Завтра на канале «Украина» стартует проект журналистских расследований
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Завтра на канале «Украина» стартует проект журналистских расследований

от Telekritika
От Telekritika 33
Главная Новости Завтра на канале «Украина» стартует проект журналистских расследований

«Громкое дело», так будет называться новая программа на канале «Украина», которая расскажет зрителям об уголовных делах, в которых до сих пор не поставили точку. Журналисты попытаются посмотреть на реальные истории свежим взглядом и, возможно, даже найти виновных. Как вы поняли, это Cold Case Files по-украински.

Как показывает практика, сериалы, программы или реалити о работе украинской полиции пока успехом среди зрителей не пользуются – вспомнить только скриптед-реалити «102. Поліція», которое в этом году вышло на «2+2». Журналисты канала «Украина» решили вместо полицейских попробовать разобраться в так называемых глухарях.

«Громкое дело» – это публицистическая программа журналистских расследований, в которой анализируются конкретные дела и криминальные схемы. Ведущий Тимур Асланов, и журналисты проекта будут указывать на слабые места официальных версий уголовных дел, разрушать мифы, образовавшиеся вокруг них, находить новые факты и свидетельства, выстраивать экспертные версии.

«“Громкое дело” о том, чего не видно. Мы живем и не догадываемся, что существует другой мир – мир опасности, криминальных схем и преступлений. Мы не догадываемся, что это все ежедневно рядом с нами. И “Громкое дело” как раз о том, чего люди не видели и не видят. Благодаря этой программе люди будут иметь шанс не попасть в ловушку, не стать жертвой преступников», – комментирует ведущий программы Тимур Асланов.

Как добавляют на канале «Украина», все кейсы, а также следователи будут настоящими.

«“Громкое дело” основано на правде, фактах и реальных историях с подтверждениями следователей. Программа в первую очередь информирует и дает те знания, которые в дальнейшем могут уберечь человека от опасности, от того, что может повредить и сломать ему всю жизнь. Она позволяет зрителю понять, каким образом можно вычислить человека, который вербует на продажу органов, как отследить альфонса-профессионала, когда подозреваемый хочет избежать наказания, выдумывая неправдоподобные версии», – рассказала руководитель проекта Снежана Кутракова.

Темой первого выпуска программы «Громкое дело» станет нелегальная трансплантация человеческих органов. Ведущий и журналисты выяснят, как работает черный рынок торговли человеческими органами, как вербуют людей и почему вербовщики могут не понести за это наказания.

Проект «Громкое дело» с Тимуром Аслановым будет выходить на канале «Украина» каждую среду в 23:20 после выпуска информационной программы «Сегодня».

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