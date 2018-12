Телерейтинги: «Женский квартал», «Колдуньи» и Объединительный собор

Каким передачам зрители отдали предпочтение? Начнем, помолясь.

Телешоу

ICTV

«Дизель Шоу» в пятницу вечером продолжает удерживать аудиторию – 12,1% (21:30) и 14,5% (23:00, повтор). Аналогично и с программой «Антизомби» (пятница, 20:20) – 9,3%, столько же было неделей ранее. Шоу «Богач – Бедняк» (четверг 20:20) новые выпуски пока не помогают резко подняться – 8,8% против 9,3% ранее. «Свобода слова» (понедельник, 22:40) продолжает терять – 5,9% против 7,5% неделей ранее и 10,8% до того. Программа «Прорвемся» (понедельник, 20:20) – 9,5% против 7,6% неделей ранее.

«1+1»

Новый выпуск «Женского квартала» в субботу (21:30) собрал очень хорошие показатели – 13,9%. До «Квартала» шли «Украинские сенсации» (20:20) – 9,3%. «Светская жизнь» (суббота, 23:30) – 9% против 11,8% неделей ранее. Пятничная «Лига смеха» (20:20) теряет аудиторию и позицию лидера пятницы – 11,3% против 14,7% неделей ранее. На том же уровне остается «Гуднайтшоу» (пятница, 22:20) – 11,7% против 11%. Два старых выпуска «Рассмеши комика» в пятницу – 7,6% (23:00) и 8,7% (00:00). «Киев вечерний» (пятница, 01:00) – 9,9%.

На том же уровне ниже среднего по каналу остается «Право на владу» (четверг, 22:30) – 4,8% против 5,1% неделей ранее. Программа «Гроші» (четверг, 21:40) чуть теряет – 5,3% против 6,2% ранее. Пятый выпуск «Инспектор. Города» с Владимиром Остапчуком (вторник, 21:40) на том же уровне – 5% против 5,4%, повтор (вторник, 23:30) – 5,3%. 10 сезон «Мира наизнанку с Дмитрием Комаровым» (21:50, среда) немного набрал – 8 против 6,1% ранее, повтор (23:00) – 7,5%. Шестой выпуск нового сезона «Міняю жінку» (21:40, понедельник) продолжает наращивать – 7,5% против 6,3% неделей ранее.

СТБ

«Битва экстрасенсов» (воскресенье, 19:00) пошла вгору – 16% против 14,4% неделей ранее по аудитории 18-54 (50k+). А «Х-фактор» (суббота, 19:00) остается на том же уровне – 11,9% (было – 11,8%, ранее – 12,9%).

«МастерШеф» немного подрос, вторник – до выпуска новостей (20:00) – 14,5%, после (22:40) – 14,3%; среда – до выпуска новостей (20:00) – 13%, после (22:40) –13,1%. На том же уровне остается «Хата на тата» (понедельник, 20:00) – 9,6% (было 9,9%) до новостей, а после (22:50) – 8,1% (было – 8,4%). «Зважені та щасливі» (четверг, 20:00) – 8,7% (против 9,9% неделей ранее). Продолжение после новостей (22:40) теряет – 10,2% (было – 14,3%). В пятницу аудиторию сохраняет «Цієї миті рік потому» (20:00) – 7,7% против 8%, на том же уровне «Ультиматум» (пятница, 22:50) – 7,3% против 7,1% неделей ранее.

«Новый канал»

Остановилось падение шоу «Хто зверху?» (четверг, 19:00) – 11,3% по аудитории 18-54 (50k+) против 10,3% неделей ранее, повтор (четверг, 17:00) – 7,1%. «Топ-модель по-украински» (пятница, 19:00) немного наращивает – 8% (неделей ранее – 6,2%), повтор (пятница, 16:30) – 3,9%. Опять теряет «Ревизор с Николаем Тищенко». «Ревизор» (понедельник, 19:00) – 6,7% (было — 7,4%), «Страсти» (понедельник, 21:50) – 5,3% (было – 7,1%). «Тайный агент. Пост-шоу» (00:10) – 7,4%. Седьмой выпуск 3 сезона «Варьятов» (вторник, 19:00) сохраняет позиции – 9% против 8,4% неделей ранее. Повтор предыдущего выпуска (17:00) – 6,3%. Пятый выпуск шоу «Эксы» (среда, 19:00) – 6,5% (предыдущий – 6,8%), повтор (среда, 17:00) – 5,9%.

