📈📺Телерейтинги: от украинских сериалов до ненависти

Давайте же узнаем, чем интересовалась украинская телеаудитория в середине марта.

Сериалы

Пора признать, украинские сериалы буквально порабощают аудиторию и, судя по цифрам, привлекают телезрителей куда активней, чем большие форматные проекты. Начну, пожалуй, с лидеров телесмотрения и главных конкурентов по рейтингам в начале марта – сериал «Школа» на «1+1» и «Крепостная» на СТБ.

Продолжение второго сезона «Школы» по цифрам продержалось стабильно. Если сериал стартовал с показателей 12,7% по аудитории 18-54, то ко второй неделе его доля снизилась лишь на 1,5%, что достаточно несущественно как для «1+1». Возросли рейтинги сериала под конец сезона. В среду доля проекта поднялась до 15,2% по той же аудитории, но на финальной серии (четверг, 20:40) – просела, взяв лишь 12,4%.

Диаметрально противоположная картина наблюдается у «Крепостной». Ее доля стабильно возрастала с 11% на старте до 20,7% (18-54, 50k) в финале (четверг, 14 марта).

На место закончившихся сериалов в слотах «1+1» и СТБ поставили два новых – «Слугу народа. От любви до импичмента» и «Зою». Новый сезона «Слуги народа», несмотря на жаркие дискуссии в сети, зрители встретили с достаточно высокими показателями – 11% взяла первая серия (18 марта, 20:40), до 13,7% (21:40) поднялись показатели на второй серии по аудитории 18-54. В дальнейшем доля сериала заметно упала – уже в среду, 20 марта, сериал охватил лишь 8,2% аудитории «1+1» (18-54).

У «Зои» ситуация обратная. Если сериал стартовал с показателей 10,5% (18-54) – первая серия и 8,9% – вторая, то уже к четвергу, 21 марта, сериал поднялся до 13,7% по той же аудитории.

«Новый канал»

В это сложно поверить и невозможно принять, но у «Нового канала» этот год по цифрам проектов собственного производства совершенно не задался. К примеру, на сериалити «7Я Розы» «Новый канал», как и многие медийщики, сделал большие ставки, обещав зрителям новый формат на ТВ. Но, кажется, семейные перипетии ведущей СТБ оказались не особо близки украинскому зрителю.

Проект стартовал 19 марта в 22:00 с показателями 4,9% по аудитории 18-54 и 3,1% по 18-54 (50k), и уже на второй серии (23:00) эти цифры упали до 3,9% и 2,7% соответственно. В последующие дни показатели все снижались, достигнув 2,1% по аудитории 18-54 в четверг, 21 марта.

Но не все так печально на «Новом». Обе пятницы подряд (15 марта и 22 марта) телеканал заполнил сетку повторами первого сезона сериала «Домик на счастье». И, несмотря на то что это далеко не первые повторы в этом году, сериал берет свою аудиторию. За белее чем 4 часа трансляции максимальная доля сериала была в прайме, достигая 11,6% по аудитории 18-54.

«Украина»

На тропу борьбы за сериальное первенство наконец-то вступил и телеканал «Украина» после небольшой паузы в конце зимы. Не понижая планку в 10% доли на канале прошел сериал «Солнечный ноябрь», который стартовал еще 4 марта. В среднем аудитория сериала составляла 11% (21:10), достигнув на второй серии (22:00) 13,8% (понедельник, 11 марта). Самые высокие показатели сериала, пожалуй, были во вторник, 12 марта, когда «Солнечный ноябрь» взял 17,3% по аудитории 18-54.

В субботу, 16 марта, на «Украине» стартовал телефильм «Суррогатная мать», который был в сетке с 16:00 до 21:00. Максимальные показатели проекта были в 18:00, когда по аудитории 18-54 малосерийка взяла 13,9%. С понедельника, 18 марта, на «Украине» стартовал еще один сериал «Сердце матери». С первой серии (21:20) проект установил планку доли в 14,9% по аудитории 18-54, поднявшись на второй серии (22:10) до 19,4%, тем самым став лучшей программой дня на украинском ТВ. К середине недели показатели сериала немного упали – до 16% в среду, 20 марта, и до 17,6% в четверг. Но, несмотря на незначительные изменения в цифрах телесмотрения, сериал, однозначно, вошел в топ лучших сериалов марта.

«2+2»

Четвертый сезон «Опера по вызову» не может не радовать. За последние две недели показатели сериала практически не падали ниже 5% (20:00). Максимальный успех «Опера» в этом промежутке был в среду, 20 марта, когда показатели достигли 8,4% по аудитории 18-54.

Фильмы

За две недели марта состоялись две премьеры – документальный проект «Крым. Оккупированные» на телеканале «Украина» и романтическая комедия «Секс и ничего личного» на «Новом канале».

21 марта телеканал «Украина» показал достаточно спорный проект про оккупированный Крым, рассказав зрителям судьбы людей с совершенно противоположными политическими взглядами. Несмотря на остроту темы, фильм набрал достаточно средние показатели как для ночного прайма – 10,1% по 18-54 и 6,5% по 18-54 (50k).

На следующий день, 22 марта, «Новый» в 22:00 показал комедию Ольги Ряшиной с Сергеем Притулой и Романом Луцким в главных ролях. Фильм собрал тоже достаточно низкие как для «Нового» показатели – 7,3% по 18-54 и 6,6% по 18-54 (50k).

