«Звонарь»: известна дата премьеры сериала
НовостиСериалыТВ

«Звонарь»: известна дата премьеры сериала

от Telekritika
От Telekritika 36
Главная Новости «Звонарь»: известна дата премьеры сериала

Одна из самых ожидаемых телепремьер на канале «2+2» выйдет в эфир уже 1 апреля в 20:30.

Детективный сериал «Звонарь» расскажет нам о жизни и работе молодого, бойкого, амбициозного оперативника Антона Звонцова, который виртуозно совмещает работу в органах и ведение частных дел клиентов.

Сериал будет состоять из 24 серий, и в каждой из них Антон покажет себя с наилучшей стороны: и разговорит запуганного свидетеля, и проведет переговоры с вооруженными грабителями банка, и словит на «живца» преступников. Молодой сотрудник не теряет контроль даже в самых экстремальных ситуациях. Но дорогу ему перейдет личный враг – жестокий маньяк, который представляет опасность для всей семьи «Звонаря».

Премьера сериала состоится 1 апреля в 20:30.

 «Главные герои «Звонаря» не идеальные, но настоящие. Антон Звонцов –молодой, коммуникабельный, амбициозный опер со своими проблемами и кодексом чести. Иногда за наглость и насмешки ему хочется дать пинка, но ты не перестаешь переживать за него и наблюдать за тем, как он преодолевает трудности и преграды. Надеюсь, что Звонцов станет для зрителей другом, встречи с которым они с нетерпением будут ждать каждый вечер перед телевизором», – комментирует Олеся Пазенко, главный редактор телеканала 2+2.

Съемками сериала занимается «Гольфстрим», а локация съемок – Киев.

Главные роли играют Артем Алексеев, Анастасия Чепелюк, Сергей Калантай, Алексей Смолка, Алексей Нагрудный, Александр Зиневич и другие. Продюсерами выступили Максим Кривицкий, Олеся Пазенко, Оксана Янко-Коваленко, Павел Поздняков, Сергей Шевчук. Режиссер: Кирилл Капица.  Главный автор: Валерия Подорожнова.

Мы также писали о самых ожидаемых телепремьерах 2019.  

Фото: пресс-служба «2+2»

Вас так же может заинтересовать

Комитет свободы слова поддержал законопроект по прозрачности собственности...

09.11.2018

Владимир Остапчук станет ведущим нового кулинарного шоу на...

29.05.2018

Что разозлило Соломию Витвицкую?

24.04.2018

Телеканал «1+1» запускает второй сезон проекта «Громада на...

13.11.2018

Forbes тестирует искусственный интеллект

08.01.2019

🎤😊Экватор слепых прослушиваний или Монатик нарасхват

11.02.2019

1+1 media запустила услугу по защите бренда в...

03.12.2018

Активистка движения за разоружение США проигнорировала Канье Уэста

30.04.2018

🚦 Лебедева уверяет, что Аласания манипулирует. Президент обещает...

01.02.2019

Condé Nast запускает издание Vogue Business

28.01.2019
FacebookTwitter
0