«Киев днем и ночью» идет после часа ночи по будням. Во вторник (01:30) сериалити начало неделю с 6,2%, уже к среде (01:10) упало до 3,5%, а пятницу (00:40) закончило с показателем 5,2%. Показатели утренних повторов еще меньше.

«Украина»

В воскресенье набирает еженедельное общественно-политическое ток-шоу «Главная тема с Еленой Кот» (20:00) – 12,1% (против 8,5% неделей ранее). Программа «Контролер» (четверг, 23:20) тоже набирает – 10,2% против 7,5% неделей ранее. Третий выпуск «Без паніки» c Александром Скичко и Ко (вторник, 23:30) – 9,2% по аудитории 18-54 (50k+), прошлый собрал 8,8%. Ток-шоу «Говорить Україна» (понедельник, 19:50) – 11,3%, пятница (20:50) – 12,5%. Специальный репортаж «По следам грузинского “туриста”» (пятница, 23:20) – 8,6%.



«Прямий»

Главной новостью прошлой недели, конечно, был Объединительный собор украинских православных церквей, который проходил в субботу, 15 декабря. Его транслировали информационные каналы. Лидером по смотрениям стал телеканал «Прямой», чья трансляция собрала 2,03% доли по аудитории 18+. У остальных каналов цифры скромнее. «112 канал» – 1,53%, ZIK – 1,27%, News One – 0,91%, «Эспрессо» – 0,57%, «5 канал» – 0,49%, «24 канал» – 0,45%.

Кино и сериалы

На канале «1+1» в прайме состоялась премьера сериала «По праву любви». Понедельник (20:40) он начал с 6,9% по аудитории 18-54 (50k+), вторник – 6%, среда – 5,7%, четверг – 6,4%. В понедельник повторили фильм «Осторожно! Предки в доме» (23:30), средний показатель до и после выпуска новостей – 5%. В воскресенье на «1+1» повторили фильм «Большой» (15:00) – 7,5% и показали «Шанхайский полдень» (17:00) – 6%. После них прошла премьера 4-серийного телефильма «Полюби меня такой», первая и вторая серии (21:10) – 11,7%, третья (23:10) – 13,8%, четвертая (00:10) – 18,6%. Сериал «Великолепный век. Новая владычица» остается на том же уровне, начал неделю в понедельник (17:10) с 8,1%, а закончил в пятницу с 6,7%.

По вечерам в будни на ICTV шли в основном боевики. «Нация пришельцев» (понедельник, 00:30) – 8,1% по аудитории 18-54 (50k+), «Час расплаты» (вторник, 23:50) – 14,8%, «Рейд. Искупление» (среда, 23:40) – 7% (повтор в субботу в 01:00 – 9,6%, «Рейд-2» (четверг, 23:40) – 10,3%. В субботу на ICTV показывали фильмы «Трансформеры» (19:20) – 11% и «Трансформеры: Месть падших» (22:00) – 13,4%. В воскресенье оба фильма повторили, первый (13:00) – 12,6%, второй (15:50) – 13%. Потом шли «Трансформеры-3» (20:40) – 12,4%, «Война миров» (23:50) – 14,6% и повтор «Рейда-2» (02:00) – 13%.

Сохраняет аудиторию сериал «Марк+Наталка» на ICTV, в понедельник – 9,6% (17:50) и 6,5% (18:20). К четвергу сериал упал до – 8% и 6,4%, соответственно. Второй сезон «Пса», который повторяют на ICTV, понедельник (21:30) начал с 14,7%, а к четвергу поднялся до 16,3%.

На «Новом канале» состоялась премьера сериала «Колдуньи», и пока показатели совсем не радуют. Первая серия (вторник, 22:00) – 2,8%, вторая (среда, 22:10) – 5%, третья (четверг, 22:00) – 5,3%, четвертая (пятница, 21:50) – 4,9%. Зато неплохо заходит «Домик на счастье» (вторник – четверг, 20:50), вторник он начал с 6,1%, а четверг закончил с 8,7%.

По вечерам будней на «Новом» продолжают крутить хорроры и триллеры: «Ловец снов» (вторник, 23:00) – 5,3% по аудитории 18-54 (50k+), «Тело Дженнифер» (среда, 23:00) – 5,7%, «Хранилище» (четверг, 23:00) – 4,5%. В субботу «Новый канал» показал мультфильм «Шрек навсегда» (17:00) – 10,7%, а затем фильмы «Иллюзия обмана» (18:50) – 10,2%, «Иллюзия обмана 2» (21:00) – 8,4%, «Афера Томаса Крауна» (23:30) – 8,8%. В воскресенье все три фильма повторили: «Афера Томаса Крауна» (11:20) – 8,5%, «Иллюзия обмана» (13:50) – 8%, «Иллюзия обмана 2» (16:00) – 9,2%. После этого шли ленты «Робот Чаппи» (18:40) – 7%, «Трон. Наследие» (21:00) – 6,7%. Завершили день фильмом «По ту сторону двери» (23:30) – 6,2%.

