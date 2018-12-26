👁📺 Телерейтинги: новые сериалы, старые шоу и приближение праздника

Впрочем, и без них есть о чем рассказать – приближается финал сезона.

Телешоу

ICTV

Юмористическое «Дизель Шоу» в пятницу набирает почти те же цифры, что и неделей ранее – 12,2% (21:30) и 14,3% (23:00, повтор). Аналогично и с программой «Антизомби» (пятница, 20:20) – 8,5%. Шоу «Богач – Бедняк» (четверг, 20:20) почти не меняет показателей – 8,7% против 8,8% ранее. «Свобода слова» (понедельник, 22:40) остается ниже среднего по каналу – 5,9%, как и неделей ранее. Программа «Прорвемся» (понедельник, 20:20) теряет – 7,2% против 9,5% неделей ранее.

«1+1»

Новый выпуск «Женского квартала» в субботу (21:30) собрал неплохие показатели – 12%, но это все равно меньше, чем было неделей ранее – 13,9%. До «Квартала» шли «Украинские сенсации» (20:20) – 10,5%. «Светская жизнь» (суббота, 23:30) перешла на дайджест и солидно набрала – 11,9% против 9% неделей ранее. Пятничная «Лига смеха» (20:30) продолжает оставаться на среднем уровне, до которого упала неделей ранее – 11,9% против 11,3% и 14,7% до того. Теряет «Гуднайтшоу» (пятница, 22:30) – 9,4% против 11,7%. Два старых выпуска «Рассмеши комика» в пятницу – только 8,1% (23:10) и 6,2% (00:10). «Едим за 100» (суббота, 10:00) – 4,7%.

На том же уровне, ниже среднего по каналу, остается «Право на владу» (четверг, 22:30) – 5,9% против 4,8% неделей ранее. Программа «Гроші» (четверг, 21:40)– 5,8% против 5,3% ранее. Шестой выпуск «Инспектор. Города» с Владимиром Остапчуком (вторник, 21:40) чуть вырос – 6,4% против 5%, повтор во вторник в 23:30 – 6,3%, после ночного выпуска новостей (00:50) – 5,1%. 10 сезон «Мира наизнанку с Дмитрием Комаровым» (21:40, среда) на том же уровне – 8,3% против 8% ранее, повтор (23:00) – 6,9%. Седьмой выпуск нового сезона «Міняю жінку» (21:50, понедельник) немного теряет – 6,1% против 7,5% неделей ранее.

СТБ

Финал «Битвы экстрасенсов» (воскресенье, 19:00) после скачка до 16% неделей ранее сильно «провис» – всего 11,6% по аудитории 18-54 (50k+). Продолжает терять и «Х-фактор» (суббота, 19:00), несмотря на финал с участием мировых звезд – 10,8% (было – 11,9%). Зато вверх пошло шоу «Один за всех» (воскресенье, 21:07) – 12,2%.

«МастерШеф» то немного растет, то снова падает, но на этой неделе, за шаг до финала, показатели были высокими. Вторник до выпуска новостей (20:00) – 13,7%, после (22:30) – 16%; среда – до выпуска новостей (20:00) – 14,6%, после (22:40) – 18,2%. Вверх пошла и «Хата на тата» (понедельник, 20:00) – 10,6% (было 9,6%) до новостей, а после (22:50) – 12,6% (было – 8,1%). Аналогично подросли «Зважені та щасливі» (четверг, 20:00) – 10,5% (против 8,7% неделей ранее). Продолжение после новостей (22:50) теряет – 14,6% (было – 10,2%). В пятницу аудиторию сохраняет «Цієї миті рік потому» (20:00) – 8,3% против 7,7%, теряет «Ультиматум» (пятница, 22:50) – 5,6% против 7,3% неделей ранее.

«Новый канал»

Неплохие цифры у шоу «Хто зверху?» (четверг, 19:00) – 10,6% по аудитории 18-54 (50k+) против 11,3% неделей ранее, повтор (четверг, 17:00) – 7,6%. «Топ-модель по-украински» (пятница, 19:00) немного наращивает – 8,9% (неделей ранее – 8%), повтор (пятница, 16:10) – 4,5%. Поправляется после обвала показателей «Ревизор с Николаем Тищенко». «Ревизор» (понедельник, 19:00) – 7,1% (было — 6,7%), «Страсти» (понедельник, 22:00) – 9,8% (было – 5,3%). «Тайный агент. Пост-шоу» (00:50) – 8,2%. Восьмой выпуск 3 сезона «Варьятов» (вторник, 19:00) немного теряет – 7,8% против 9% неделей ранее. Повтор предыдущего выпуска (17:10) – 6%. Пятый выпуск шоу «Эксы» (среда, 19:00) – 6% (предыдущий – 6,5%), повтор (среда, 17:00) – 5,2%.