Также 16 марта, в субботу, «Квартал 95» подготовил фильм-спецпроект, посвященный 15-летию комедийной труппы. Лента «Квартал твоей мечты» взяла средние показатели по каналу «1+1» – 12,7% по аудитории 18-54 и 14,1% по 18-54(50k).

Ток-шоу

«1+1»

«Голос країни» продолжает быть самой популярным форматным проектом на «Плюсах» вот уже десятую неделю. Так, 17 и 24 марта «Голос» собрал одинаковое количество аудитории – 18% (18-54 (50k)).

Новые выпуски «Лиги смеха» (пятница, 20:30) удерживают свою аудиторию, собирая стандартно 15,3% (15 марта) и немногим ниже 22 марта – 13,1%. Напомню, премьера нового сезона проекта стартовала с показателей 16,9%. У «Игр приколов» (пятница, 20:40) дела, однозначно, хуже. Так, 15 марта показатели проекта составили 9,5% по аудитории 18-54 (50k) и уже через неделю упали до 7,4%, что ниже средних показателей для «1+1».

В субботу, 16 марта, рейтинговый подарок для «1+1» сделала премьера новых выпусков «Вечернего квартала». По данным пресс-службы, первый выпуск проекта посмотрело свыше 5 миллионов украинцев – 20,9% доли по аудитории 18-54 (50k). А вот на «Рассмеши комика. Дети» без перемен – выше 8% доли по обеим аудиториям проекту подняться не удается.

«Гроші» (понедельник, 22:50) тоже просели на прошлых неделях. Пока динамика проекта выглядит так: 10,4% по аудитории 18-54 на позапрошлой неделе и 11,4% на прошлой. У «Мира наизнанку с Дмитрием Комаровым» (среда, 22:50) ситуация схожая – 14,4% на позапрошлой неделе против 11,6% на прошлой.

СТБ

На СТБ в топе три проекта – «Холостяк-9», «Следствие ведут экстрасенсы» и дневные повторы разных сезонов «Хата на тата». Так, первая серия «Холостяка», вышедшая в 20:00 8 марта, собрала 11,4% доли по аудитории 18-54 (50k), через неделю, 15 марта, доля аудитории возросла до 12,1%, спустя еще одну – упала до 9,6%.

У экстрасенсов все стабильно и успешно. Доля новых серий колеблется около 11–13% доли, чего не скажешь о новом сезоне «Мастер-шеф. Профессионалы». Кулинарный проект (суббота, 19:00) медленно теряет аудиторию, взяв 16 марта 9%, а 23 марта – 9,7%. Для сравнения: за первые недели нового сезона доля проекта ниже 10% не опускалась. А вот повторы «Хата на тата» достигают и 13% в дневном прайме.

«Украина»

«Удивительные люди» (суббота, 21:00) пока удивительными рейтингами не блещут, сохраняя достаточно средние показатели как для «Украины» – 11,7% (16 марта) и 11,2% (23 марта) по аудитории 18-54 (50k).

«Новый канал»

В сетке «Нового канала» по ток-шоу все еще куда печальней, чем в сериалах. Новые выпуски «Ревизор: магазины» (понедельник, 19:00), «Тайного агента» (понедельник, 21:00), «Аферистов в сетях» и даже нового спецпроекта Елены-Кристины Лебедь «Любовь в сетях» (вторник, 20:50) все еще не набирают аудиторию, не поднимаясь выше 7% доли по аудитории 18-54 (50k). При этом повторы «Хто зверху?» с Лесей Никитюк продолжают собирать феноменально высокие как для «Нового» показатели – от 8% доли. Не заходит проект «Любовь на выживание» (15:10) – выпуски собирают не выше 4% доли по аудитории 18-54 (50k). Не везет пока и «Подиуму» – доля проекта уже третью неделю в среднем не превышает 4,5%, упав 13 марта (19:00) до рекордно низких 3,8%.

Политические ток-шоу

До выборов осталось меньше недели, поэтому к политическим проектам сейчас особый интерес у публики. Лидером среди политических проектов остается «Право на владу» (четверг, 22:30), которое несколько недель назад совершило рейтинговый скачок с 6% доли до 10 и до сих пор сохраняет данные показатели вот уже третью неделю. Выпуск от 14 марта взял 10,9% по аудитории 18-54, выпуск от 21 марта – 10%.

В спину «Плюсам» стал дышать телеканал «Украина», который не так давно запустил новый политический проект «Главная тема. Выбор» (пятница, 21:00). Если первые выпуски собирали от 4–6%, то уже 15 марта выпуск собрал 7,4%, а 23 марта – 7,1%.

Хуже всего дела обстоят у «Свободы слова» на ICTV. Хотя проекту удалось подняться выше 4%, которые еще не так давно сопутствовали проекту, 5,4% (11 марта) – все же достаточно низкие показатели как для телеканала. 18 марта ситуация особо не улучшилась – 5,6% по 18-54.

Евро-2020

Конечно, футбол – куда без него. Так, телеканал «Украина» в пятницу, 23 марта, в 21:30 показал отборочный матч на Евро-2020 между Украиной и Португалией. Команды сыграли в ничью (0:0), а вот трансляция принесла «Украине» 13,6% доли по аудитории 18-54.