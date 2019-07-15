«Выбор страны»: ТСН проведет 6-часовой марафон в день выборов

В день выборов в Верховную Раду 21 июля спецвыпуски ТСН будут выходить в 12:00, 15:00 и 18:00. В 19:30 начнется марафон «Вибір країни». Ведущие будут работать на знаковых локациях под открытым небом.

ТСН сообщит о ходе событий в день голосования и покажет репортажи из самых скандальных участков. Также телезрителям обещают 5-серийный цикл сюжетов «Таємниці Верховної Ради» о становлении украинского парламентаризма спецкорреспондентки ТСН Ольги Кошеленко. Она расскажет, как Верховная Рада менялась и меняла Украину, вспомнит ключевые события и поведает о кулуарной жизни парламента.

Среди спикеров цикла «Таємниці Верховної Ради» — депутаты Лилия Григорович, Ярослав Кендзёр, Тарас Черновол, бывшие председатели ВР Леонид Кравчук, Александр Мороз, Арсений Яценюк и нынешний спикер Андрей Парубий.

После закрытия избирательных участков в 20:00 ТСН представит результаты собственного экзит-пола, который по заказу канала «1+1» проведут две авторитетные компании Kantar TNS и Info Sapiens.

Также в рамках марафона «Вибір країни» 21 июля запланирован спецвыпуск общественно-политического ток-шоу «Право на владу». Программа впервые выйдет за пределы студии.

Марафон ТСН «Вибір країни» будет проходить 21 июля на телеканале 1+1, а также в интернете — на страницах ТСН в Facebook и YouTube.

Фото: ТСН