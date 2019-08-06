Телерейтинги: Олег Винник и муки межсезонья

Телеканал «Интер» решил сыграть «неразменным рублем» – показал концерт Олега Винника – и снова занял место в «большой шестерке», вытеснив «2+2». В топе недели оказались ICTV с повтором второго сезона «Пса» и кинофильмами выходного дня и «Украина» со своими бесконечными мелодрамами. Премьерам место также нашлось: на «1+1» в прайм будней вернулись «Секретные материалы»; «Интер» днем в воскресенье показал британскую 6-серийку «Разрыв»; «Новый канал» в прайме воскресенья запустил телепремьеру американской драмы 2018-го «Красный воробей»; на «2+2» в прайме среды вышел матч Чемпионата Украины «Динамо» – «Карпати».



Развлекательные шоу

«1+1»

Пятничные выпуски «Лиги смеха» (20:20) немного теряют– 9,5% против 10,6% неделей ранее по аудитории 18-54 (50k+). После нее показали «Киев вечерний» (01:10) – 4,5%. «Женский квартал» (суббота, 21:30) – аналогично, опять сдал: 8,1%/8,1% (18-54 [50k+]/18-54) по сравнению с 12,6/9,9% неделей ранее. «Украинские сенсации» (суббота, 20:20) сильно просели – 7,8% против 12,5% (18-54, 50k+).



Повторы «Світського життя» (суббота, 23:30) прошли как обычно: около 7–8% по обеим аудиториям. В воскресенье прошли повторы шоу «Голос. Лучшее» (20:10), но не очень успешно – снова только 7,2% по обеим аудиториям.

По будням «Секретные материалы» (понедельник – четверг, 20:20) начали с 9,9%, а закончили с 10,5% (18-54, 50k+).



ICTV

Дайджест «Дизель Шоу» обошел не только «Лигу смеха», но и становится лучшим в вечернем прайме пятницы: 15,8% в 20:10 и 20,3% в 21:40 по аудитории 18-54 (50k) (против 13,9% и 16,5% неделей ранее).

«Украина»

Повторы шоу «Братья Шумахеры» (суббота, 22:00) все еще затыкают дырку в эфире, результат – ниже среднего по каналу: 8,4% по 18-54 (50k+) против 10,2% неделей ранее. «Главная тема» (суббота, 20:00) – 8,8% по 18-54 (50k+). «Говорит Украина» (понедельник – пятница, 19:50) начала неделю с 11,1% по 18-54, достигла пика в четверг с 13,2% и закончила пятницу с 11,5%.

«Новый канал»

На «Новом» продолжаются повторы «Аферистов в сетях» (понедельник, 18:20–22:00) со средним показателем 6,5% по 18-54 (50k+) (неделей ранее – 7,9%). Со вторника (13:20–17:10) по четверг (12:30–17:20) крутили повтор «Заробітчан» – начали со средних 6%, закончили с 6,6%. «Вар’яти» (вторник – четверг, 17:10) стабильно удерживали свою аудиторию – начали со средних 7,4% по 18-54 (50k) и 7,7% по 18-54, закончили с 7,4% по 18-54 (50k) и 7,4% по 18-54.

«Интер»

В субботу с неплохими цифрами для канала показали концерт Олега Винника «Я не устану» (22:00) – 8,6% по 18-54 и 6,6% по 18-54 (50k). Утром в воскресенье двойной выпуск дайджеста «Орла и решки» (10:00–12:00) – в пределах 5–8,3%.



«2+2»

В офф-прайме воскресенья набирает 10-й сезон «Профутбола» (23:00) – 4,5% и 2,6% по (18-54/18-54 [50k+]) против 2,03% и 1,73% неделей ранее. Матч «Динамо» – «Карпаты» в Чемпионате Украины в прайме среды (19:00) собрал 4% и 3,3%.

Сериалы

«1+1»

«Сватов» в вечернем прайме будней заменил повтор сериал этого года «В воскресенье рано зелье копала» (понедельник – четверг, 20:50). Но успех «Сватов» повторить не удалось, сериал прошел ниже среднего по каналу. Понедельник сериал начал со средних 5,8% по 18-54 (50k+) и 8,2% по 18-54. Четверг закончил с 7,8% и 8,8% соответственно. Резких скачков на неделе не было.

Турецкий сериал «Невеста из Стамбула» (по будням, 17:10) все на том же уровне. Начал с 12,1% по 18-54 в понедельник, 11,6% – во вторник, упал до 11% и 10,6% в среду и четверг, но хорошо закончил с 10,8% в пятницу. Правда, по аудитории 18-54 (50k+) подняться выше 9,5% сериалу так и не удалось. «Величественный век» (по будням, 14:20) немного теряет, не повторяя успехов позапрошлой недели: сериал начал с 11% по аудитории 18-54 в понедельник, 12,5% и 11% – во вторник и среду, рухнул до 8,8% в четверг, закончил с 10,8% в пятницу.



Повторы сериала «Школа» (вторник – четверг, 22:50) остаются ниже среднего по каналу и сильно теряют. Если раньше часть аудитории «Сватов» не переключала канал, то теперь картина похуже. Во вторник средний показатель 2,6% по 18-54, в среду – 4,7%, в четверг – 3,2%. Это при том, что неделей ранее высшей точкой были 8,9%.

