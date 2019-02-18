«Звонарь»: известна дата премьеры сериала

Детективный сериал «Звонарь» расскажет нам о жизни и работе молодого, бойкого, амбициозного оперативника Антона Звонцова, который виртуозно совмещает работу в органах и ведение частных дел клиентов.

Сериал будет состоять из 24 серий, и в каждой из них Антон покажет себя с наилучшей стороны: и разговорит запуганного свидетеля, и проведет переговоры с вооруженными грабителями банка, и словит на «живца» преступников. Молодой сотрудник не теряет контроль даже в самых экстремальных ситуациях. Но дорогу ему перейдет личный враг – жестокий маньяк, который представляет опасность для всей семьи «Звонаря».

Премьера сериала состоится 1 апреля в 20:30.

«Главные герои «Звонаря» не идеальные, но настоящие. Антон Звонцов –молодой, коммуникабельный, амбициозный опер со своими проблемами и кодексом чести. Иногда за наглость и насмешки ему хочется дать пинка, но ты не перестаешь переживать за него и наблюдать за тем, как он преодолевает трудности и преграды. Надеюсь, что Звонцов станет для зрителей другом, встречи с которым они с нетерпением будут ждать каждый вечер перед телевизором», – комментирует Олеся Пазенко, главный редактор телеканала 2+2.

Съемками сериала занимается «Гольфстрим», а локация съемок – Киев.

Главные роли играют Артем Алексеев, Анастасия Чепелюк, Сергей Калантай, Алексей Смолка, Алексей Нагрудный, Александр Зиневич и другие. Продюсерами выступили Максим Кривицкий, Олеся Пазенко, Оксана Янко-Коваленко, Павел Поздняков, Сергей Шевчук. Режиссер: Кирилл Капица. Главный автор: Валерия Подорожнова.

Мы также писали о самых ожидаемых телепремьерах 2019.

Фото: пресс-служба «2+2»