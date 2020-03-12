Нова бізнес-етика в Україні, або як вберегти свою команду від коронавірусу

Великий рекламний бізнес представлений в Україні компаніями, які сплачують всі податки, будують прозорі відносини, піклуються про своїх працівників і партнерів та мають відповідальну соціальну позицію.

З метою збереження своєї команди та всієї України від вірусної інфекції ми вважаємо, що треба діяти на випередження, заздалегідь, щоб зберегти людей і ресурси для подальшого розвитку. Ми розуміємо, що українська система охорони здоров’я не є кращою у світі, але віримо, що ця проблема є тимчасовою.

Що ми можемо для цього зробити?

Усі ми звикли, що навіть ділова комунікація може супроводжуватись теплими стосунками, сповненими особистими зустрічами та поглядами очі в очі. У бізнес-спілкуванні ми звикли до рукостискань, обіймів і навіть інколи до поцілунків у щічку.

Але сьогоднішні умови вимагають від нас суттєвих змін в управлінні нашим бізнесом. Слід розглянути можливість зменшення обсягу особистої комунікації, а також переформатування тієї комунікації, яка має зберегтися.

З глобальних повідомлень ми розуміємо, що зараз формується нова бізнес-етика, яка передбачає відмову від рукостискань, мінімізацію особистих зустрічей, переведення контактів у формат електронного спілкування через пошту та відеоконференції, переведення наших команд на дистанційну роботу, зменшення часу перебування наших працівників у громадському транспорті шляхом відмови від поїздок на роботу. Ці заходи можуть бути ефективними як дія на випередження для сповільнення розповсюдження вірусу та зменшення його поширення в Україні.

Враховуючи це, ми, компанія OceanMedia, ініціюємо публічний діалог, який допоможе сформувати нову бізнес-етику.

Цей тренд ми вже спостерігаємо в європейських країнах, де політики та бізнесмени переходять до більш стриманого стилю спілкування, мінімізують фізичні контакти, скасовують поїздки на роботу та ділові зустрічі, переводячи переговори в онлайн, і працюють, якщо це можливо, з дому. За цих умов діловій людині, вочевидь, не варто ображатись, якщо при зустрічі їй, наприклад, не потисли руку.

Ми також рекомендуємо усім нашим колегам утриматись від закордонних поїздок у країни, де вже зафіксовано епідемію захворювання на коронавірус: Китай, Корею, Італію, Німеччину, Іран, Францію, Іспанію, США, Японію, Нідерланди. З повнішим списком країн можна ознайомитися за допомогою інтерактивної карти епідеміологічної ситуації у світі онлайн.

У разі, якщо ви вирішили все ж відвідати одну з країн, де наразі понад 100 підтверджених хворих, то після повернення є сенс пройти 14 денний режим карантину, працюючи дистанційно.

Звертаємось до наших клієнтів, рекламодавців, агенцій, медіа, до всіх українських бізнесменів з пропозицією підтримати маніфест щодо нової бізнес-етики, аби суттєво вплинути на сповільнення розповсюдження вірусу. Це дозволить зберегти наших близьких, наші команди, наш бізнес і нашу країну. Якщо є побажання до формату такого маніфесту, ми відкриті до діалогу. Пишіть нам на friend@oceanmedia.com.ua, ми готові очолити процес змін, щоб уберегти наші команди від коронавірусу.

І головне – зупинімо паніку. Спокійно й організовано ми здолаємо й цю кризу, мінімізувавши втрати суспільства та бізнесу як його частини.

Фото: Ocean Media

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