Генеральный продюсер
WePlay! Esports
Максим Белоногов
об esportainment как синергии жанров – киберспорта и шоу
«Телекритика» внимательно следит за новыми тенденциями в мире медиа. Пока мы писали о киберспорте и медиа-площадках, популяризирующих esports в Украине, успел сформироваться сверхновый тренд.

Сейчас в индустрии активно обсуждается esportainment-направление — развлекательный формат на пересечении киберспорта, онлайн-трансляций, музыкальных и развлекательных шоу.

Больше всех в Украине об esportainment в теории и, что самое важное, на практике знает Максим Белоногов, генеральный продюсер WePlay! Esports. В перерывах между киберспортивными турнирами и онлайн-стримами Максим рассказал, почему за синергией esports и развлекательных шоу будущее, как не перестать удивлять в переполненном информацией мире и почему цель любых технологических наворотов – генерация неподдельных эмоций.

    Esportainment = esports + entertainment
    «Мы в WePlay! Esports задаем тренд: у нас сформировался свой, особенный подход к организации игровых событий. Ведь как происходит стандартный турнир? Приглашаются команды, комментаторы и аналитики, выставляется свет, камеры и начинается эфир.

    Для нас же каждое новое первенство — самобытный ивент со своей философией, темой и посланием. Мы берем за основу определенную идею и строим вокруг нее полноценный сэттинг. Выбранная тема визуально поддерживается сменными декорациями, костюмами ведущих, дополнительным тематическим контентом.

    Появление такого тренда, как esportainment, закономерно, ведь в современном мире нельзя делать одно и то же. Вся фишка в синергии жанров – только так вы сможете удержать внимание публики и ее интерес к тому, что делаете. Киберспортсмены в будущем станут шоуменами: рекламные контракты, съемки, шоу. Многие уже сегодня становятся лицами больших международных брендов, как, например, российский профессиональный игрок в Dota 2, пятикратный чемпион Мэйджеров, Роман «RAMZES666» Кушнарев, ставший амбассадором Head&Shoulders.
    Как происходит процесс подготовки к киберспортивному турниру
    Сейчас мы работаем над серией из трех турниров WePlay! Tug of War по Dota 2 с общим призовым фондом в $380 000
    Наш продакшн состоит из тридцати человек. Это команды пост-продакшна и live-трансляции. В WePlay! работает своя креативная группа: три сценариста и три режиссера. Вместе собираемся, набрасываем концепты. Затем сценаристы прописывают все более детально: костюмы, технические паузы, шутки, сценографию, музыку и прочее. Собираемся еще раз, составляем мудборд для дизайнеров на основе подобранных нами референсов. Последний этап разработки – презентация для всей компании: тематика турнира, как все будет выглядеть, в процессе обсуждения собираем ответные идеи и пожелания. Затем дизайнеры готовят титры, мы начинаем готовиться к трансляции, проговариваем все со сценографами, снимаем, монтируем, озвучиваем и выходим в эфир. Если кто не увидел трансляцию вживую, может пересмотреть VODы на каналах в YouTube и Twitch.

    Сейчас мы работаем над серией из трех первенств WePlay! Tug of War по Dota 2 с общим призовым фондом в $380 000. Победители первых двух встретятся в финальном третьем турнире, который пройдет в офлайн-формате.
    О креативной команде
    У меня лучшая команда в мире. Это профессионалы своего дела, для которых важно реализовываться, иметь творческую свободу, делать крутые вещи — для них это главное. В основном беру на работу людей, с которыми прошел и лед, и пламя — тех, в ком уверен. В свою очередь пытаюсь сделать так, чтобы мои коллеги не думали о зарплате и максимально реализовывали себя творчески. Деньги никогда не могут быть единственной мотивацией, тем более в креативном коллективе. Это как большая семья со своей атмосферой — нам круто вместе.

    WePlay! для меня – не только работа, но и образ жизни, который выходит за рамки «посидеть, сделать турнир за месяц, получить деньги и уйти».
    О важности эмоций
    Вообще киберспорт сам по себе сухой, это не футбол, не Формула-1. Ведь, по сути, что происходит – десять человек сидят и водят компьютерной мышкой.

