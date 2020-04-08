НовостиТВ

Янина Соколова запускает программу «Соромно!» в YouTube

от Telekritika
От Telekritika 905
Главная Новости Янина Соколова запускает программу «Соромно!» в YouTube

Команда журналистки перезапускает проект «Як вам не соромно!».

8 апреля в 21:00 в интернете состоится премьера программы Янины Соколовой «Соромно!», которая ранее выходила на телеканале «Украина 24» под названием «Як вам не соромно!». Об этом автор и ведущая программы сообщила на своей странице в Facebook.

«На прошлой неделе на утро после эфира нашего шоу «Як вам не соромно!» (на фото наш последний променад там) телеканал «Украина 24» решил свернуть эту лавочку демократии, ссылаясь на карантин… За день мы с командой отошли от этой досадной неожиданности, собрали сопли в кучу, поменяли графику, редактировали название, нашли новую студию, технику и к нам присоединилась команда замечательных людей, которые помогли со съемкой и монтажом», – написала она в соцсети.

Программа «Соромно!» выйдет 8 апреля в 21:00 на YouTube-канале Янины Соколовой.

Напомним, шоу Янины Соколовой  «Як вам не соромно!» стартовало на телеканале «Украина 24» 19 марта

3 апреля «Медиа Группа Украина» заявила о приостановке производства ток-шоу «Як вам не соромно!» до начала осеннего телевизионного сезона. Группа заявила, что «в режиме карантина формат программы не может быть реализован в полном объеме». Янина Соколова заявила, что не будет сотрудничать с телеканалом и ее программа продолжит выходить на YouTube.

Фото: Facebook Янины Соколовой

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

StarLightMedia приостанавливает третий сезон «Новых лидеров»

17.03.2020

1+1 media и StarLightMedia привлекли к уголовной ответственности...

24.03.2020

Жителя Черновицкой области оштрафовали за распространение фейков о...

16.03.2020

Новый канал ищет саундтрек к «Первым ласточкам»

12.03.2020

За последний месяц количество платных подписчиков в США...

25.03.2020

Правительство назначило временного министра культуры

10.03.2020

Канал «Украина» назвал дату старта сериала «Отважные»

01.04.2020

На канале «Интер» стартует 2 сезон «Шесть соток»

01.04.2020

«Киевстар ТB» открывает доступ к телетрансляциям уроков

06.04.2020

StarLightMedia частично приостановила продакшен программ

23.03.2020