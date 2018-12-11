Завтра на канале «Украина» стартует проект журналистских расследований

Как показывает практика, сериалы, программы или реалити о работе украинской полиции пока успехом среди зрителей не пользуются – вспомнить только скриптед-реалити «102. Поліція», которое в этом году вышло на «2+2». Журналисты канала «Украина» решили вместо полицейских попробовать разобраться в так называемых глухарях.

«Громкое дело» – это публицистическая программа журналистских расследований, в которой анализируются конкретные дела и криминальные схемы. Ведущий Тимур Асланов, и журналисты проекта будут указывать на слабые места официальных версий уголовных дел, разрушать мифы, образовавшиеся вокруг них, находить новые факты и свидетельства, выстраивать экспертные версии.

«“Громкое дело” о том, чего не видно. Мы живем и не догадываемся, что существует другой мир – мир опасности, криминальных схем и преступлений. Мы не догадываемся, что это все ежедневно рядом с нами. И “Громкое дело” как раз о том, чего люди не видели и не видят. Благодаря этой программе люди будут иметь шанс не попасть в ловушку, не стать жертвой преступников», – комментирует ведущий программы Тимур Асланов.

Как добавляют на канале «Украина», все кейсы, а также следователи будут настоящими.

«“Громкое дело” основано на правде, фактах и реальных историях с подтверждениями следователей. Программа в первую очередь информирует и дает те знания, которые в дальнейшем могут уберечь человека от опасности, от того, что может повредить и сломать ему всю жизнь. Она позволяет зрителю понять, каким образом можно вычислить человека, который вербует на продажу органов, как отследить альфонса-профессионала, когда подозреваемый хочет избежать наказания, выдумывая неправдоподобные версии», – рассказала руководитель проекта Снежана Кутракова.

Темой первого выпуска программы «Громкое дело» станет нелегальная трансплантация человеческих органов. Ведущий и журналисты выяснят, как работает черный рынок торговли человеческими органами, как вербуют людей и почему вербовщики могут не понести за это наказания.

Проект «Громкое дело» с Тимуром Аслановым будет выходить на канале «Украина» каждую среду в 23:20 после выпуска информационной программы «Сегодня».