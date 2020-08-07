«Воля» и «Дисней» договорились о долгосрочном сотрудничестве

«Воля» и «Дисней» подписали несколько контрактов на получение новинок от студий Walt Disney, Pixar, Marvel, а также Lucasfilm. Главная изюминка сезона – контент от гиганта 21th Century FOX, который теперь также принадлежит «Диснею». Об этом сообщает пресс-служба компании.

Благодаря новым контрактам с «Диснеем» пользователи «Воли» получат возможность просмотра всех новинок и премьер на телеканалах группы CINE+. Также им будет доступна ежемесячная подписка SVOD (Subscription Video on Demand – предоставление потребителям пакета фильмов по типу подписки на месяц). Это означает, что премьеры нового сезона — «Холодное сердце 2», «Звездные войны», «Скайуокер. Восход» — будут представлены в кинотеатре «Воля» и доступны всем желающим. Все видео можно смотреть как по подписке, так и с помощью услуги аренды.

Услуга аренды фильма или TVOD (transactional video on demand) – это тип аренды фильма на 48 часов, для безлимитного просмотра за определенную одноразовую плату. На данный момент оплата составляет 69 грн. Благодаря новому контракту, компания расширила библиотеку данной услуги, добавив все новинки и премьеры 21th Century FOX. Также «Воля» будет ежегодно получать 150 фильмов для онлайн-кинотеатра «Воля Cinema», сериалы студии ABC – всего около 500 часов контента в год и более 500 эпизодов мультсериалов от Disney Channel.

Напомним, Disney перенес релизы многих своих фильмов на фоне пандемии и резкого увеличения числа случаев заболевания COVID-19 в США.

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Фото: Disney

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