    Задача WePlay! – показать реальные эмоции, разбавив их онлайн-фишками, вовлекающими аудиторию.

    Например, во время трансляции нашего LAN-турнира Forge of Masters. WePlay! League по CS:GO мы использовали технологии дополненной реальности. 90% отзывов были положительными, и сейчас мы проводим качественные исследования по изучению уровня удовлетворенности аудитории интеграцией AR-инструментов.

    WePlay! – продавцы эмоций. Чем острее подается зрелище, тем лучше, но мы никогда не выходим за рамки приличия: так называемые шутки ниже пояса, откровенная эротика или сцены насилия — табу. WePlay! не боится провоцировать аудиторию, но все должно быть достойно, в рамках этики.
    Рост аудитории
    Мы наблюдаем рост аудитории, особенно в чатах, и всегда стараемся пообщаться, ответить на пожелания, предложения, что-то уточнить. Помню, как в одну из трансляций нашего турнира WePlay! Reshuffle Madness по Dota 2 мы пригласили девушку-диджея. Тематика была летняя, и на ней (что вполне естественно) был укороченный топ - и это вызвало неодназначную реакцию среди зрителей. Зато на следующий день появились комментарии из серии: «а кто будет следующим диджеем?», «какая тематика следующего турнира?», поступили предложения по улучшению контента. Наш инсайт заключается в том, что аудитории уже хватает турниров, теперь ее интересует новый способ подачи контента.
    О выходе на американский рынок
    WePlay! работает не только с русскоязычной аудиторией, поэтому наш продукт знают в англоговорящем мире. Как-то мы представляли цирковую тематику в рамках турнира по Artifact WePlay! MightyTriad, где также были задействованы артисты из Cirque du Soleil. В итоге ивент получил огромное количество положительных отзывов из разных точек планеты.

    США вообще заточены под шоу — это раз. Два — американцы любят поболеть, причем за что и за кого угодно. Мы стараемся дать им то, что им нравится: и соревнования между игроками, и развлекательные активности в перерывах. Разница между их аудиторией и нашей – в восприятии и юморе. Работая с нашей аудиторией, мы знаем, на чем делать акценты, что точно сработает, а с американцами — не всегда. Поэтому важно изучать американский рынок, привлекать к работе приглашенных иностранных талантов, профессионалов, которые корректируют сценарий, добавляют релевантные идеи, подходящие мэмы и шутки.
    Источники вдохновения
    Безусловно, это музыка. Решение всегда лежит в другой области. Кого-то вдохновляет живопись, архитектура, кинематограф – все, что вызывает эмоции и наталкивает на творчество. Плюс меня катализируют фундаментальные сложные вещи. WePlay! следит за мейнстрим-темами, чтобы придумывать качественный и понятный контент и быть со своим зрителем на одной волне.

    Если говорить о кинематографе, то я люблю масштабное кино, которое затрагивает весь спектр чувств и мыслей. Мои любимые фильмы – «Список Шиндлера», «Сталкер» и «Первому игроку приготовиться».
    О телевидении и будущем киберспорта
    Пару лет назад эксперты предположили, что телевидение умирает, но, скорее всего, произойдет его модификация, как это случилось в той же Америке – на рынке появился Netflix и стриминговые платформы.

    Преимущество WePlay! в том, что мы генерируем намного больше контента, вкладываясь в гораздо меньший бюджет, чем телевидение. И целевая аудитория моложе той, которая потребляет ТВ-контент, и вообще она отличается. Будем честны: молодежь не смотрит телевизор, ведь для нее мир доступен в смартфоне. Тем не менее она все равно потребляет ТВ-контент, только в VOD-формате (записи онлайн-трансляций).

    Думаю, в дальнейшем все сведется к созданию интернет-холдингов, коллабораций, будут прайм-таймы, пересечения, эфирные сетки. К этому все придет, в киберспорте так точно.

    Сontent is a king, он всегда будет жить и оставаться актуальным в той или иной форме, ведь, независимо от типа медиа, все мы рассказываем истории – будь то киберспорт, любовная драма, талант-шоу или фантастическое кино.
    Текст: Ксения Лесничая
    Дизайн и верстка: Екатерина Медведь