступны только улучшенные HD-версии телеканалов “Украина”, “НЛО TV” и “Индиго”. Для просмотра телеканалов достаточно подключить один из пакетов: “Xtra Национальный”, “Xtra Старт”, “Xtra Комфорт” и “Xtra Максимум”», – отмечает спутниковый провайдер.

Телегруппа не сообщает о процентном соотношении апскейл-контента в HD-версиях телеканалов. Также не сообщается, станут ли доступны HD-версии этих телеканалов в «родственном» ОТТ-сервисе OLL.TV.

Напомним, сегодня о запуске HD-версий трех своих телеканалов заявила группа «1+1 медиа». Телегруппа StarLightMedia планирует запуск HD-версий пяти своих телеканалов в первом квартале следующего года.

Фото: pixabay