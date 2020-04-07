Телерейтинги: «Ничто не случается дважды-2», «Невероятная правда о звездах» и карантинные «Орел и решка»

Вечером по будням на СТБ зашел премьерный второй сезон сериала «Ничто не случается дважды» (8 серий) от СТБ, FILM.UA Group и «Студии Оксаны Байрак», показатели которого были прогнозируемо хороши, что помогло каналу в результате выбраться в лидеры недели. Утром на выходных на СТБ состоялась премьера обновленного тележурнала «Невероятная правда о звездах». Утром в воскресенье на «Интере» стартовал новый сезон тревел-шоу «Орел и решка. Карантин». На канале «Украина» в прайме воскресенье прошла премьера четырехсерийки «Дочки» от Ivoryfilms. Впервые за три недели карантина пошел на спад интерес к новостным программам, политическим ток-шоу и информационным телеканалам.

Премьеры недели

На СТБ в прайме понедельника-четверга сериал «Ничто не случается дважды» перешел на второй премьерный сезон, собрав высокие показатели: 10,4%/9,4% и 11,8%/10,6% (понедельник); 11,4%/9,3% и 13,6%/11,3% (вторник); 12,4%/11,5% и 13,8%/12% (среда); 13,3%/10,8% и 13,8%/11,6% (четверг). Напомним, повтор предыдущего сезона неделей ранее не превышал долю 8,5%. Вечером после новостей в слоте 22:50 прошли последние 15-20 минут «Ничто не случается дважды» с примерно теми же высокими показателями.

Премьера обновленного тележурнала «Невероятная правда о звездах» в субботу и воскресенье в 9:30 на СТБ собрала пока что скромные показатели: 7,6%/6,1% и 4,3%/4,2%.

Вечером в воскресенье на канале «Украина» с высокими долями прошла премьерная четырехсерийка «Дочки» (17:00-23:00): 16,5%/15,8%, 17,2%/16,8%, 13,2%/11,5% и 15,5%/15,2%.

В воскресенье утром на «Интере» тревел-шоу «Орел и решка» (10:00) прошел тройным выпуском – все они были премьерными эпизодами новых сезонов программы. Первый («Чудеса света -2») собрал 9/4,7% (было 7,6%/4,3%); второй («Безумные выходные») – 6,4%/4% (было 6,5%/4,6%); третий (премьера нового сезона программы – «Карантин») – 7,1%/4,5%.

Общий топ

Первое и второе места сохранились за каналами «Украина» и ICTV, третье место перешло от «1+1» к каналу СТБ, который нарастил сразу пятую часть показателей. Во втором эшелоне подтянулся НТН и просел канал «НЛО».

В праймовом топе на первое место выбрался СТБ, подняв свои доли наполовину. У канала «Украина» только четвертое место. Лидер прошлых недель – канал «1+1», теперь только третий. Во втором эшелоне небольшой рост показал ТЕТ. В третьей пятерке треть показателей нарастил «Пиксель», канал «Индиго» чуть просадил свою долю.

Канал «Украина» уступил каналу ICTV пятницу, «Интер» очень заметно просадил свои показатели на выходных.

В топе программ впервые за две недели сериалы и шоу вытеснили новостные программы.

Таблички еженедельных топов программ и телеканалов предоставлены «Телекритике» рекламным агентством Sigmа.

Большая шестерка

«Украина»

Утром в будни тележурнал «Звездный путь» (09:30-11:20) прошел в пределах 7,3-8,9% (было 7,7-10,6%) по аудиториям 18-54 (50+)/18-54. Показатели реалити «Миссия: красота»(11:20)по-прежнему изо дня в день демонстрировали разные доли: понедельник – 10,9%/8,4%; вторник – 13,2%/8,4%; среда – 11%/10,1%; четверг – 10,2%/10,4%. Докудрамы «Реальная мистика» (12:20), «Агенты справедливости» (14:30) и «История одного преступления» (17:00) собирали в пределах своих же 9-15%.

Вечером ток-шоу «Говорить Украина» (20:10) прошло со скромными показателями: 7,1%/8,8% (понедельник); 9,7%/11,4% (вторник); 7,6%/10% (среда); 8,8%/10,3% (четверг). В сериальном слоте драму «Отречение» (21:00)заменил повтор сериала «Тайная любовь», показатели которого были низкими: 6,6%/7% и 7,4%/7,8% (понедельник); 7,4%/7,2% и 8,2% по обеим (вторник); 6,3%/6,7% и 8,1%/9% (среда); 8,1%/9,7% и 10,7%/12,7% (четверг).