«Киев днем и ночью» все еще идет после часа ночи по будням. Во вторник (01:00) сериалити начало неделю с 5,1%, уже к среде (01:20) упало до 2,5%, а пятницу (00:40) закончило с показателем 6,1%. Показатели утренних повторов еще меньше.

«Украина»

В воскресенье на том же уровне прошло еженедельное общественно-политическое ток-шоу «Главная тема с Еленой Кот» (20:00) – 11,9% (против 12,1% неделей ранее). Программа «Контролер» (четверг, 23:20) солидно теряет – 6,8% против 10,2% неделей ранее. Четвертый выпуск «Без паніки» c Александром Скичко и Ко (вторник, 23:30) тоже просел – 6,7% по аудитории 18-54 (50k+), прошлый собрал 9,2%. Ток-шоу «Говорить Україна» начало неделю (понедельник, 19:50) с долей 13,9%, а закончило (пятница, 19:40) уже с долей 9,6%. «Специальный репортаж» (пятница, 23:20) – 10%.

«Интер»

В субботу утром на «Интере» прошел марафон ко Дню святого Николая «Чудо начинается» (06:00) – 2,9% по аудитории 18-54 (50k+). А вечером в ту же субботу украинский боксер Денис Беринчик одержал победу над филиппинцем Росеки Кристобалем, Макс Бурсак сразился с узбеком Мухитдином Раджапбаевым (ничья), а Диллиан Уайт нокаутировал Дерека Чисору. Трансляция трех поединков (20:30) – 5%.

Кино и сериалы

На канале «1+1» продолжается сериал «По праву любви» почти с теми же показателями и небольшим ростом. Понедельник (20:40) он начал с 6,5% по аудитории 18-54 (50k+), вторник – 6%, среда – 6,9%, четверг – 6,6%. В понедельник повторили фильм «Шанхайский полдень» (23:40), средний показатель до и после выпуска новостей – 5,9%. В воскресенье на «1+1» транслировали фильм «Служебный роман. Наше время» (15:40) – 9,4% и показали «8 первых свиданий» (17:40) – 10,2%. После них прошла 4-серийная новогодняя мелодрама «Двигатель внутреннего сгорания», первая серия (21:10) – 7,9%, вторая (22:10) – 7,3%, третья (23:20) – 8,2%, четвертая (00:20) – 11,3%. Сериал «Великолепный век. Новая владычица» остается на том же уровне, начав неделю в понедельник (17:10) с 7,2%, а закончив в пятницу с 7,8%. Фильмы: «Артистка» (вторник, 01:40) – 3,9%, «Белль» (среда, 00:50) – 6,8%, «Город 44» (четверг, 01:00) – 6,1%.

По вечерам в будни на ICTV шли в основном боевики. «Чернокнижник» (понедельник, 23:40) – 6,7% по аудитории 18-54 (50k+), «Темный рыцарь» (вторник, 23:40) – 7,6%, «Империя волков» (среда, 23:40) – 7,5%, «Ордер на смерть» (четверг, 23:50) – 6,8%. В субботу на ICTV показывали фильмы «Трансформеры. Время вымирания» (19:10) – 8,8% и «Инферно» (22:20) – 9,8%, а потом повторили «Чернокнижника» (00:50) – 15,8%. В воскресенье повторили «Трансформеры. Время вымирания» (15:20) – 10,3%, до него шел повтор «Войны миров» (13:00) – 11,3%. Потом шла премьера «Трансформеры. Последний рыцарь» (20:40) – 15,9%, а после «Ангелы и демоны» (23:50) – уже 10,6%.

В понедельник на ICTV прошла премьера сериала «Обмани себя», понедельник (21:30) – 10,7%, вторник (21:30) – 10,3%, среда (21:30) – 8%, четверг (21:30) – 9,3%. В субботу все 4 серии повторили (14:50–18:50), средний показатель – 8,6%. Сохраняет аудиторию сериал «Марк+Наталка» на ICTV, во вторник – 6,4% (17:40) и 6,6% (18:20). К четвергу сериал остался на тех же позициях – 6,5% и 6,6%, соответственно.

На «Новом канале» продолжается сериал «Колдуньи», и цифры его пока остаются ниже среднего. Вторник, (22:10) – 3,7%, среда (22:00) – 4,4%, четверг (22:10) – 4,6%, пятница (21:50) – 5,9%. Сохраняет аудиторию «Домик на счастье» (вторник – четверг, 20:50), вторник он начал с 5,1%, а четверг закончил с 7,9%.

