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⭐Звездная солянка: кто выйдет на паркет «Танців з зірками»?

от Дарья Чернина
От Дарья Чернина 1063
Главная Новости ⭐Звездная солянка: кто выйдет на паркет «Танців з зірками»?

25 августа в эфире телеканала «1+1» стартует один из самых дорогих проектов на ТВ «Танці з зірками». Как и в прошлом году, авторы шоу запустили эстафету, а также придумали флешмоб «танцюйякзірка», в котором уже приняли участие заявленные участники проекта – Владимир Остапчук, MARUV, Даниэль Салем и другие.

Сегодня стало известно, что к звездной команде присоединилась призерка олимпийских игр по художественной гимнастике, молодая мама Анна Ризатдинова и репер Серега, который известен также как Seryoga a.k.a Полиграф Шарікоff. 

Серега и Анна Ризатдинова в Танцях

Репер Серега и Анна Ризатдинова уже готовятся к новому сезону «Танців»

«Моя жизнь очень похожа на это шоу. Мне привычен весь этот антураж.  Во-первых здесь, как и в реальной жизни, меня будут окружать красивые женщины и успешные коллеги. А во-вторых, пришло время разучить новые па», – поделился эмоциями Серега.

Судьи Танців з зірками 2019

Вместо Монатика судьей в новом сезоне будет хореограф Франциско Гомес, который работал с Мадонной и Pink, а также был судьей проекта «Танцюють всі».

Анна Ризатдинова рассказала, что всегда мечтала танцевать в этом проекте. «Я смотрела это шоу с момента выхода на экраны, и, несмотря на огромную занятость, даже находясь на сборах за границей, я все равно старалась не пропустить ни одной передачи. Сейчас нужно сказать, что я ошибалась, когда думала, что бальные танцы — это легко. На самом деле, это тяжелый труд. Но я спортсменка, и труд меня не пугает. Мне повезло, что я занималась гимнастикой. Это особый вид спорта, который близок к балету и танцу. Мне очень помогает то, что у меня хорошая растяжка и гибкость. Есть и отрицательные стороны того, что я имею спортивный опыт, но я не хочу их раскрывать. Мы много работаем и надеемся отшлифовать свой танец так, чтобы покорить сердца зрителей и судей. Теперь благодаря проекту у меня появилась потрясающая возможность прожить еще одни олимпийские игры, только уже не на гимнастическом ковре, а на танцполе», –  поделилась гимнастка.

Как мы уже знаем, дискобол Анне и Сереге передала скандальная певица MARUV, которая, к слову, позвала также и певца из группы «Время и Стекло» Позитива. Ответ от последнего, думаю, стоит ждать на днях. И это еще не все.

Как сообщил телеканал «1+1», новоиспеченные участники проекта немного посовещавшись, решили, что дальше танцевальная эстафета переходит к звезде, актрисе студии «Квартал 95» Елене Кравец, певице и ведущей «Життя відомих людей» TAYANNA и яркому артисту, тренеру «Голос. Діти» Дзидзьо. Также, участники решили бросить вызов актеру, ведущему «ЖВЛ», обладателю титула Мистер Украина и Mister Sea World Богдану Юсипчуку. А кто из них примет эстафету и выйдет на главный танцевальный паркет страны, телезрители узнают на официальной страничке проекта в Instagram уже совсем скоро.

Напомним, во втором сезоне обновленного проекта «Танці з зірками» согласился принимать участие ведущий Владимир Остапчук, актриса «Дизель шоу» Виктория Булитко, актер Михаил Кукуюк, ведущая СТБ Надежда Матвеева, ведущая «Сніданок з «1+1″» Людмила Барбир, актриса Ксения Мишина, актер Алексей Яровенко, ведущий программы «Одруження наосліп» Даниель Салем и певица MARUV.

Фото: «1+1», 24 канал

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