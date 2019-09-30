Жизнь без цифры. Как потеря вещания в Т2 отразится на показателях «112 Украина»

В последнюю неделю было очень много разговоров и спекуляций на тему «112-го»: это канал или группа каналов, закрыли его или нет, забрали или не продлили лицензию. Мы же сконцентрируемся исключительно на анализе его аудитории, посмотрим на историю роста и увлеченности зрителей этим каналом, а также дадим оценку показателям телеканала без цифрового эфира.

Начнем с самого простого – посмотрим, что и как у канала было в его истории развития. На графиках 1.1-1.3 те, кто не слишком знаком с ежедневными цифрами телесмотрения, может ознакомиться: с помесячными показателям доли канала по аудитории 18-54 года в городах 50 тысяч жителей и более, средним возрастом зрителя канала (среди населения 4 года и старше), а также вкладом в общие показатели канала аудитории старше 60 лет.

Графики 1.1–1.3

Видим, что пик канала пришелся на 2015 год. Но уже с осени 2015-го до выборов 2019 года канал очень стабильно проходил период со средней долей коммерческой аудитории на уровне 0,8%. Что важно, за этот период аудитория канала драматически стареет, а главное – все смотрение канала начинает сосредотачиваться на людях старше 60 лет. Так, из графика 1.3 видим, что в начале вещания канала доля смотрения людей старше 60 лет составляла 60% от всего смотрения канала, а уже в 2019-м достигла почти 70%. Это означает, что канал старел и стал интересен только более взрослой аудитории. Средний возраст вырос с 56 лет в начале вещания до 64 лет в сентябре 2019 года.

Те, кто внимательно следит за перипетиями вокруг «112-го», знают, что вещание исчезло только в эфирной цифре, поэтому на следующем графике посмотрим, сколько смотрения приходится на цифровой эфир среди всего телевизионного потребления зрителей в возрасте 18-54 лет.

График 2. Доля телесмотрения «112-го» в эфирной цифре.

Видим, что для аудитории 18-54 года потребление ТВ через Т2 достигло 26% от всего телесмотрения. Поэтому, на первый взгляд, именно столько показателей должен потерять «112-й». Но смотрим дальше.

И здесь самое интересное – так ли уж популярен «112-й» был в цифровом эфире, и на самом ли деле для показателей канала, основанные на смотрении людей, которым 70 и более лет, потеря вещания в Т2 будет очень заметна или она компенсируется еще более активным смотрением пожилых людей?

График 3. Сравнение долей «112-го» по разным платформам.

На графике показан аналогичный период с 2014 года до наших дней помесячно. Видим, что у телеканала был период, когда цифровая сеть Т2 была очень важна. Это было в период 2014 года и в начале 2015 года. Если же вернуться к графику 2, вы поймете, что эта популярность не слишком прибавляла каналу в показателях. А сейчас видим, что для аудитории 18–54 смотрение «112-го» – довольно одинаково на трех основных платформах.

Посмотрим также на охват «112-го», то есть какое приблизительное количество зрителей контактирует (или контактировало) с этим каналом. Высокие или любые цифры по охвату можно насобирать на одних и тех же зрителях. Такие показатели, как частицы и рейтинги, могут быть относительно высокими, а влияние канала не очень.

В следующей таблице указано количество зрителей, которые смотрели канал более 1 часа (суммарно за весь месяц) в возрасте от 18 лет и старше по всей Украине в 2019-м.

Январь 5 743 230 Февраль 5 612 265 Март 5 892 219 Апрель 7 315 216 Май 6 599 385 Июнь 5 533 247 Июль 5 381 063 Август 5 095 882 Сентябрь 4 727 517

А теперь самое интересное: что будут смотреть те, кто был с каналом в цифре, когда цифры у канала не станет.

Выделим лояльную аудиторию вещания, которая сделала более 90% его показателей в 2019 году, и посмотрим, как потеря канала в Т2 их коснется, и придется ли им искать альтернативу. Подобных зрителей около 2 млн, 35% их потребления приходится на Т2.

А вот их вкусы в Т2 следующие: доля каналов за год у аудитории лояльных зрителей «112-го» в эфирной цифре.

CHANNEL 112 17,92 CHANNEL UKRAINE 14,27 Other TV 10,81 1+1 10,07 INTER 8,45 ICTV 6,23 Прямой 4,51

Итак, большая вероятность, что многие перейдут на канал «Украина».

Таким образом, видим, что до 30% показателей с отключением в цифре Т2 канал должен потерять. Но будет ли так, увидим уже через неделю. Сделаю обзор первой недели без Т2 для «112-го».

Фото: 112.ua