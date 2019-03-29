🎞Видеоконтент в онлайне: как люди находят ворованный контент. Часть 3

Конечно, никто не вбивает в Google запрос «смотреть пиратский фильм». Просто название фильма. И если в первых позициях поисковика выпадают воровские сайты, то дальше просто клик – и зритель уходит на «малину». То же самое происходит с другими посредниками-«дистрибьюторами»: Facebook, Instagram, приложениями в Smart TV. Как с этим справляются правообладатели?

Google

У Google отработан механизм удаления ссылок, которые нарушают права интеллектуальной собственности. С момента введения этого механизма поисковик удалил уже больше 3 миллиардов ссылок, о чем с гордостью сообщается в отчете «Как Google борется с пиратством». «Наша политика заключается в том, чтобы реагировать на четкие и конкретные уведомления о предполагаемом нарушении авторских прав. Форма сообщения, которую мы указываем в нашей веб-форме, соответствует DMCA и предоставляет простой и эффективный механизм для владельцев авторских прав из разных стран мира», – сказано на сайте Google.

И правообладатели, входящие в «Чистое небо», научились взаимодействовать с технологическим гигантом, чтобы защищать свое. Ежедневно Центр мониторинга контента StarLight Digital (ЦМК) проверяет поисковую выдачу Google по всем проектам телеканалов СТБ, «Новый канал» и ICTV (входят в группу StarLightMedia). Ищут сайты, которые незаконно распространяют видеоконтент телеканалов. Рассказывает Дмитрий Левин, руководитель ЦМК: «Как только мы обнаруживаем сайт с незаконно размещенным контентом, наш менеджер отправляет предупреждение администраторам данного ресурса с требованием удалить видеоконтент группы StarLightMedia. Если в течении 24 часов видео не удалено, то ссылки на него отправляются в Google, после чего они удаляются из поисковой выдачи».

Дмитрий уточняет, что этот алгоритм работает для всех сайтов, обнаруженных правообладателем впервые, которым ЦМК ранее не отправлял предупреждений. Те сайты, которые получали ранее и игнорировали требования правообладателя, подаются на удаление из поисковой выдачи Google сразу при обнаружении. «На сегодняшний день 98% смотрения VOD-контента телеканалов группы происходит в легальном плеере», – хвастается результатами Левин.



Ежедневно Центр мониторинга контента StarLight Digital проверяет поисковую выдачу Google по всему контенту телеканалов СТБ, «Новый канал» и ICTV

А «1+1 медиа» использует собственную разработку для автоматизации этого же процесса. «Система SUDUM, которую мы разработали несколько лет назад, способствует удалению нелегальных копий контента в интернете, – говорит Андрей Бахталовский, Product Оwner проекта SUDUM. – Как только наш мониторинг обнаруживает факт нарушения авторского права медиагруппы «1+1 медиа» или ее клиентов, то в автоматическом режиме, в зависимости от ситуации, рассылает жалобы поисковой системе, хостинг-провайдеру, администрации социальной сети или видеохостингу, таким образом способствуя оперативному удалению пиратских копий. Сегодня результативность защиты контента в интернете с помощью SUDUM достигла 95%».

Facebook и другие социальные сети

«Если вы считаете, что кто-то нарушает ваши авторские права, вы можете сообщить нам об этом, заполнив форму. Вы также можете связаться с нашим специальным агентом», – так Facebook поощряет правообладателей бороться с воришками.

Дмитрий Левин поясняет, что ЦМК активно работает и с Facebook, и с другими социальными сетями, например, Instagram: «При обнаружении видеоконтента, нарушающего права интеллектуальной собственности группы StarlightMedia, менеджер отправляет предупреждение администраторам группы или страницы с требованием удалить видео телеканалов. Если после этого никакой реакции не следует, менеджер подает через DMCA форму-жалобу в Facebook и Instagram, где указывает ссылки на ворованный контент и просит удалить его».

YouTube

YouTube предупреждает о появление у себя в плеере ворованного контента еще на входе: у него есть программа Content ID. Она сличает загружаемый на сервера контент с базой защищенного авторским правом контента. Эту базу формируют правообладатели, которые получили доступ к Content ID. «Чтобы зарегистрироваться в Content ID, вы должны часто размещать контент на своем канале и обладать исключительными правами на значительную часть публикуемых материалов. Необходимо соблюдать установленные правила использования системы Content ID. Мы ведем постоянный контроль над тем, как пользователи работают с системой, и отслеживаем все споры относительно прав собственности на контент», – указано в политике YouTube.

Причем YouTube дает правообладателям возможность выбрать, что делать с их контентом, загруженным другими людьми. Его можно удалить, оставить как есть или размещать в нем свою рекламу, монетизировать. Поясняет Дмитрий Левин: «За все время работы с YouTube и системой ContentID мы создали порядка 250 000 объектов авторского права. На их основе заданная политика применяется к более чем миллиону пользовательских видео или, как говорят, UGC, User Generated Content. Наша главная цель – получение максимального дохода на контенте холдинга. Но пока YouTube не дает возможности правообладателю расставлять метки рекламы внутри UGC, доход от него составляет не более 10% нашего общего дохода. Поэтому мы блокируем полные копии программ и сериалов, а клипы – монетизирируем».

