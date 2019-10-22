Телерейтинги: «Пес-5» рвется в топ, большой бокс Гвоздика и скандальный «Вечерний квартал»

В понедельник, 14 октября, страна отмечала День защитника Украины, в связи с чем некоторые каналы запустили сетки выходного дня, но не все. Прошли премьеры свежих украинских фильмов «Иловайск 2014. Батальон “Донбасс”» и «Позывной “Бандерас”». Кроме того, канал «Украина» транслировал большой футбол «Украина – Португалия». Последнее не помешало каналу «1+1» запустить в этом же слоте комедийный сериал «Великі вуйки». Канал ICTV ворвался в вечерние праймы будней с новым пятым сезоном сериала «Пес» от Pro TV. В прайме среды-четверга СТБ показал новую 4-серийку «Садовница» от Star Media. Канал «Украина» транслировал по вечерам будней 8-серийку «Двойное отражение» от «Армада Филмз Продакшн», на выходных вышли 4-серийки «Будь что будет» от IVORY films и «Здравствуй, сестра» от «Киевтелефильм». Канал «2+2» в прайме будней заменил «Ментовские войны» на другой сериал подобной тематики – «Братья по крови» от Rungo Studio. В субботу на «Интере» ранним утром успешно прошла трансляция боксерского поединка Александра Гвоздика с соперником из России, а в этот день вечером «1+1» продемонстрировал новый выпуск скандального «Вечернего квартала», где был номер за участием хора Веревки.

Отныне «Телекритика» начинает общий проект с рекламным агентство Sigmа – обзор телерейтингов дополнен табличками еженедельных топов программ и телеканалов, подготовленными специально для нашего издания.

Общий ТОП

На прошлой неделе заметно прибавил телеканал ICTV, став лидером недели. Также заметно нарастил телеканал «Украина», что позволило ему обогнать «1+1». Заметно сбавил канал СТБ. Это помогло подняться «Новому каналу» с пятой на четвертую позицию. Запуск нового сезона не удался каналу «НЛО ТV» — вещатель растерял сразу 17% своей доли и вылетел с первой десятки, пропустив вперед не только НТН, но и К1 вместе с каналом «Мега».

В прайме ситуация несколько другая – в топе все же канал «1+1». Канал ICTV здесь только второй с приростом показателей сразу на четверть. Особенно ярко в прайме выделяется потерями канал «Интер», который пропустил вперед сразу два вещателя («2+2» и ТЕТ), переместившись с шестого на восьмое место. Потери «НЛО ТV» заметны еще больше – показатели в прайме обвалились на четверть, канал теперь только 13-й.

Среди каналов «большой шестерки» в ежедневном разрезе особенно яркой была борьба за первенство между ICTV, «1+1» и «Украиной» — все три каналы шли нога в ногу. Для последнего самым неудачным днем остается пятница, где стоит «Свобода слова Савика Шустера».

В топ программ недели, кроме футбола, ворвался экшн «Тор: Рагнарёк», «ТСН-тиждень» и «Танці з зірками». В общей сложности у «1+1» сразу 4 позиции, у канала «Украина», ICTV и «Нового канала» — по две.

Развлекательные и политические шоу

«1+1»

В воскресенье на «1+1» прошел девятый выпуск нового сезона «Танців із зірками» (21:00). Пока на том же уровне — 17,3%/14,9% по аудитории 18-54, 50k+/18-54 (было 18,7%/14,7%, еще неделей ранее — 15,2%/12,6%), но без сильных падений. Топом дня в этот раз шоу не стало, его обогнало кино, о чем рассказали выше.

«Лига смеха» (20:30, пятница) идет вверх– 14,7%/14,8% по 18-54/18-54 (50k+) (было (13,5%/13,7%), повтор старого выпуска (22:30) – 16,8%/16,2% (было 12,4%/11,6%). В этот раз шоу стало топом пятничного прайма по аудитории 18-54, обогнав «Дизель Шоу». После — дайджест «Киев Вечерний» (00:40) — 12,2%/10,8%.

В субботу новый выпуск «Вечернего квартала» (21:30) собрал 16,1%/16,7% — намного больше, чем «Женский квартал» неделей ранее (12,5%/13,6%). И предсказуемо стал топом дня по обеим аудиториям. «Світське життя» (23:20) набрало вслед за «Кварталом» 14,2% по 18-54 (50k+) и 14,1% по 18-54, а после повторный выпуск программы собрал 11,3% и 11,5%, соответственно. Неделей ранее показатели были в пределах 10,9%-12,1%. В ту же субботу программа «Рассмеши комика» (18:30) на том же уровне — 8,7%/9,6% (было 9,4%/9%).

