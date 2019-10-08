Телерейтинги: низкий старт «Битвы экстрасенсов», борьба за топы, бокс и футбол

«Лига смеха» на «1+1» наконец-то смогла немного потеснить «Дизельшоу» на ICTV в вечернем прайме пятницы. А неделями удерживающие прайм воскресенья «Танці з зірками» внезапно сдали позиции, уступив мелодрамам на «Украине». Кроме того, канал СТБ запустил новый сезон «Битвы экстрасенсов», а ТЕТ — шоу «4 свадьбы». «Украина» показала премьерную 4-серийку «О чем не расскажет река», а по будням запустила новый сериал «Тайна Марии». Но прайм будней пока удерживают повторы «Сватов» на «1+1». Также на неделе были и футбольный матч, и боксерский поединок Дениса Беринчика.



Развлекательные и политические шоу

«1+1»

В воскресенье на «1+1» прошел седьмой выпуск нового сезона «Танців з зірками» (21:00): показатели сильно упали — 15,2%/12,6% по аудитории 18-54, 50k+/18-54. Неделей ранее было 17,5%/14,9%, а еще раньше цифры доходили до 20%. Впервые в этом сезоне шоу не стало топом дня ни по одной из аудиторий. До конца ноября еще есть время чтобы поправить положение.

«Лига смеха» (20:20) продолжает сохранять аудиторию, немного теряя – 12,9%/14,7% по 18-54/18-54 (50k+), продолжение (22:30) – 11,9%/11,2%. Зато в этот раз шоу стало топом пятничного прайма по аудитории 18-54(50k+), обогнав «Дизель Шоу». В субботу выпуск «Женского квартала» (21:30) собрал 11,8%/11,3%, значительно меньше, чем «Вечерний квартал» неделей ранее (13,8%/15,3%). Новый сезон «Світського життя» (суббота, 23:20) тоже немного сдает – 9% по 18-54 (50k+) и 10,3% по 18-54, после – 9,7% и 9,6% соответственно. Утром в субботу продолжается второй сезон реалити «Громада на мільйон» (11:20), он на том же уровне – 5,3%/5,5% (неделей ранее – 6,2%/5,7%). В ту же субботу программа «Рассмеши комика» (18:30) выдала лучше, чем неделей ранее 11,6%/12,1% (было 7,3%/6%); а «Украинские сенсации» (20:20) тоже набирают – 9,1%/9% (было 7%/6,8%).

По будням неплохо набирает новый сезон программы «Гроші» (понедельник, 22:50) – 13,9%/12,3% (было 10,7%/9,7%). Во вторник реалити «Міняю жінку» (22:50) немного сдало – 12,1%/9% (было 13%/12,2%). В среду сильно сдал «Мир наизнанку» (22:50):14,1%/11,5% (было – 16,8%/16,6%) — основной выпуск и 10%/10,6% — повторный (23:50). Политическое ток-шоу «Право на владу» (четверг, 22:30) в целом на том же уровне – 12,5%/9,2% (против 12,3%/10,4%).

Утром таблоид будней «Жизнь знаменитых людей» (09:30) теперь идет двойным выпуском (премьерный + повтор). По премьерным продолжает демонстрировать неплохой результат, но с заметным падением: 13,1%/13,6% в понедельник, во вторник – 11,1%/11,8%, в среду – уже 11,5%/11,5%, в четверг – 13,9%/14,6%, в пятницу – 9%/7,7%. Неделей ранее доходил до 15,9%.

«Интер»

В 16:30 вторника – пятницы продолжается новое ток-шоу «Роман с Ольгой». Показатели ниже среднего и с легким спадом: во вторник программа собрала 3,1%/2,5% по 18-54/18-54 (50k+); в среду – уже 3,7%/3,1%; в четверг – 3,3%/4%; в пятницу – 3%/2,6%. В этом же слоте в понедельник проект «Жди меня» (15:50) собрал 3,2% по обеим аудиториям.

Так же нестабильно с резкими падениями идет «Полезная программа» (10:00, вторник – пятница): во вторник – 2,8% по обеим аудиториям; в среду – 2,3%/1,2%; в четверг – 3,8%/5,2%; в пятницу – 4,1%/3,9%.

В прайме субботы выпуск талант-шоу «Круче всех» (20:30–22:30) на том же уровне — 5%/3,5%. А после него — «Большой бокс». Украинский боксер Денис Беринчик сошелся на ринге с мексиканцем Патрицио Морено и победил. Поздравляем Беринчика. А вот смотрели бой не очень активно — 5,3%/4,7%. В воскресенье утром (10:00) «Орел и решка» – 6,5%/7,4%, на повторном выпуске – 5%/5,9% (неделей ранее было 4,2%/6% и 3,8%/6,4% соответственно).

