Пару лет назад эксперты предположили, что телевидение умирает, но, скорее всего, произойдет его модификация, как это случилось в той же Америке – на рынке появился Netflix и стриминговые платформы.



Преимущество WePlay! в том, что мы генерируем намного больше контента, вкладываясь в гораздо меньший бюджет, чем телевидение. И целевая аудитория моложе той, которая потребляет ТВ-контент, и вообще она отличается. Будем честны: молодежь не смотрит телевизор, ведь для нее мир доступен в смартфоне. Тем не менее она все равно потребляет ТВ-контент, только в VOD-формате (записи онлайн-трансляций).



Думаю, в дальнейшем все сведется к созданию интернет-холдингов, коллабораций, будут прайм-таймы, пересечения, эфирные сетки. К этому все придет, в киберспорте так точно.



Сontent is a king, он всегда будет жить и оставаться актуальным в той или иной форме, ведь, независимо от типа медиа, все мы рассказываем истории – будь то киберспорт, любовная драма, талант-шоу или фантастическое кино.

