🔥Вакарчук и Саакашвили обсудят досрочные парламентские выборы в «Право на владу»

Сегодня ровно в 22:30 ведущие Наталия Мосейчук и Сергей Иванов вместе с гостями начнут обсуждение изменений политической ситуации вследствие выборов в парламент.

В новом выпуске общественно-политического ток-шоу «Право на владу» примут участие лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук, Президент Грузии (2004-2013 гг.) Михеил Саакашвили, секретарь РНБО Украины Александр Данилюк, глава партии «Слуга Народу» Дмитрий Разумков, глава фракции «Блок Петра Порошенка» Артур Герасимов и другие.

О телерекорде программы «Право на владу» можно прочесть здесь.

Фото: фейсбук-страница Святослава Вакарчука