Утром в субботу «Едим за 100» (10:00) начал с 5,8%/7,2%, закончил с 7,7%/8,7%. Программа «Громада на мільйон-2» перекочевала из субботнего утра на утро воскресенья (09:45) и несколько сбавила свои доли – 5,1%/5,2% (против 6,7%/4,6%). Программа «Украинские сенсации» (20:20) заметно набрала – 12,1%/11,2% (было 9,1%/9,5%).

Вертикальная линейка будничных программ из-за выходного понедельника была укороченной. Программа «Гроші» в эфир не вышла. Во вторник реалити «Міняю жінку» (22:50) продолжает терять аудиторию 9,3%/6% (было 10,3%/9,7%, еще раньше — 12,1%/9%). В среду снова сдает «Мир наизнанку» (22:50): 13,4%/10% (было – 16,5%/12,8%) – основной выпуск и 14,2%/9,1% – повторный (23:50). Политическое ток-шоу «Право на владу» (четверг, 22:30) плюс-минус на том же уровне – 9% по обеим аудиториям (против 10,6%/8,9%).

Таблоид будней «Жизнь знаменитых людей» (09:20) идет двойным выпуском (премьерный + повтор). По премьерным выпускам программа упала в просмотрах неделей ранее и далее остается на том же уровне: во вторник – 10,5%/11,5%, в среду – уже 10,7%/8,3%, в четверг – 10,6%/10,8%, в пятницу – 11,7%/11,6%.

«Интер»

Ночью с субботы на воскресенье канал сорвал солидный куш аудитории трансляцией боксерского поединка между чемпионом мира в полутяжелом весе по версии WBC украинцем Александром Гвоздиком и чемпионом мира по версии IBF россиянином Артуром Бетербиевым. Сначала передача «Большой бокс» началась (04:30) со скромных 7,6%/10,6% по 18-54/18-54 (50k+). Потом прошла программа (04:40) «Александр Гвоздик. Победы в ринге и в жизни» с лучшими показателями — 10,5%/13,2%. Доля самого боя (06:35-07:25) составила 32,4% по аудитории 18+ и 15,4% по 18-54 (50k+). Впрочем, показатели рейтинга (rat) этого боя из-за раннего утра достаточно скромны – только 1,9%, что не позволило бою попасть даже в десятку рейтинговых программ дня, несмотря на отличную долю. В среднем трансляция передачи «Большой бокс» (05:00–08:00) собрала 19,3%/13,3%.

В 16:30 вторника – пятницы продолжается новое ток-шоу «Роман с Ольгой». На том же уровне с небольшим падением к концу недели: во вторник программа собрала 4,1%/4,5% по 18-54/18-54 (50k+); в среду – 4,6%/4,1%; в четверг – 2,2%/2,5%; в пятницу – 2,3%/3%. В этом же слоте в понедельник проект «Жди меня» (15:50) остается на том же уровне — 2,8%/3%.

«Полезная программа» (10:00, вторник – пятница): во вторник внезапный подъем – 7%/5,7%, но в среду вернулась к привычным цифрам – 3%/2,9%; в четверг – 4,2%/4,1%; в пятницу – 4,4%/5,4%. Утром понедельника «Касается каждого» (09:20) — 3,3%/3,8%.

В прайме субботы выпуск талант-шоу «Круче всех» (20:30–22:20) остается на том же скромно уровне — 3,9%/2,9%. Перед этим концерт «Интер. Один на всех» (17:30-20:00) выхватил 6,4%/5,9%. В воскресенье утром (10:00) «Орел и решка» подросла по городам 50k+ – 7,6%/11%, на втором выпуске – 6,6%/9,3% (неделей ранее было 6,4%/7,8% и 7%/5,2%, соответственно).

СТБ

В понедельник реалити «Хата на тата 8» (19:00) набирает: 9,5%/9,3% по 18-54/18-54 (50k+), неделей ранее – 12,5%/11,1%; во вторник реалити «Наречена для тата 2» (18:50) на том же уровне – 5,1%/6,2% (неделей ранее – 4,8%/6,1%). В среду 20-й сезон «Битвы экстрасенсов» (19:00) немного теряет – 8,3%/7,6% (было 91%/9%). В четверг «Зважені та щасливі 9» плюс-минус на том же уровне – 6,3%/7,1%; в пятницу «МастерШеф» (18:50) — 7,6%/8, неделей ранее — 7%/9,3%.

