📺📈 Телерейтинги: новый сезон «Плюсов», рекорды «Тайной любви» и почему с президентом никто не встречается

На прошлой неделе (21–27 января) с новыми сезонами вернулись старые шоу, становятся привычными эфирные сетки. В частности, праймовые линейки будней возобновили «Плюсы», запустив сразу два сериала и привычную вертикальную линейку программ. На этом фоне внезапным успехом телеканала «Украина» стал сериал «Тайная любовь», чей финал привлек к экранам немало зрителей. Тогда как «Рождественские встречи с президентом» популярностью не пользовались. Но обо всем по порядку.

Телешоу

ICTV

Дайджест «Дизель Шоу» (21:20) в пятницу продолжает проседать – 9,5% по аудитории 18-54 (50k+) против 11,6% неделей ранее, и 12,9% (22:50) против 15,4% соответственно. Программа «Антизомби» (пятница, 20:10) остается на том же уровне – 7% против 7,4% неделей ранее. Программа «Инсайдер» (четверг, 20:20) – 7% (было 8,3%). Политическое ток-шоу «Свобода слова» (понедельник, 22:20) после скачка благодаря участию Юлии Тимошенко в прошлый раз падает до крайне низких показателей – 3,7% против 6,4% неделей ранее.

«1+1»

Дайджест «Вечернего квартала» в субботу (21:40) сильно теряет – 8,8% по аудитории 18-54 (50k+), неделей ранее – 11,2%. До «Квартала» вернулась с новым выпуском передача «Украинские сенсации. Погасшие звезды 3» (20:30) – 7,6%. Пятничный дайджест «Лиги смеха» (20:30) также проседает – 9,5% (было 11,3%), второй выпуск (22:40) – 10,9% (было 13%). В воскресенье, несмотря на измененную сетку из-за Дня памяти жертв Холокоста, второй выпуск «Голоса країни 9» (21:00) прошел не так успешно, как на прошлой неделе (20,1%), но тоже хорошо – 17,7%. А днем марафоном шли выпуски «Мира наизнанку с Дмитрием Комаровым» (09:40–14:30) со средним показателем 13,1%. Будничная линейка программ теперь выходит в 22:40. В понедельник вернулась программа журналистских расследований «Гроші» – доля 9,1%; во вторник на новый сезон зашло реалити «Свадьба вслепую», собрав 9%, в среду продолжение «Мира наизнанку» – 10,2%; в четверг – политическое ток-шоу «Право на владу» выхватило только 4,8%.

СТБ

На СТБ всю неделю в прайме будней показывал повторы выпусков шоу «Хата на тата», начав в понедельник (19:20) с 7,8%, закончили в воскресенье (16:10) – 9,5%. А в воскресенье весь вечер шли выпуски «Следствие ведут экстрасенсы» (19:00–02:30) – средний показатель 7,7%.

После полуночи по будням по-прежнему скромно повторяются предпраймовые «Мистические истории с Павлом Костициным» (идут вместо «Все буде добре»), начали в понедельник (00:50) с 5,3%, закончили в четверг (00:20) – 5%. Примечательно, что в субботу утром канал решил повторить показанный неделей ранее финальный спецвыпуск «Караоке на майдані» ко 20-летию передачи – только 4,3% (против 6,4% неделей ранее в воскресенье).

«Новый канал»

По будням по-прежнему шли повторы шоу «Хто зверху?» (19:00), начав во вторник с 8,6% по аудитории 18-54 (50k+), закончили пятницу тем же показателем, а в субботу прошли марафон (11:00–16:50) со средним показателем 6,6%. «Ревизор» (понедельник, 16:10) – 5,4%, «Страсти по Ревизору» (понедельник, 18:40) – 5,4%. Повторы «Варьятов» начали вторник (20:50) с 7,8%, а в пятницу показали сразу несколько выпусков (13:30–17:10) – средний 8,1% и выпуск (20:50) – 9% . «Суперинтуиция» начала вторник (17:20) с 8,1%, пятницу (11:40) закончила с 9,5%.

«Украина»

В воскресенье почти на том же уровне прошло еженедельное общественно-политическое ток-шоу «Главная тема с Еленой Кот» (19:50) – 14,2% (было 15,5%). Программа «Контролер» (четверг, 23:20) из-за удачного соседства с «Тайной любовью» солидно набирает, получив целых 18% доли. Ток-шоу «Говорить Україна» начало неделю (понедельник, 19:50) с долей 13,6%, а закончило (пятница, 20:50) уже с долей 16,1%. «Специальный репортаж» (пятница, 23:20) на том же уровне – 8,8%. Программа журналистских расследований «Громкое дело» (среда, 23:20) – 17,7%; развлекательная передача «Без паники» (вторник, 23:20) – 12,8%. «Рождественские встречи с президентом» пока ниже среднего по каналу: вторник (23:50) – 4,9%, среда (00:00) – 9,6%, четверг (23:50) – 6,8%.

Кино и сериалы

По будням в прайме на канале «1+1» зашел драматический сериал «Маршруты судьбы» (20:40), понедельник – 8,4%, к четвергу – уже только 6,9%. После него показывали серии телефильма «Дорога в пустоту» (21:40), понедельник – 5,5%, к четвергу – 6,7%. В предпрайме сериал «Великолепный век. Новая владычица» остается на том же уровне, начав неделю в понедельник (17:10) с 7,8%, а закончив в пятницу с 10,7%.

