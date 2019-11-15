TV 2020: тенденции, которые сформируют индустрию телевизионного вещания

За последние 10 лет просмотр телепередач увеличился до 5,8 часа в день, в том числе благодаря нескольким экранам. И это не предел. Эксперты прогнозируют, что в 2020 году рынок IPTV достигнет $80 млрд, а годовой глобальный IP-трафик превысит порог в 2 зетабайта, сообщает MediaGuru.com. Также крупные медиакомпании успешно внедряют технологии виртуальной и дополненной реальности, 360 degree, live motion и Shoppable TV. Как дальше будет развиваться отрасль и что ее ждет в следующем году? «Телекритика» проанализировала основные тренды вместе с экспертами.

Тренд 1. Over-the-top television

Over-the-top television (ОТТ) все активнее осваивается разными компаниями. Вот недавно к гонке стриминговых сервисов подключились компании Apple и Disney (Google на очереди?). И хотя некоторые игроки выбывают — Sony, к примеру, — тенденция показывает, что рынок ОТТ будет расти. Все благодаря сервисам, активно привлекающим большие аудитории, а именно их преимуществам, среди которых:

мгновенный доступ к любому контенту;

видео по запросу;

автономный стриминг;

просмотр на нескольких экранах;

гибкие условия подписки;

взаимодействие с аудиторией;

оригинальный контент;

экономичные пакеты (например, подписка Apple TV+ стоит $4,99 в месяц с 7-дневной бесплатной пробной версией ).

Мы поинтересовались у директора по маркетингу и стратегии Megogo Ивана Шестакова, как будет развиваться рынок OTT в Украине. В частности, нас интересовал вопрос: начнут ли украинские OTT-сервисы производить оригинальный контент в ближайшие годы?

«Что касается OTT-трендов в Украине, резких изменений в ближайшее время не ожидается. Мы, со своей стороны, продолжим создавать для наших зрителей комфортные и качественные условия потребления контента. А если говорить о производстве собственного, тут важно понимать как одна платформа сможет его окупить в условиях существующего рынка. Но могу сказать, что в скором времени он точно появится».

Тренд 2. Социальное ТВ

Сегодня люди потребляют еще больше видеоконтента, а все благодаря тому, что каждый пользователь обладает не одним, а несколькими экранами — к телевизору добавились смартфоны, ноутбуки, планшеты. Также на популяризацию social tv влияет технология OTT, которая дает аудитории возможность генерировать, распространять и потреблять контент по своему усмотрению. Не остались в стороне и соцсети — обсуждения шоу и программ стали ключевым фактором при формировании рейтингов, зрительского интереса и вовлеченности аудитории.

Согласно данным исследования, проведенного Nielsen, 45% респондентов из США смотрят видео, проверяют соцсети, серфят в интернете при помощи телефонов и планшетов во время просмотра программ по телевизору. Такое взаимодействие между экранами сформировало четкую схему просмотра — второй и третий экраны становятся продолжением первого. Например, во время трансляции шоу талантов, ведущие предлагают проголосовать за участников онлайн. Соответственно, зритель отслеживает контент на двух экранах, что увеличивает и рейтинг шоу, и углубляет вовлеченность зрителя.

В итоге, используя социальное телевидение как инструмент, компании получают идеи и возможности для генерации оригинального контента, отслеживания рейтингов, сбора данных для последующего таргетирования рекламы. И украинские компании не отстают. О том, как уже сегодня social tv развивается в нашей стране, рассказывает директор по маркетингу StarLightMedia Елена Мартынова.

«Мы понимаем, что доля мобильных устройств в потреблении видеоконтента активно растет, особенно, если говорить о социальных платформах, поэтому учитываем этот тренд в своем производстве, хотим экспериментировать с вертикальным видео, работаем с видеоформатами для всех социальных платформ. Это может быть как адаптация эфирного контента, так и производство специального: от стриминга до специальных шоу. Например, команда «Нового» на регулярной основе для своего YouTube-канала выпускает два успешных проекта – ток-шоу «Предметка» и легкий проект про отечественный шоу-бизнес «Бринзя ТБ». Также они сейчас активно разрабатывают новые форматы. А еще мы строим достаточно амбициозные планы развития social tv СТБ. Они будут реализованы на всех больших платформах.

В Украине сейчас расцвет Instagram, его популярность постоянно растет, и пока политика данной платформы дает брендам огромные возможности. С TikTok мы, скорее, экспериментируем, чем рассчитываем на охваты. Активно работаем с мессенджерами, разрабатывая для них стикерпаки.

