Янина Соколова запускает программу «Соромно!» в YouTube

8 апреля в 21:00 в интернете состоится премьера программы Янины Соколовой «Соромно!», которая ранее выходила на телеканале «Украина 24» под названием «Як вам не соромно!». Об этом автор и ведущая программы сообщила на своей странице в Facebook.

«На прошлой неделе на утро после эфира нашего шоу «Як вам не соромно!» (на фото наш последний променад там) телеканал «Украина 24» решил свернуть эту лавочку демократии, ссылаясь на карантин… За день мы с командой отошли от этой досадной неожиданности, собрали сопли в кучу, поменяли графику, редактировали название, нашли новую студию, технику и к нам присоединилась команда замечательных людей, которые помогли со съемкой и монтажом», – написала она в соцсети.

Программа «Соромно!» выйдет 8 апреля в 21:00 на YouTube-канале Янины Соколовой.

Напомним, шоу Янины Соколовой «Як вам не соромно!» стартовало на телеканале «Украина 24» 19 марта.

3 апреля «Медиа Группа Украина» заявила о приостановке производства ток-шоу «Як вам не соромно!» до начала осеннего телевизионного сезона. Группа заявила, что «в режиме карантина формат программы не может быть реализован в полном объеме». Янина Соколова заявила, что не будет сотрудничать с телеканалом и ее программа продолжит выходить на YouTube.

Фото: Facebook Янины Соколовой

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