СТБ

В понедельник реалити «Хата на тата 8» (19:00) примерно на том же уровне: 9,8%/9,3% по 18-54/18-54 (50k+) (неделей ранее – 10,3%/10,4%); реалити «Невеста для папы 2» на том же уровне – 5,5%/6,1% (неделей ранее – 6,3% по обеим аудиториям).

В среду стартовал новый двадцатый сезон «Битвы экстрасенсов» (19:00), пока цифры по каналу средние — 9,4%/9,6%. Это почти столько же, сколько у «Следствие ведут экстрасенсы» неделей ранее. Посмотрим, как пойдет дальше.

В четверг «Зважені та щасливі 9» чуть набирают – 7,3%/8,7%; в пятницу «МастерШеф» (18:50) начал с 7,3%/7,2%, но после рекламного блока быстро исправился — 9,1%/9,5%.

В субботу утром программа «Зважся!» (10:00) продолжает проседать– 5%/6,4% (было 6,4%/8,3%). Вечером в субботу прошел выпуск нового сезона шоу «Х-Фактор» (19:00). Шоу началось потихоньку выбираться из ямы — 12,8%/11,9% по 18-54/18-54 (50k+) (неделей ранее – 10,9%/11,5%). Второе место в топе дня по аудитории 18-54 и третье по 18-54 (50k+).

В воскресенье утром в 9:00 второй выпуск кулинарной программы «Проснись с Эктором» теряет – 5,8%/7,3% (7,7%/10,4%). В 20:00 остаются неплохими показатели у ток-шоу «Один за всех» – 13,5%/10,3%; «Я стесняюсь своего тела» (21:00–00:20) немного теряет – 10,4%/7,5% (против 11,6%/8,6%).

ICTV

«Дизель Шоу» (20:10) продолжает дайджесты и немного теряет, но остается топом пятничного прайма по аудитории 18-54: начало с 10,9%/11,7% по 18-54/18-54 (50k+), потом (21:40) поднялось до 15,5% по обеим аудиториям.

В понедельник поздно вечером «Свобода слова» (понедельник, 22:20) прошла на том же скромном уровне – 3,8%/5,4%. В будничной линейке (20:20–20:30) программы аудиторию удерживают, а местами и наращивают, хотя и остаются ниже среднего по каналу: в понедельник «Больше чем правда» – 7%/8,9%; во вторник «Гражданская оборона» – 7,6% по обеим; в среду «Секретный фронт» – 8,4/9,9%; «Антизомби» в четверг – 6%/7,7%.

«Новый канал»

Во вторник в 19:00 второй сезон шоу «Кто против блондинок?» все еще не очень успешно – 6,3%/7,5% по 18-54/18-54 (50k+). В среду «Дети против звезд» (19:00) сдают – 6,8%/6,9% (было 8,5%/9,8%). В четверг шоу «Хто зверху?» (19:00) неплохо, но немного все-таки сдало – 9,5%/10,3% (было 12,3%/12,4%).

Во вторник ниже среднего по каналу остается новый сезон «Варьятов» (21:00) – 5,5%/6,2%; в среду то же самое происходит с Improv Live Show (21:00) – 4,5%/6,6%. В четверг в 21:00 теряет «Шалена зірка» – 6,3% по обеим аудиториям (было 8%/9,1%).

В пятницу продолжился новый сезон «Топ-модели по-украински» (19:00–21:40), на том же уровне – 5,4%/7,5%. После второй сезон шоу «Эксы» (21:40) аналогично – 7,9%/8,3%.

«Украина»

Социальное ток-шоу «Говорит Украина» (понедельник – пятница, 20:00) немного падает по сравнению с прошлой неделей: начало с 14,5% по 18-54, во вторник — 14%, в среду – 13,2%, четверг – 12,8%, пятница – 8,5%. По аудитории 18-54 (50k+) ситуация похуже – в пределах 7,2%–10,5%. «Свобода слова Савика Шустера» (пятница, 21:00) немного стабилизировалась – 7,5%/7,4% по 18-54/18-54 (50k+). «Главная тема» (суббота, 20:00) – 10,7%/10,3%.

Ночная линейка программ будней показала небольшой рост. Продолжается новый сезон программы «Контролер» (вторник, 23:20) и немного наращивает – 11,5%/10,7% по 18-54/18-54 (50k+) (неделей ранее – 10,3%/10,4%). Программа журналистских расследований «Громкое дело» в среду (23:20) – 10,9%/8% (неделей ранее – 11,8%/8,9%). Так же и «По следам» в четверг (23:20) теряет – 10,9%/8% (неделей ранее – 11,6%/10,8%).

