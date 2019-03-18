📺В слоте вместо «Крепостной» на СТБ сегодня появится новый драматический сериал
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📺В слоте вместо «Крепостной» на СТБ сегодня появится новый драматический сериал

от Telekritika
От Telekritika 34
Главная ТВ 📺В слоте вместо «Крепостной» на СТБ сегодня появится новый драматический сериал

Сегодня на телеканале СТБ стартует новый сериал «Зоя», который расскажет о судьбах двух героев, которым было суждено стать врагами.

18 марта в 20:00 состоится премьера сериала «Зоя» производства Art Forms Production

Сюжет строится вокруг  главной героини, которая с молодых лет имела все что пожелает и не знала слова «нет». Но со временем судьба становится к ней не так благосклонна, и ей приходится учиться платить за свои ошибки. В сериале красной нитью проходит тема предательства.

Съемки 8-серийной ленты проходили в Киеве, а главным автором проекта стала Татьяна Гнедаш («Доярка из Хацапетовки», «Сашка»).

Главные роли исполняют Андрей Фединчик («Клан ювелиров», «Райское место») и  Клавдия Дрозд («Дурдом», «Райское место»).

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