В субботу утром программа «Зважся!» (09:50) чуть исправляется после падения – 5,1%/6,3% (было 6,5%/7,8%). Вечером в субботу прошел выпуск нового сезона шоу «Х-Фактор» (19:00). Падение по крупным городам – 11,1%/11,3% по 18-54/18-54 (50k+), неделей ранее – 11,6%/13%. Даже близко не топ дня.

В воскресенье утром в 9:00 выпуск кулинарной программы «Проснись с Эктором» остается на том же уровне – 6,7%/6,6% (5,4%/6,7%). В 20:00 на том же уровне «Один за всех» – 12,5%/10,6%; «Я стесняюсь своего тела» (21:00–00:20) на том же уровне – 9,4%/8,1% (против 9,8%/7,5%).

ICTV

«Дизель Шоу» (20:10) снова прошло средне: начало с 11,9%/16,3%, потом (21:40) поднялось до 14,8%/17,7% по 18-54/18-54 (50k+). На этой неделе шоу стало топом пятничного прайма по аудитории 18-54 (50k+), обойдя «Лигу смеха».

В будничной линейке (20:20) программы канала в среднем остаются на том же уровне: во вторник «Гражданская оборона» набирает –10,2%/11,1%; в среду «Секретный фронт» тоже – 9,4/11,6%; «Антизомби» в четверг – 7,9%/7,3%.

«Новый канал»

Десятый сезон «Ревизора» (понедельник, 19:00) по-прежнему слабо — 4,6%/5,1% (было 4,1%/5,6%); после «Страсти по Ревизору» (21:50) — 4,2%/3,8%. Во вторник в 19:00 второй сезон шоу «Кто против блондинок?» чуть наращивает, балансируя на грани среднего по каналу – 9,5%/8,9% по 18-54/18-54 (50k+), неделей ранее — 8,1%/9,9%. В среду «Дети против звезд» (19:00) – 7,2%/8,1% (было 8,1%/8,1%). В четверг шоу «Хто зверху?» (19:00) продолжает сдавать – 10,3%/10,7% (было 8,9%/8,8%).

Во вторник продолжает реабилитироваться новый сезон «Варьятов» (21:00) – 8,9%/7,1% (было 7%/7,8%); в среду так же скромно идет Improv Live Show (21:00) – 5,6%/6,9% (было 5,2%/6%). В четверг в 21:00 «Шалена зірка» заметно прибавила – 8,4%/8,1% (было 6,9%/7,8%).

В пятницу продолжился новый сезон «Топ-модели по-украински» (19:00–21:40) – 5,8%/7%. После — второй сезон шоу «Эксы» (21:40) – 5,8% по обеим (было 5,3%/6,1%).

«Украина»

Социальное ток-шоу «Говорит Украина» (вторник – пятница, 20:00): начало с 14,4% по 18-54, во вторник – 12,7%, в среду – 14,3%, четверг – 13,2%, пятницу – 11,7%. По аудитории 18-54 (50k+) ситуация похуже – в пределах 8,5%–10,6%. «Свобода слова Савика Шустера» (21:00, пятница) — 6%/5,9%; «Главная тема» (суббота, 20:00) – 10,2%/8,3%.

Продолжается новый сезон программы «Контролер» (вторник, 23:20) и немного набирает – 11,9%/12,8% по 18-54/18-54 (50k+), неделей ранее – 10,4%/8,6%. Программа журналистских расследований «Громкое дело» в среду (23:20) – 11,8%/10,9% (неделей ранее – 9,5%/10,5%). Так же и «По следам» в четверг (23:20) теряет – 11,5%/9,8% (неделей ранее – 8,2% по обеим).

Таблоид «Звездный путь» (будни, 09:30) в пределах 8,8%–10,8% по аудитории 18-54 и по аудитории 50k+ – в пределах 9,9%–12,7%.

В понедельник, 14 октября, канал транслировал нашумевший матч (21:30). В рамках отбора на ЧЕ сборная Украины обыграла сборную Португалии — 22,4%/23,2%. Однозначный топ дня.