Программа «Звездный путь» (будни, 09:30), несмотря на конкуренцию с «ЖВЛ» на «Плюсах», держится в пределах 9,3%–11,7% по аудитории 18-54 и получше по аудитории 50k+ – в пределах 12,2%–14,7%.

«2+2»

В офф-прайме воскресенья на том же уровне 10-й сезон «Про Футбол» (23:00) – 3,91% и 2,94% по 18-54/18-54 (50k+) против 4,4% и 2,7% неделей ранее. В тот же день прошла трансляция футбольного матча «Днепр-1» (Днепр) — «Шахтер» (Донецк) – (13:50) – 2,91%/2,35%. Программа «Затерянный мир» (вторник – пятница, 17:20) демонстрирует разные показатели изо дня в день – начал с 4,49%/4,06%, в среду поднялся до 6,23%/5,18%, четверг – 4,76%/4,06%, пятница – 4,36%/5,84%.

ТЕТ

В понедельник начался новый сезон реалити-шоу «4 свадьбы» (понедельник – пятница, 19:00): понедельник – 3,86%/3,45% по 18-54/18-54 (50k+), вторник – 3,26%/2,45%, среда – 5,07%/4,31%, четверг — 3,73%/3,48%, в пятницу – 4,12%/2,3%. «Игры приколов» в понедельник (22:10) взяли 5,1%/4,35% (против 3,9%/3,8% неделей ранее).

Сериалы

СТБ

Сериал «Выбор матери» (21:00, понедельник – четверг, по две серии), продолжает показывать средний результат. Понедельник: первая серия – 8,2%/7,5% по 18-54/18-54 (50k+), вторая – 9,2%/8,5%. Вторник: первая серия – 6,5%/6,9%, вторая – 9%/7,9%. Среда: первая серия – 8,5%/9,1%, вторая – 9,4% по обеим. Четверг: первая серия – 8,6%/9,3%, вторая, финальная – 11,3%/10,4%.

«1+1»

В вечернем прайме будней канал продолжил повторы сериала «Сваты-4» (понедельник – четверг, 20:50), который снова доминирует в вечернем прайме будней. Понедельник сериал начал с 11,9%/11,8% по 18-54/18-54(50k+), закончил с 17,4%/14%. Во вторник поднялся до 14%/12,8% и 19,6%/17,6%; в среду собрал 14,1%/13,9% и 17,9%/15,3%; в четверг поднялся до 13,4%/12,8% и 19%/16,9%.

Турецкий сериал «Невеста из Стамбула» (понедельник – пятница, 17:10) на том же уровне: в понедельник – 11,7% по 18-54, 12,8% – во вторник, 12,7% – в среду, 10,3% – в четверг, 10,5% – в пятницу. «Великолепный век» (понедельник – пятница, 14:10) прошел со следующими показателями: 11% – в понедельник, 11,8% – во вторник; 10,5% и 12,1% – в среду и четверг; 13,2% – в пятницу.

«Новый канал»

Сериал «Подорожники» (понедельник – четверг, 22:00) почти не набрал, но из ямы позапрошлой недели выбрался – начал с 4,3%/6,2% по 18-54/18-54 (50+), вторник – 3%/3,8%, в среду упал до 2,8%/3,9%, четверг – 3,5% по обеим аудиториям.

ICTV

Сериал «Вскрытие покажет» (понедельник – четверг, 21:30) – начал с 6,6%/8,5% по 18-54/18-54 (50+) в понедельник, вторник – 7%/6,9% (вторая серия 9%/7,3%), среда – 7%/7,8% (вторая серия 5,8%/7,4%), четверг – 6,5%/7,1% (вторая серия – уже 8,5%/9%).

«Украина»

В вечернем прайме состоялась премьера сериала «Тайна Марии» (21:10, по две серии): понедельник – средний 14,2% по аудитории 18-54, вторник – 13,1%, среда – 15%, четверг – 14,4%. В субботу сериал повторили (09:00–17:00), средний показатель – 14,7%. Сериал «Почта» (18:00, будни) на том же уровне, в пределах 6,9–10,9%. В предпрайме будней докудрама «История одного преступления» (понедельник – четверг, 16:00–18:00) собрала в пределах 10,1–13,2%.

В субботу прошла премьера 4-серийной мелодрамы «О чем не расскажет река»: начала (17:00) с 14% по 18-54, вторая серия – 17,2%, после перерыва (21:00) упала до 9,7%, но закончила уже с долей 14%. Кстати, это топ вечернего прайма. В воскресенье с утра сериал повторили (08:20–12:10): средний показатель 16,8%. В субботу в 23:00 повторили 2-серийку «Сводные сестры» — 12,1%. А ночью — мелодраму «Везучая» (01:00): начала с 13,7%, закончила с 5,7%.