Если рассматривать social TV как маркетинговый инструмент, то для ТВ-компаний он, конечно же, выгоден. Мы, к примеру, с его помощью продвигаем свою категорию, продукты, выстраиваем правильные отношения с пользователями. Всего один клик – и они оказываются в мире нашего бренда. Если говорить о social tv как о медиа, то все не так однозначно – монетизация не всегда оправдывает вложения. Но, тем не менее не думаю, что Украина будет в стороне от всего мира – развитие мессенджеров, голосовых функций, интерактивного дизайна, контент-маркетинга, блогерства, web series … это повестка дня. Важно, что не только медиакомпании ими пользуются. У любого бренда сейчас есть возможность становиться медиа».

Тренд 3. Таргетированная реклама

Стриминговое и OTT-телевидения дают возможность собирать данные о пользователях не только посредством инструментов Smart-TV, но и социальных сетей. Сформированная при помощи big data поведенческая модель той или иной аудитории дает компаниям четкое понимание о зрительских предпочтениях и степени вовлеченности. Именно эти факторы позволяют как можно более «прицельнее» таргетировать рекламу и размещать ее не только на ТВ, но и в социальных сетях.

Но недавний успешный запуск каналом NBC Universal новой технологии интерактивной рекламы навел нас на мысль о том, что рынок ТВ-рекламы может начать развиваться по иному пути — пути ShoppableTV. Возможно ли это в перспективе, и последует ли реакция со стороны украинских вещателей? На эти вопросы отвечает Андрей Партыка, генеральный директор Ocean Media.

«Этот кейс успешен благодаря нескольким причинам.

Уникальное спортивное событие — о ткрытый чемпионат Франции по теннису. Звезда топ-уровня — Новак Джокович. Новая коллекция, которая только-только появилась в магазинах бренда.

Все три составляющих дают на выходе большую релевантность рекламного сообщения. То есть у целевой аудитории имеется достаточно много импульсов для того, чтобы отреагировать на это сообщение. В то же время значительная часть рекламы, которая транслируется в рекламных блоках в Украине, не имеет такой премьерной актуальности; в основном это продукты ежедневного спроса. К тому же довольно сложно найти моменты релевантности контента и продаваемого товара. Но несмотря на это, мы открыты для экспериментов и с радостью сделаем для кого-либо рекламный пилот. Если кто-то из рекламодателей прочитает это и захочет попробовать — милости просим, ​​мы готовы начинать».

Тренд 4. Дополненная реальность и голографическое ТВ

Гаджеты тоже прогрессируют. Все более популярными становятся телевизоры 4K Ultra HD (разрешение 3840 × 2160 пикселей), а 8K Ultra HD-устройства (разрешение 7680 × 4320 пикселей) — следующие на очереди. И хотя технология 8K все еще является экспериментальной, компания NHK планирует трансляцию Олимпийских игр из Токио именно в этом формате.

Также телевизионщики активнее будут использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, 360-градусное видео, live motion. Все это приведет к созданию голографического ТВ. По крайней мере, в этом уверены эксперты из MIT. Они утверждают, что смотреть у себя дома «объемное» видео в режиме реального времени мы сможем в ближайшие 10 лет.

Следуя данному тренду, зарубежные телекомпании повсеместно внедряют технологии AR, VR, live motion и 360 degree. Украинские – тоже. Но насколько это оправдано? Опытом своей компании делится Алексей Гутянтов, руководитель комплекса дополненной реальности телеканала «Украина».

«Технологии дополненной реальности позволяют не только удерживать аудиторию, но и являются отличным способом монетизации вещания. Представьте, когда в утреннем сюжете, посвященном дню рождения Дейнерис (героиня сериала “Игра престолов” — ред.), в студии появляется гора брендированных шоколадок вместо сокровищ. Подобный продакт-плейсмент в AR-сценах позволит рекламодателю спонсировать отдельные короткие рубрики проектов, или, к примеру, 30-секундный прогноз курса валют в экономическом блоке новостей. Это важный прогресс для вещателя, который всеми силами старается минимизировать пропуск рекламных блоков.

Что касается внедрения новых технологий, то мы планируем использовать в эфире РИР студию, которая позволит погрузиться в полностью виртуальный мир, с возможностью трансляции в реальном времени и оперативной смены виртуальных декораций».

По материалам MediaGuru.com

Фото: Facebook, StarLightMedia, Megogo, Ocean Media

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