📺В слоте вместо «Крепостной» на СТБ сегодня появится новый драматический сериал

18 марта в 20:00 состоится премьера сериала «Зоя» производства Art Forms Production.

Сюжет строится вокруг главной героини, которая с молодых лет имела все что пожелает и не знала слова «нет». Но со временем судьба становится к ней не так благосклонна, и ей приходится учиться платить за свои ошибки. В сериале красной нитью проходит тема предательства.

Съемки 8-серийной ленты проходили в Киеве, а главным автором проекта стала Татьяна Гнедаш («Доярка из Хацапетовки», «Сашка»).

Главные роли исполняют Андрей Фединчик («Клан ювелиров», «Райское место») и Клавдия Дрозд («Дурдом», «Райское место»).