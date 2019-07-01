▶ Украина ледникового периода: ТСН возобновляет расследование 100-летней давности
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▶ Украина ледникового периода: ТСН возобновляет расследование 100-летней давности

от Алиса Кравченко
От Алиса Кравченко 570
Главная ТВОбзоры ▶ Украина ледникового периода: ТСН возобновляет расследование 100-летней давности

В эфире телеканала «1+1» с 1 по 5 июля – документальный спецпроект «Украина ледникового периода». Участники экспедиции в прямом смысле будут докапываться до открытий мирового масштаба и, возможно, превратят Украину в туристическую Мекку.

Расследование журналистов во главе с автором спецпроекта, корреспонденткой ТСН Аллой Пасс, стартует в селе Старуня (Ивано-Франковщина). До начала ХХ века озокеритовые рудники скрывали там забальзамированные битумом и солями мумии животных Ледникового периода, а найденный среди них шерстистый носорог сохранился в идеальном состоянии. Согласно трудам профессора Олега Адаменко под Струней вполне возможно отыскать и доисторического человека.

В поисках сведений и ценных раскопок экспедиция также посетила Италию и Польшу. Так, в музее археологии небольшого итальянского городка Больцано хранится мумия человека, который около 5 тысяч лет назад замерз в Альпах. Мумию называют «Этци», она старше пирамид в Египте, знаменитого Стоунхенджа в Англии, и сотни тысяч туристов ежегодно приезжают на нее поглазеть.

А что, если подобный доисторический человек будет найден и в Украине? Научные исследования возобновятся, а сфера туризма взлетит выше головы? Совсем скоро мы узнаем, удастся ли команде ТСН совершить прорыв.

Над проектом работали: оператор Роман Дутчак, редактор и заместитель директора департамента новостей по новым форматам Ольга Кашпор, главный режиссер Олеся Коваленко.

Спецпроект можно будет увидеть на канале «1+1» с 1 по 5 июня в 19.30.

Фото: ТСН

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