В воскресенье днем канал повторил 4-серийку «Несладкая месть» (12:00–16:50) – средний 19,2%. Дальше прошла премьера 4-серийки «Ищу тебя»: начала (16:50) с 16,6% по 18-54, вторая серия – 17,5%, после перерыва (21:00) упала до 13,3%, зато закончила с 17,7%. Далее прошел повтор мелодрамы «Забудь меня, мама!» (23:10) — 13,7%. А ночью показали телефильм «Новогодняя жена» (01:10): начала с 11,4%, закончила с 8,6%.

«Интер»

В прайме будней (21:00) на новый сезон зашла докудрама «Вещдок. Особый случай», новые выпуски собирают в среднем 4,3%, хорошо удерживая аудиторию. Российская докудрама «Следствие вели… с Леонидом Каневским» (будни, 22:10–23:50, по два выпуска) – в пределах 4,8–11,4%.

«2+2»

В вечернем прайме будней продолжился сериал «Ментовские войны. Харьков 2» (19:30, повторная серия + новая серия): вторник начался со средних 5,9%/6,8% (18-54, 50k+/18-54), четверг закончился с 6,6%/6,7%. Американский сериал «Касл» (21:30) во вторник начал с 4,16%/5,2% (18-54, 50k+/18-54), в четверг закончился с 6,03%/7,33%.

НТН

В вечернем прайме будней идет сериал «Читающий мысли» (19:30–21:10, по две серии) – в пределах 0,2–1,7%, даже чуть ниже, чем было. Кроме того, канал показывает сериал «Бюро легенд» (понедельник – четверг, 21:10) – в пределах 0,2–1,3%.

Кино

Вечер субботы «Новый канал» начал с фильма «Автомонстры» (16:10) – 11,3% по 18-54. Потом – «Трансформеры» (18:10) с 12% и «Трансформеры: Месть падших» (21:00) – 13,5%. «Грэбберсы» (00:00) – 11,8%, «С любовью, Саймон» (01:50) – 9,6%. В воскресенье показали «Подростки-мутанты черепашки-ниндзя» (19:00) – 10%, «Подростки-мутанты черепашки-ниндзя-2» (21:00) – 11%, «Кукла» (23:10) – 7,6%, «Эхо далеких миров» (01:00) – 5,9%.

На ICTV в субботу показывали «Чужой-4. Возрождение» (17:10) – 7,4% по аудитории 18-54, «Чужие» (19:30) – 6,2%, «Хищник» (22:00) – 8,9% и «Хищник-2» (00:30) – 12,7%. В воскресенье показали «Скайлайн» (17:00) – 5,2%, а в пик-прайме прошел фильм «Скайлайн-2» (20:40) – 5,6%.

На «Интере» в прайме воскресенья прошли французские комедии: «Грязные танцы» (18:00) – 3,3%; «Золото Флинна» (20:30) – 4,2%. Вечер закончил советский фильм «Учитель на замену» (22:20) – 2,5%.

На ТЕТ в пятничном вечернем прайме выше среднего по каналу получил фильм «Один дома-5. Праздничное ограбление» (21:00) – 6,14% по 18-54, а после него «Не грози Южному Централу, попивая сок у себя в квартале» (22:50) – 4,33%.

В прайме пятницы на «2+2» показали сериал «Перевозчик» (19:30–23:10) – средний 6,7%, а потом фильм «Моби Дик: охота на монстра» (23:10) – 7,88%. Вечером субботы шли следующие фильмы: «12 раундов» (17:20) – 4,58%; «12 раундов-2. Перезагрузка» (19:20) – 5,56% по 18-54; «12 раундов-3. Блокада» (21:10) – 5,09%. В прайме воскресенья фильм «Ангел-хранитель» (18:20) взял 4,88%; «Человек ноября» (21:00) – уже 6,61%.

Итоговые новости

В воскресенье, как обычно, прошли итоговые выпуски новостей. «ТСН. Тиждень» на «1+1» (19:30) – 12,2%/13,3% по 18-54/18-54 (50+). «Сегодня. Итоги» на «Украине» (19:00) с 12%/11,5%. «Факты недели. 100 минут» на ICTV начали (18:50) с 10,1%/11,8%, закончили после рекламного блока (19:50) с 9%/11,3%. «Подробности недели» на «Интере» в пятницу (20:00–21:30) – только 4,2%/3,5%.

Фото: СТБ, «Украина», «Интер», «Новый канал», «1+1», ICTV