«Украина»

В вечернем прайме будней показывали повтор сериала «Окно жизни» (21:00). Он начал неделю со средних показателей за три серии 11,8% по аудитории 18-54, вторник – 11,6%, среда – 11,3%, четверг – 10,8%. В субботу (08:50–16:50) и воскресенье (09:00–13:00) прошли повторы серий: средние показатели по аудитории 18-54 – 12,3% и 11,6% соответственно. Потом в субботу прошел повтор 4-серийного телефильма «Дом на холодном ключе», первая серия (17:00) – 11,5% по 18-54, вторая (18:00) – 11,8%. После рекламного блока и новостей третья (21:00) – 6,6% и четвертая (22:00) – 6,1%.

В вечернем прайме пятницы повторили телефильм «По щучьему велению» (22:00–02:50) – начал с 18,6% по 18-54, закончил с 19%. В воскресенье его повторили еще раз (15:00–17:00), и тоже успешно: средний показатель – 15,9%. После этого в воскресенье прошли четырехсерийки «Жена по обмену» (17:00-22:00 с перерывом на новости) и «Замкнутый круг» (21:50-01:30). Первый возглавил топ вечернего прайма с 14,8% в 21:00. Второй прошел со средним показателем 12,2%.



«Интер»

В субботу на «Интере» показали сериал «Я подарю тебе рассвет» (17:00-22:00): он начал с 3,9% по 18-54, закончил с 6,9%. В воскресенье прошла премьера британского 6-серийного телефильма «Разрыв» (13:30–20:00): картина начала с 1,5% по 18-54, к 17:00 поднялась до 1,9%, но к 19:00 опустилась до 1,1%.

ICTV

Повторы сериала «Пес-2» (понедельник –четверг, 21:30) доминируют в вечернем прайме будней. Понедельник – 15,2%/13% (18-54 [50k+]/18-54), вторник – 16%/12,7% , среда – 13,2% по обеим аудиториям, четверг – 14,8%/12,6%. В предпрайме субботы (15:00–18:50) тоже хорошо зашел: начал с 12% по 18-54, а закончил с 16,2%.

«2+2»

Сериал «Опер по вызову» все еще радует хорошими показателями выше среднего по каналу. Понедельник (19:20) – 7,4%/5,6% (18-54 [50k+]/18-54), во вторник в 20:20 достиг максимального пика – 9,7% по обеим аудиториям. Повтор американского сериала «Касл» в прайме понедельника – четверга (21:30 – 23:00) – стабильно в пределах 5–7%.

Кино

Субботним вечером «Новый канал» показал фильмы: «Доктор Дулиттл» (14:30) – 7,6% по 18-54, мультфильм «Монстры на каникулах-3» (16:10) – 8,8%, «Код Да Винчи» (18:00) – 9%, «Ангелы и демоны» (21:00) – 11,4%, «Под Сильвер-Лэйк» (23:55) – 7,7%. В воскресенье повторили «Код Да Винчи» (12:50) – 7,4% и «Ангелов и демонов» (15:50) – 6,4%, а потом показали «Инферно» (18:40) – 8%, телепремьера драмы «Красный воробей» (21:00) – 8,6% и «Сибирь» (23:50) – 9,1%.



На ICTV в субботу показывали «Призрачный гонщик» (19:10) – 13,3% по 18-54, «Призрачный гонщик. Дух мести» (21:20) – 12,5% (по 18-54 [50+] – 15,5%), «Пастырь» (22:50) – 10,8%. В воскресенье повторили «Призрачного гонщика» (15:00) – 8,8% и «Призрачного гонщика. Дух мести» (17:00) – 10,3% , показали «Последний рубеж» (19:10) – 14,1%, «Макс Пейн» (21:00) – 12% и «Каратель» (23:00) – 14,4%. По будням шли телефильмы. В понедельник «Правило боя» (22:40–02:00) – средний 13,1%. Во вторник «Операция “Горгона”» (22:30–02:00) – средний 16%, в среду – «Последний бронепоезд» (22:40–02:10), средний 11,8%, в четверг – «Сильнее огня» (22:30–02:00), средний 14,2%

На канале «Украина» в субботу показали телефильм «Дела семейные» (00:50) – 7,3% по 18-54. На «Интере» в то же время показали фильм «Сказка о мужчине и женщине» (00:30) – 5,7%.

На ТЕТ в пятничном вечернем прайме выше среднего по каналу получил мультфильм «Ледниковый период» (21:00) – 5,4% по 18-54. На «2+2» в прайме субботы фильм «Слезы солнца» (20:00) взял 6%/4%; а после – «Изнанка города» (22:20) – 5,5%/3,2%; в прайме воскресенья «Расправа» (19:30) – 5,8%/4,8%; «База Клейтон» (21:10) – 5,6%/5,3%.

Новости

Итоговые новостные передачи, а также политические ток-шоу на большинстве каналов ушли в заслуженный отпуск. Но на общественном канале «Перший» на новый сезон зашло политическое ток-шоу «Зворотний відліу» (21:30–23:30) – 0,9%/0,6% (18-54/18-54 [50k+]). По будням новости ТСН («1+1», 19:30) в среднем собрали 14,3%/15,8% по (18-54 [50k+]/18-54); «Факты» (ICTV, 18:50) – 14,5%/12,9%; «Сегодня» («Украина», 19:00) – 12,7%/11,8%; «Подробности» («Интер», 20:00) – 5,08%/5,14%.

Фото: Интер