«2+2»

В офф-прайме воскресенья 10-й сезон «ПроФутбол» (23:00) – 2,9% и 2% по 18-54/18-54 (50k+) против 2,67%% и 1,57% неделей ранее. Программа «Затерянный мир» (вторник – пятница, 17:10) сохраняет аудиторию – начал с 3,8%/3,4%, в среду — 5,6%/4,6%, четверг – 4,8%/3,9%, пятницу – 6,1%/4,3%. В воскресенье прошла трансляция футбола Чемпионата Украины «Динамо (К)» — «ПФК Александрия» (16:50) — 3,9%/4,2%.

ТЕТ

В понедельник новый сезон реалити-шоу «4 свадьбы» (понедельник – пятница, 19:00): понедельник – 4%/3,9% по 18-54/18-54 (50k+), вторник – 4,6%/3,4%, среда – 3,3%/3,6%, четверг — 3,2%/3,1%, пятница – 2,5%/2,4%. «Игры приколов» в понедельник (22:10) взяли 3,2%/3,9% (против 6,53%/3,82% неделей ранее).

Сериалы

СТБ

В понедельник, 8 октября, на канале продолжается сериал «Смотрящая вдаль» от FILM.UA (20:50, понедельник – четверг, по две серии). Понедельник: первая серия – 7,5%/8,1% по 18-54/18-54 (50k+), вторая – 8,6%/9,5%. Вторник: первая серия – 8,4%/8,7%, вторая, финальная. – 10,6%/9,8%. Со среды канал транслировал новую 4-серийку «Садовница» от Star Media: первая серия – 6,5%/5,9%, вторая – 7,4%/6,5%; четверг: первая серия – 5,3%/5,7%, вторая – 7,9%/6,9%.

«1+1»

В понедельник, 14 октября, повтор пятого сезона «Сватов» (20:40) собрал 14%/12,5%, вторник — 14,4%/15,3%, среда — 14,2%/14%, четверг — 16,1%/15,4%. А после него — премьера комедийного сериала «Великі вуйки»: первая серия (21:40) — 15,1%/11,6%, вторая (22:10) — 15,1%/10%. Вторник: первая серия – 12,6%/11,3%, вторая – 12,1%/9,9%. Среда: первая серия – 14,4%/11,2%, вторая – 12,9%/9,5%. Четверг: первая серия – 14,8%12,6%, вторая – 13,9%/11,1%.

Турецкий сериал «Невеста из Стамбула» (понедельник – пятница, 17:10) на том же уровне: 9,8%% по 18-54 – во вторник, 9,4% – в среду, 11,4% – в четверг, 11,4% – в пятницу. «Великолепный век» (понедельник – пятница, 14:10) прошел со следующими показателями: 12,3% – во вторник; 8,2% и 9,9% – в среду и четверг; 1,2% – в пятницу.

«Новый канал»

Продолжается второй сезон сериала «Домик на счастье» (вторник– четверг, 22:00, по две-три серии) – начал с 6,4%/5,2% по 18-54/18-54 (50+) вторая серия — 9,1%/8,4%, в среду первая — 5%/6,4%, вторая — 6,9%/7,9%, третья — 8,6%/8,5%, четверг – 7,8%/7,7%, вторая — 9,6%/10,1%, третья — 11%/11,1%.

ICTV

Канал запустил премьеру нового сезона одного из самых популярных сериалов украинского телевидения. «Пес-5» (вторник – четверг, 21:30) – начал с 12,1%/14,8% по 18-54/18-54 (50+) во вторник, среда – 13,7%/15,7%, четверг – 14,5%/16,9%. Серьезная конкуренция «Сватам». В среду и четверг «Пес-5» стал топом вечернего прайма.

«Украина»

В вечернем прайме состоялась премьера сериала «Двойное отражение» (21:00, по две серии): вторник – средний 13,3% по аудитории 18-54, среда – 11,9%, четверг – 12,7%. В субботу сериал повторили (09:00–17:00), средний показатель – 14,5%. Сериал «Почта» (18:00, вторник-пятница) немного сдал, в пределах 6,8–11,3%. В предпрайме будней докудрама «История одного преступления» (понедельник – четверг, 16:00–18:00) собрала в пределах 9,7–14,9%.

В субботу прошла премьера 4-серийки «Будь что будет»: начала (17:00) с 13,74% по 18-54, вторая серия – 14,3%, после перерыва (21:00) упала до 11,2%, но закончила уже с долей 14,1%. Дальше повторили сериал «Цвет черемухи» (23:00) — средний 9,7%.