В субботу вечером прошли две серии телефильма «Мой лучший враг», первая (23:50) – 4,5%, вторая (01:40) – 3,8%. В воскресенье шли фильмы «Царство небесное» (14:40) – 8,1%, «Геркулес» (17:40) – 8,4% и «Мгла» (23:30) – 8,9%.

На «Интере» по будням продолжает идти сериал «Нити судьбы» (21:00–22:40, начал неделю в понедельник с 2,8%, закончил в четверг тоже с 2,8%) и «Я – телохранитель» (00:30, начал неделю в понедельник с 6,7%, закончил в четверг с 7,7%). Между ними с примерно теми же долями прошла российская докудрама «Следствие вели». В прайме субботы фильм из «Бондианы» «И целого мира мало» (23:30) собрал всего 3,1%; военный боевик «Дот» (23:10) – 2,8%. В воскресенье канал повторял сразу три фильмы «Бондианы» (идущие по будням около 12:00), среди которых «007. Координаты “Скайфолл”» (17:10) – 4,1%; а после новостей повтор концерта «Место встречи» (23:30) собрал 3,9%; закончила вечер драма «Учитель музыки» (22:00) – только 2,2%.

В понедельник на ICTV показали фильмы «Геракл. Рождение легенды» (14:20) – 7,9% по аудитории 18-54 (50k+), после (16:20) – 10,5%, а потом «Конан-варвар» (16:50) – 9,6%. Ночью показали фильм «Стражи порядка» (00:00) – 3,1%. Во вторник – фильм «Широко шагая» (23:40) – 10,3%. В четверг повторялся «Волк с Уолл-стрит» (23:30) – 6,4%. В субботу вечером шли фильмы «Храброе сердце» (19:10) – 8,8%, «Жанна д’Арк» (22:40) – 7,9%, «Секретный эшелон» (01:30) – 5,1%. В воскресенье «Возвращение Супермена» (20:40) – 6,4% и «Шестое чувство» (23:40) – 7,6%.

В прайме будней на ICTV по вечерам шел сериал «Вскрытие покажет»: понедельник (21:20) начал с 7%, пятницу (16:10) закончил с 4,3%. В субботу сериал шел марафоном после обеда и до вечера (15:00–18:00), средний показатель – 7,8%.

На «Новом канале» в понедельник вечером прошли фильмы «Свекровь-монстр» (21:00) – 8,5%, «Между небом и землей» (22:50) – 12,2% и «Бизнес ради любви» (00:40) – 9,9%. Во вторник вечером показали фильм «Почтальон» (22:40) – 8,3%. В среду вечером – «Бегущий по лезвию 2049» (22:50) – 10,6%. В четверг вечером фильм «Стальное сердце» (22:50) – 10,5%, а в пятницу вечером – «Клоны» (22:40) – 7,8%. Ночью после полуночи шел сериал «Край ада», показатели которого зависели от фильмов. В субботу прошли следующие фильмы: «Школа супергероев» (16:50) – 7,5%, «Три икса» (18:40) – 9,4%, «Три икса 2. Новый уровень» (21:00) – 13,5%, «Крутые стволы» (23:00) – 14%, а потом повторили фильм «Бегущий по лезвию 2049» (00:30) – 12,7%. В воскресенье: «Атомная блондинка» (18:50) – 7,8%, «Овердрайв» (21:00) – 9,9%, «Побег невозможен» (22:50) – 10,8% и повтор «Стального сердца» (01:00) – 11,8%.

На телеканале «Украина» подошел к концу сериал «Тайная любовь», собрав очень хорошие показатели: понедельник, первая серия (21:00) – 18,5%, вторая (22:00) – 22,9%; вторник, первая – 21,9%, вторая – 26%, среда (21:10) – 26,6%, финальная серия (20:00) – 30,7%. Тогда как сериал «Тайны» (по будням, 18:00) продолжает идти со скромными показателями: начав неделю в понедельник с 9,7% и закончив в пятницу с 10,1%. Также в понедельник прошел фильм «Легенда. Гробница дракона» (23:30) – 11,8%.

Днем сериал «Дежурный врач» начал неделю в понедельник (13:30) с 14,8%, четверг закончил с (15:40) – 11,5%. В субботу прошли повторы серий «Тайной любви» (10:20–16:30) – средний показатель 19,2%. После этого прошла 4-серийка «Выше только любовь» (18:00–21:10), начала с 11,9%, закончила с 9,9%. А потом 4 серии мелодрамы «Счастливый билет» (22:00–02:00), начала с 9,7%, закончили с 18,6%. В воскресенье на «Украине» шли 4-серийные мелодрамы «Наступит рассвет» (13:30–17:00, начала с 13,2%, закончила с 19,8%) и «Стрекоза», первая серия (17:10) – 18,8%, вторая (18:10) – 18%, после перерыва на итоговые новости третья серия (21:00) – 12,2%, четвертая (22:00) – 15,1%. А потом шли три серии «Счастливого билета» (23:00) со средним показателем 14,9%.

Итоговые новости

«ТСН. Тиждень» (19:30, «1+1») резко набрал – 16% (было 10,9% неделей ранее). «Сегодня. Итоги с Олегом Панютой» на «Украине» (18:59) немного сдал свою долю – 13,1% (было 16,1%). «Факты недели. 100 минут с Оксаной Соколовой» на ICTV (18:45) на том же уровне – 11,7%. «Подробности недели» на «Интере» (пятница, 20:00) – 5,2% у первой части, после рекламного блока вторая собрала всего 2,7%.

Фото: «Украина»