Телерейтинги: Скандальные «Сваты» на марше, политика и летние повторы

Продолжают наращивать в преддверии выборов и политические ток-шоу. Правда, не все и не везде. Давайте же узнаем, чем интересовалась украинская телеаудитория с 8–14 июля.

Развлекательные проекты

«1+1»

В понедельник ночью прошел повтор финала 5 сезона шоу «Голос. Діти» (00:10) – начал с 10,7% по 18-54 и 10,1% по 18-54 (50k). После перерыва на рекламный блок – 11,6% по 18-54 и 8,8% по 18-54 (50k).

На том же хорошем уровне держится программа «Гроші» (понедельник, 22:50) – 14,5% по 18-54 (неделей ранее – 14,8%). Пятничные выпуски «Лиги смеха» (20:30) – 11,7% против 11,8% неделей ранее (18-54, 50k). «Женский квартал» (суббота, 21:40) уступает выпускам «Вечернего» прошлых недель – 9,1-9,6% вместо привычных 11-12%.

«Украинские сенсации» (суббота, 20:30) показывали рост после спада на прошлой неделе – 11% против 9,5% (18-54, 50k). Финал сезона «Світського життя» (суббота, 23:30) держит марку – 11,4-11,6% по обеим аудиториям.

ICTV

Несмотря на дайджест, «Дизель шоу» (пятница 20:20) все еще пользуется кадровыми потерями в «Вечернем квартале» и остается главным юмористическим шоу на украинском ТВ. Но высшей точки доли прошлой недели оно не повторило – 13,4% в 20:20 и 14,3% в 21:50 по аудитории 18-54 (50k) (против 13,3% и 16%).

«Секретный фронт» (среда, 20:20) остается ниже среднего по каналу – 7,7% по 18-54 и 9,5% по 18-54 (50k).

«Украина»

Повторы шоу «Братья Шумахеры» (суббота, 22:00) продолжают закрывать «дырку» в эфирной сетке субботнего вечера, но без особого успеха – 11% по 18-54 (50k) против 11,6% неделей ранее.

«Новый канал»

«Новый» продолжил повторять четвертый сезон «Аферистов в сетях» (понедельник, 17:00–21:00) со средним показателем 6,6% по 18-54 (50k) (неделей ранее – 6,7%). Со вторника по четверг крутили повтор «Заробітчан» (13:00–17:00) – начали со средних 5,7%, закончили с 6,2%; потом «Любовь на выживание» (17:00) – начали с 4,6% по 18-54 (50k) и 6,3% по 18-54, закончили с 5,4% по 18-54 (50k) и 9,3% по 18-54; и «Варьяты» (19:00) – начали с 5,3% по 18-54 (50k) и 7,5% по 18-54, закончили с 5,4% по 18-54 (50k) и 7,1% по 18-54.

Сериалы

«1+1»

Повтор скандальных «Сватов-6» продолжает бить рекорды. Если на прошлой неделе высшей точкой показателей были 22,7%/20,8% по 18-54/18-54 (50k), то теперь ситуация иная. В понедельник в 20:50 сериал дал 15,6% по 18-54 и 14,9% по 18-54 (50k). Вторая серия в 21:40 собрала 23% и 21,1% соответственно. Во вторник «Сваты» дали 15,8% по 18-54 и 13,9% по 18-54 (50k), вторая серия – 21,4% и 18,9% соответственно. В среду максимальная доля проекта составила 19,8% по аудитории 18-54 (50k) в 21:50. В четверг сериал продолжил на всех парах – 20,4% по 18-54 (50k) и 21,8% по 18-54.

Новый турецкий сериал «Невеста из Стамбула» (по будням, 17:10) немного сдал. Если на прошлой неделе по аудитории 18-54 его доля не падала ниже 10%, а в четверг, 4 июля, даже поднялась до 14,2%, то теперь показатели куда скромнее – начал неделю с 9,6% по 18-54 и 6,2% по 18-54(50k), а закончил с 9,3% по 18-54 и 9,1% по 18-54(50k). «Величественный век» (по будням, 15:10) неделей ранее поднимался до 12,2%, в прошлую пятницу закончил с 9,5% по 18-54.

Вместе с другими сериалами просела «Школа» (вторник, 23:00) – с 8,8% на позапрошлой неделе до 7,6% на прошлой (18-54).

«Украина»

На «Украине» продолжается повтор сериала 2018 года «Путешествие к центру души» (по будням, 21:10). Он вполне удерживает свою аудиторию, начав неделю с тех же 12,1% по 18-54. Вторник дал высшую отметку в 12,3%, среда – 12,5%, четверг – 15,2%. В субботу прошли повторы серий (08:30–16:50) – средний показатель 11,4%. Потом прошел сериал «Неродная», первая серия (17:00) – 14,2%, вторая (20:00) – 14,9% по 18-54.

В воскресенье повторили сериал «Прости» (12:30–17:00) – средний результат более чем удовлетворительный – 18% по 18-54. Следом прошел повтор сериала «Год собаки», до перерыва на новости (17:00) – 16,9% по 18-54, после (21:00) – 14,5%. Под ночь показали телефильм «Полшага до семьи» (23:10) – средний показатель 12,4% по аудитории 18-54.

ICTV

Повтор сериала «Пес» продолжает набирать меньше среднего по каналу, не выдерживая конкуренции со «Сватами» в вечернем прайме будней – 8,6% в среду и 7,4% в четверг (18-54). Немного лучше выглядит предпрайм субботы (15:20–18:40), где сериал собрал средний показатель 10,4%. Неделей ранее в субботу было больше – 15,3%.

«2+2»

Сериал «Опер по вызову» не смог повторить успех позапрошлой недели. Понедельник (20:30) он начал с 5% доли, как по аудитории 18-54, так и по 18-54 (50k), против 7% неделей ранее. Такой средний показатель он и сохранял всю неделю.

Политические программы

Чем ближе в выборам, тем актуальнее политические шоу. «Право на владу» на «1+1» (четверг, 22:30) не только остается самым популярным, но и наращивает аудиторию – 14,9% по 18-54 (против 11% неделей ранее) и 16,9% по 18-54 (50k).

«Свобода слова» (понедельник, 21:30) постепенно набирает после провала – 6,4% по 18-54 после 4,5% неделей ранее. А второй сезон «Новых лидеров» (четверг, 22:30) на ICTV остается ниже среднего по каналу – 4,2% по 18-54 и 4,5% по 18-54(50k).

«Главная тема. Выбор» (пятница, 19:50) на «Украине» остается ниже среднего по каналу – 6,2% по 18-54 и 7,1% по 18-54 (50k). То же и с новым ток-шоу «Оппозиция» с Тиграном Мартиросяном (пятница, 22:00) – 4,1% по 18-54 и 4,3% по 18-54 (50k). Премьера шоу неделей ранее – 4,5%.

В топе итоговых новостей «ТСН. Тиждень» (19:30–21:10, воскресенье, «1+1») – 15,3%/14%; «Сегодня. Итоги» (19:00–19:50, воскресенье, «Украина») – 12,4%/13,1%; «Факты недели» (18:45–20:40, воскресенье, ICTV) – только 8%/9,8% (аудитории 18-54/18-54, 50k).

Фото: «Квартал 95»