В воскресенье днем канал повторил 2-серийку «Трое в лабиринте» (14:20) – средний 16,2%. Дальше прошла премьера 4-серийной мелодрамы «Здравствуй, сестра»: начала (16:50) с 16,7% по 18-54, вторая серия – 18,5%, после перерыва (21:00) упала до 13,6%, закончила с 16,2% (топ воскресного прайма по 18-54).

В понедельник 14 октября на канале была сетка выходного дня. Прошел повтор 4-серийки «Если ты меня простишь» (09:30): начала с 8,3% по 18-54, вторая серия – 9%, третья — 12,2%, закончила с 12,6%. Потом повторили мелодраму «На качелях судьбы» (13:20–18:20) — средний 15,2%.

«Интер»

В прайме будней (21:00) на новый сезон докудрамы «Вещдок. Особый случай», новые выпуски собирают 2,8-4,5%, на том же уровне. Российская докудрама «Следствие вели… с Леонидом Каневским» (будни, 22:10–23:50, по два выпуска) – в пределах 4,1–8,5%.

НТН

В вечернем прайме будней идет сериал «Читающий мысли» (19:30–21:10, по две серии) – в пределах 0,9–2% по 18-54, чуть набрал. Кроме того, канал запустил французский сериал «Фалько», который ранее выходил на «Интере» (понедельник – четверг, 21:10) – в пределах 1–2,1%.

«2+2»

В вечернем прайме стартовал сериал «Братья по крови» (19:20, повторная серия + новая серия): вторник начался со средних 6,3%/6,2% (18-54, 50k+/18-54), четверг закончился с 7,3%/6%. Американский сериал «Касл» (21:30) в понедельник начал с 3,8%/4% (18-54, 50k+/18-54), в четверг закончился с 7,1%/4,8%.

Кино

Вечер субботы «Новый канал» начал с фильма «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (16:50) – 10,6% по 18-54. Потом – «Трансформеры. Последний рыцарь» (18:00) с 9,6% и «Тор» (21:00) – 9%. «Конец света» (23:10) – 9,8%, «Другой мир-2. Эволюция» (01:30) – 14,2%. В воскресенье показали «Тор-2. Царство тьмы» (18:50) – 12,6%, «Тор: Рагнарёк» (21:00) – 15,2% (и 17,4% по 18-54[50k+], топ воскресного прайма по этой аудитории), «Годзила. Монстры атакуют» (23:40) – 7,7%.

На ICTV в субботу прошла телепремьера «Венома» (19:10) – 11,1% по аудитории 18-54, «Годзилла» 2014 года (21:00) – 10,7% и «Остров» (23:30) – 14,5%. В воскресенье в пик-прайме показали «Человека из стали» (20:40) – 8%, потом прошли фильмы «Без компромиссов» (23:30) – 12%.

На «1+1» в понедельник 14 октября состоялась премьера украинского боевика «Иловайск 2014. Батальон «Донбасс»» (22:30) — 10,6%/7,9%. На канале «Украина» в понедельник 14 октября состоялась премьера украинского фильма «Позывной «Бандерас»» (19:50) — 12,6%/11,9%.

На ТЕТ в пятничном вечернем прайме прошел мультфильм «Босс-молокосос» (21:00) – 6,7% по 18-54, а после него «Вирус любви» (22:50) – 3,8%.

В прайме пятницы на «2+2» показали сериал «Перевозчик» (19:30–23:20) – средний 5,8%, а потом фильм «Ледяные акулы» (23:20) – 6,1%. Вечером субботы шли следующие фильмы: «Черная маска» (19:00) – 4,2%; «Лига выдающихся джентльменов» (21:00) – 5,17% по 18-54; «Шесть пуль» (23:00) – 3,9%. В прайме воскресенья фильм «На грани» (19:00) взял 5,54%; «Узник» (21:10) – 5,5%.

Итоговые новости

В воскресенье, как обычно, прошли итоговые выпуски новостей. «ТСН. Тиждень» на «1+1» (19:30) – 13,7%/13,8% по 18-54/18-54 (50+). «Сегодня. Итоги» на «Украине» (19:00) – 12,8%/12,6%. «Факты недели. 100 минут» на ICTV начали (18:50) — 10%/12,9%, закончили после рекламного блока (19:50) — 8,8%/9,1%. «Подробности недели» на «Интере» в пятницу (20:00–21:30) – средние 4%/3,4%.

Общий топ телеканалов

Фото: «1+1», «Интер», «Украина», СТБ и «Новый канал»

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