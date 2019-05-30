🔥Вакарчук и Саакашвили обсудят досрочные парламентские выборы в «Право на владу»
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🔥Вакарчук и Саакашвили обсудят досрочные парламентские выборы в «Право на владу»

от Telekritika
От Telekritika 98
Главная Новости 🔥Вакарчук и Саакашвили обсудят досрочные парламентские выборы в «Право на владу»

30 мая в студии ток-шоу «Право на владу» зрители услышат мнения о ситуации в Украине в связи с досрочными парламентскими выборами.

Сегодня ровно в 22:30 ведущие Наталия Мосейчук и Сергей Иванов вместе с гостями начнут обсуждение изменений политической ситуации вследствие выборов в парламент.

В новом выпуске общественно-политического ток-шоу «Право на владу» примут участие лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук, Президент Грузии (2004-2013 гг.) Михеил Саакашвили, секретарь РНБО Украины Александр Данилюк, глава партии «Слуга Народу» Дмитрий Разумков, глава фракции «Блок Петра Порошенка» Артур Герасимов и другие.

О телерекорде программы «Право на владу» можно прочесть здесь.

Фото: фейсбук-страница Святослава Вакарчука

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