OLX и другие рекламные площадки

Что касается мониторинга рекламных площадок, таких как OLX, то здесь специалисты ЦМК проверяют рекламные объявления с услугами о прошивке ТВ-приставок и телевизоров с функцией Smart TV, а также объявления об установке программного обеспечения, с помощью которого пользователю обещают «бесплатный доступ к 500+ телеканалов различной тематики». Если такая реклама появляется, то площадке также направляются жалобы.

В последнее время сервис все чаще удаляет объявления о продаже незаконных PDF-копий книг, материалов различных тренингов, других защищенных авторским правом объектов

OLX идет на сотрудничество с правообладателями и удаляет рекламу незаконных продуктов. Андрей Бийчук, юрист OLX UA, KZ, UZ, объясняет позицию компании: «Мы уделяем внимание вопросу борьбы с нарушениями прав интеллектуальной собственности. Пользователи могут обратиться к администрации сервиса с жалобой о нарушении их прав. Тогда, при наличии достаточных оснований, служба модерации удаляет объявления».



Говоря о конкретных ситуациях, Андрей делится следующей практикой: «В большинстве случаев в OLX.UA поступают обращения от собственников прав на торговые марки с жалобами на распространение поддельных товаров. Однако в практике сервиса также есть жалобы и от субъектов авторских прав. Так, в последнее время сервис все чаще удаляет объявления о продаже незаконных PDF-копий книг, материалов различных тренингов, других защищенных авторским правом объектов».

Приставки

Они же тюнеры, они же сет-топ-боксы. В зону соблазнительной доступности для зрителя краденный контент попадает и через телевизионные тюнеры. Плейлисты с «богатством выбора» высвечиваются в меню, и опять срабатывает зрительское «Ну, я не разбираюсь, где там краденное» или «Если бы легальное было так же близко-удобно-доступно, я бы туда пошел». Поэтому «Чистое небо» работает и с производителями сет-топ-боксов так же, как с другими посредниками-«дистрибьюторами». К счастью цивилизованный бизнес и тут идет навстречу авторам. Говорит Владислав Ларионов, юрист популярного производителя приставок Infomir: «Мы, как производитель оборудования для IPTV, внедряем механизмы, позволяющие реагировать на обоснованные жалобы правообладателей по поводу нарушения их прав на контент».

Владислав вспоминает последние случаи обращения правообладателей: жалобы на нарушение права интеллектуальной собственности от крупных держателей прав на спортивный контент в разных странах, а также жалобы от украинских медиагрупп. «В тех случаях, где нарушения не были устранены, мы ограничили доступ к контенту с наших устройств», – делится Ларионов.

Приставки с пиратским ПО для Smart TV зачастую предлагают покупателям продавцы в больших точках распространения. Для увеличения спроса на дешевые китайские STB (сет-топ-боксы) c телефонным Android устанавливается ПО по примеру TORRENT TV. Компания StarLight Digital в 2018-м инициировала открытие 4 уголовных дел против продавцов таких коробочек, было проведено два обыска.

Телевизоры

Производители телевизоров также поддерживают создателей контента. Комментирует Катерина Кузнецова, CE Marcom & Apps Group Head Samsung Electronics Ukraine Company: «Компания Samsung категорически против нарушения прав интеллектуальной собственности. Например, в случае возникновения обращений правообладателей, приложения на Smart TV, которые не соответствуют действующему законодательству, будут удалены. Также компания тщательно проверяет медиапланы рекламных кампаний, чтобы предотвратить попадание в них ресурсов, размещающих контент с нарушением прав интеллектуальной собственности».

Стараниями телегрупп, в частности SLM, кроме Samsung нет приложений с нелегальным контентом в официальных магазинах приложений LG, Google Play, Apple Store. Силами компании StarLight Digital было проверено 291 приложение, удалено за все время 72 приложения. Одна из распространенных «пираток» в Smart TV – m3u.playlist. Пользователь устанавливает абсолютно легальный плеер и копирует в него ссылку на пиратский плейлист m3u.playlis. Представители StarLight Digital в 2018-м нашли 92 таких сервиса, заблокировали из них 79, открыты уголовные дела в 11 случаях.

О том, как относятся к финансированию воров другие рекламодатели, мы расскажем в следующей статье.

Итак, как мы видим, когда воры ищут покупателей краденого, технологические сервисы не хотят становиться «раем» – на воровском жаргоне это место сбора преступников для сбыта ворованного. И это мотивирует создавать легальный онлайн-бизнес, связанный с видео.

Ольга Ваганова, специально для «Телекритики»