На телеканале «Украина» продолжается сериал «Выходите без звонка», начал в понедельник (18:00) с 10,7%, пятницу закончил с 9,9% по аудитории 18-54 (50k+). Сериал «Ангелина» (21:00) начал в понедельник с цифрами – 13,1% и 15,2% (две серии), четверг закончил с 12,5% и 16,8% соответственно. Средний показатель субботнего повтора (08:50–17:00) – 10,3%. Далее показали 4-серийную мелодраму «Жена по обмену», начала (17:10) – 12,2%, закончила – 14,6%. А затем показывали мелодраму «Кукушка», начала (22:19) с 12,7%, закончила (01:30) с 13,6%.

Днем в воскресенье на телеканале «Украина» сначала повторили «Жену по обмену» (09:10–12:50) со средним показателем 14,6%, потом прошел 4-серийный телефильм «Радуга в небе». Начал (13:00) – 15,7%, закончил (16:50) – 15%. Также состоялась премьера 4-серийной мелодрамы «Год собаки». Первая серия (17:00) – 16,3%, вторая (18:00) – 17,6%. После перерыва на итоговые новости третья (21:00) – 15,1%, четвертая (22:00) – 17,5%. После него шел фильм «Два мгновения любви» (23:00) – 16,1%. В понедельник на «Украине» шел фильм «Поезд в Пусан» (23:30) – 9,8%. «Дежурный врач» начал неделю в понедельник (13:20) с 12,3%, а закончил в четверг с 13,7%

На «Интере» в прайме будней понедельника – четверга (21:00) осталась на том же уровне докудрама «Вещдок», начав неделю с 3,7% и закончив с 4,1%. Вечернее кино на «Интере» также прошло со скромными цифрами: «Арфа для любимой» (понедельник, 23:50) – 4,5%, «Лекции для домохозяек» (вторник, 23:50) – 5,2%, «Калина красная» (среда, 23:50) – 8,3%, «Дорога в ад» (четверг, 23:50) – 5,6%, «Время грехов» (пятница, 00:00) – 5,9%.

Субботу «Интер» начал с советских фильмов: «Зайчик» (08:50) – 5,3%, «Максим Перепелица» (10:30) – 7%, «Аты-баты шли солдаты» (12:30) – 9,4%. Днем «Жандарм на отдыхе» (14:10) собрал 6,3%, «Жандарм и инопланетяне» (16:10) – 4,9%, «Жандарм и жандарметки» (18:00) – 4,4%. Далее прошел концерт «Место встречи. Где моя любимая?» (20:30) – 4,3%, мюзикл «За двумя зайцами» (22:10) – 6,5% и фильмы «Деньги для дочери» (00:20) – 6% и «О нем» (02:00) – 9,8%. В воскресенье сначала показали фильм «Все возможно» (14:00) – 5%, а потом шел 4-серийный телефильм Ежи Гоффмана «Огнем и мечом» (16:00–19:50), начал с 3,2%, а закончил с 3,5%. Завершили вечер фильмы «Вий» (20:30) – 5,6% и «Если бы я тебя любил…» (23:10) – 5,8%.

Итоговые новости

«Факты недели. 100 минут с Оксаной Соколовой» на ICTV (18:45) – 13,2%. «ТСН. Тиждень» (19:29, «1+1») – 12,7% против 11,1% неделей ранее. «Сегодня. Итоги с Олегом Панютой» на «Украине» (18:59) немного теряют – 12,1% против 11% неделей ранее. «Подробности недели» на «Интере» (пятница, 20:00) – 5,4%, после первого рекламного блока – 4,1% и 3,7% после второго.

Фото: при подготовке коллажа использованы кадры youtube.com/watch?v=uH3STHC63hU © 2009 DW STUDIOS LLC and PARAMOUNT OICTURES CORP. ALL RIGHTS RESERVED © 2009 Hasbro. ALL RIGHTS RESERVED https://www.youtube.com/user/BitvaEkstrasensovUA/videos © 2015, StarLightMedia