По вечерам будней на «Новом» продолжают крутить хорроры и триллеры: «Мара» (вторник, 23:00) – 4,7% по аудитории 18-54 (50k+), «Заклятие» (среда, 23:00) – 4,3%, «Заклятие-2» (четверг, 23:10) – 6,7%. В субботу «Новый канал» показал мультфильм «Angry Birds в кино» (17:10) – 10,2%, а затем фильмы «Пингвины мистера Поппера» (19:10) – 8,6%, «Рыцарь дня» (21:00) – 8,5%, «Олухи-разбойники» (23:20) – 6,5%. В воскресенье все три фильма повторили: «Пингвины мистера Поппера» (14:30) – 7,8%, «Рыцарь дня» (16:20) – 7,5%, «Олухи-разбойники» (01:10) – 4,8%. Кроме того, шли ленты «Значит, война» (18:50) – 9%, «За бортом» (21:00) – 11,9%, «По ту сторону двери» (23:20) – 8,6%.

На телеканале «Украина» продолжается сериал «Выходите без звонка»: начал в понедельник (18:00) с 9%, пятницу закончил с 11,8% по аудитории 18-54 (50k+). Стартовал повтор 8-серийной драмы «Цветы дождя» (21:00), начала в понедельник с цифрами – 12,2% и 11,8% (две серии), четверг закончила с 10,1% и 12,2%, соответственно. Средний показатель субботнего повтора (09:00–17:00) – 10,8%. Далее состоялась премьера 4-серийной мелодрамы «Девочки мои», первая серия (17:10) – 11%, вторая (18:20) – 11,5%, третья (20:00) – 12,5%, четвертая (21:00) – 13%. Затем показывали 4-серийный телефильм «Салями», начал (22:00) с 11,3%, закончил (01:30) с 13,4%.

Днем в воскресенье на телеканале «Украина» сначала повторили сериал «Девочки мои» (09:10–12:50) со средним показателем 10,8%, потом прошел 4-серийный телефильм «Когда возвращается прошлое». Начал (13:00) – 9,7%, закончил (16:50) – 12,7%. Также состоялась премьера 4-серийной мелодрамы «Принцесса-лягушка». Первая серия (17:00) – 14,1%, вторая (18:00) – 16,1%. После перерыва на итоговые новости третья (21:00) – 12,8%, четвертая (22:00) – 16,1%. После него шел фильм «Два билета в Венецию» (22:50) – 11%. В понедельник на «Украине» шел фильм «Белоснежка и охотник» (23:30) – 10,4%. «Дежурный врач» начал неделю в понедельник (13:20) с 11,4%, а закончил в четверг с 14,8%.

На «Интере» в прайме будней понедельника – четверга (21:00) немного набирает докудрама «Вещдок», начав неделю с 5,1% и закончив с 6%. Вечернее кино на «Интере» было сплошь советское и прошло с цифрами выше обычного: «За спичками» (понедельник, 23:50) – 7,8%, «Мимино» (вторник, 23:50) – 8,2%, «В зоне особого внимания» (среда, 23:50) – 7,4%, «Ответный ход» (четверг, 23:50) – 8,4%, «Будни уголовного розыска» (пятница, 23:50) – 5,2%.

Субботу «Интер» начал с фильмов: «Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен» (09:00) – 4%, «Укротительница тигров» (10:30) – 6,4%, «Семь стариков и одна девушка» (12:30) – 4,7%. Днем «Отпуск за свой счет» (14:10) собрал 3,3%, «Суета сует» (16:50) – 5%. Далее прошел концерт «Место встречи. Надежда – мой компас земной» (18:70) – 5,2%. Завершил день, фильм «Пазманский дьявол» (01:30) – 6,3%. В воскресенье сначала показали фильмы «Миллион в брачной корзине» (07:10) – 7,5%. Днем шла лента «Возьми меня штурмом» (14:00) – 5,1%, а потом прошла премьера 4-серийного телефильма «Увидеть океан» (16:00–19:50): первая серия (16:10) – 3,8%, вторая (17:10) – 5,6%, третья (18:00) – 6,4%, четвертая (19:00) – 7,1%. Завершили вечер фильмы «Книжный клуб» (20:30) – 2,1% и «Осенние заботы» (22:30) – 1,4%.

Итоговые новости

«ТСН. Тиждень» (19:29, «1+1») – 11,5% против 12,7% неделей ранее. «Сегодня. Итоги с Олегом Панютой» на «Украине» (18:59) – 11,9% против 12,1% неделей ранее. «Факты недели. 100 минут с Оксаной Соколовой» на ICTV (19:50) – 10,8% против 13,2% ранее. «Подробности недели» на «Интере» (пятница, 20:00) – 5,5%, после рекламного блока – всего 2,8%.

При подготовке коллажа использованы кадры: https://www.youtube.com/watch?v=HV2JKiWM © 1997—2018 ЧАО «Международный Медиа Центр-СТБ» ©Sony Pictures