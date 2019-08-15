Владимир Завадюк рассказал, кто главный в управлении развлекательных проектов 1+1 media

«Люди идей о ценностях» – внутренний проект 1+1 media, в рамках которого топ-менеджеры компании отвечают на вопросы своих сотрудников, собранные анонимно, комментируют корпоративные ценности, рассказывают о видении миссии группы и компетенциях, необходимых в реализации проектов. Героем нового эпизода стал Владимир Завадюк, руководитель управления Big Entertainment Shows 1+1 media.

Съемки проходили в сердце развлекательных проектов – на съемочной площадке 12-го павильона. Во время интервью Владимир рассказал про свою карьеру на телевидении, открыл секреты того, как происходит отбор членов жюри на развлекательные проекты, кто из участников шоу являются его личными фаворитами и как попасть на прямые эфиры. Кроме этого, Владимир Завадюк подитожил успех прошлого сезона «Танцев со звездами» и поделился ценностями, которые являются ключевыми в работе его коллектива.

«Мы в управлении Big Entertainment Shows за разнообразие, поэтому пытаемся помогать нашим зрителям толерантнее относиться к людям с инвалидностью, представителям разных национальностей, которые принимают участие в наших проектах. Ведь почему они не могут стать голосом страны и петь на этой сцене, уважая наш язык и нашу песню? Конечно, могут. И, безусловно, уважать гендерное равенство, ЛГБТ-комьюнити, это несложно заметить. Например, в прошлом году в “Голосі країни” принимала участие девушка-трасгендер Зианджа. И это стало взрывом не только для нас, но и для большинства стран, где производят этот формат. И когда мы отправили первый эпизод форматчикам, они ответили: “Это трансгендер? Правда?! Это очень смело и ответственно. Круто, что вы исповедуете такие современные вещи”. Поэтому я горжусь этим. Наши шоу – постоянный риск», – прокомментировал Владимир Завадюк.

На днях «Телекритика» писала, что в День независимости команда программы «Мир наизнанку» покажет Украину с высоты птичьего полета.

Фото: «1+1»