Во вторник поздней ночью программа «Контролер» (23:20) собрала 8,9%/10% (было 7,6%/5,6%); «По следам» (23:20, четверг) – 7,3%/8,6% (было 8,3%/7,5%). В прайме пятницы программа «Громкое дело» (20:10) выдала только 7,2%/8,1% (было 7,2%/7,5%); политическое ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» (21:00-23:50) – 5,8%/5% (было 6,1%/5,4%). В прайме субботы ток-шоу «Главная тема» (19:00-21:00) собрало 8,6%/8,4% (было 9%/8,7%).

В субботу весь день канал повторял четырехсерийки, вечером прошла драма «От любви до ненависти» (17:00-23:00): 12,2%/9,7% (первая серия), 11,1%/9,3% (вторая), 8,9%/7,7% (третья), 12,4%/11,2% (четвертая). Днем в воскресенье повторялись две четирехсерийки, а вечером прошла премьерная четырехсерийка «Дочки», о показатели которой указаны выше в тексте.

ICTV

Днем по будням свои 5-10% собирают повторы вечерних «Чрезвычайных новостей» и вертикальной линейки вечерних программ, а также западный кинопоказ и «Нюхач-4». В предпрайме вторника-четверга на второй неделе показа реалити-шоу «Решает Онистрат» (17:45) сбавило свои обороты: 4,7%/5,2%, 7,5%/5,9% и 4,9%/5,5%.

Вечерняя линейка праймовых программ в 20:20 прошла стабильно скромно: «Теория заговора» в понедельник собрала 8,2% по обеим (было 8%/6,5%); «Гражданская оборона» во вторник – 8,9%/6,9% (было 8,4%/7,9%); «Секретный фронт» в среду – 6% и 5,7% (было 7,7% и 5,4%); «Антизомби» (20:20, четверг) − 7,6%/6,7% (было 8,3%/7,1%). В понедельник заметно пошло на спад политическое ток-шоу «Свобода слова» (22:30) – 4,6%/3,3% (было 6,7%/5,4%).

Повтор сериала «Нюхач-4» (21:20) собирал такие показатели: понедельник – 10,6%/6,7%; вторник – 9,4%/5,8% и 10,2%/6,6%; среда – 8,8%/5,7% и 9,4%/7%; четверг – 10,3%/6,5%. В пятницу повторы «Дизель шоу» (20:10) собирали 11,8%/8,6% на первом выпуске (было 12,2%/9,5%), на втором (21:40) – 13,6%/9,2% (было 16,8%/14,4%). Скетч-шоу «На троих» (22:45) на двух премьерных выпусках собрало на этот раз очень скромные доли – 8,9%/6,4% и 8,6%/6,1% (было 11,8%/9,4% и 12,3%/9,5%).

Голливудская кинолинейка ночью будней прошла со скромными показателями, а в прайме субботы прошли такие фильмы: «Праведник» (19:10) – 9,2%/7,3%; «Два ствола» (21:20) – 10,4%/9,2%; «Сезон убийц» (23:20) – 10,4%/9,7%. Вечером в воскресенье «Праведник-2» (20:35) собрал 11,5%/8,9%; «Неуправляемый» (22:50) – 9,2%/8%.

СТБ

В дневных сетках будней в пределах 4-8% собирают повторы сериала «Коли ми вдома», реалити «МастерШеф» и «Хата на тата». В предпрайме скриптед-реалити «Слепая» (18:00) на последней недели показа прошло по-прежнему скромно: 5,2%/6,1% и 5,6%/6,8% (понедельник); 7,4%/9,3% и 7,5%/8,1% (вторник); 5,6%/6,2% и 5,7%/6,5% (среда); 6,2%/5,7% и 6,6%/5,7% (четверг). Низкие показатели также у повторных выпусков ток-шоу «Один за всіх» (19:00) – в пределах 4,4-7,6%.

Вечером после новостей в слоте 22:50 прошли последние 15-20 минут «Ничто не случается дважды», после чего по две серии шли повторы сериала «Жених» – в пределах 6-8% в понедельник-среду, в четверг показатели взлетели до 9,6%/9% и 14,1%/11,3%.

В пятницу после двух недели проседания поднялся «Холостяк-10» (19:00-22:00) – 14,6%/10,2% (было 9,3%/6,6%). В субботу кулинарное шоу «Мастер Шеф. Профессионалы-2» (19:00) собрало 11,4%/8,9% (было 10%/7,2%); повтор «Хати на тата» (22:30) – 6%/5,5%.

В воскресенье дайджест «Следствие ведут экстрасенсы» (19:00) нарастил свои показатели – 8,1%/9,1% (было 5,6%/6,6%). Ток-шоу «Один за всіх» на новом выпуске в 20:00 собрало 9,6%/10,9% (было 6,7%/8%), на повторном в 21:10 – 8,7%/10,7%; ток-шоу «Тайны ДНК» (22:10) – 7,5%/8,4% (было 7,6%/9,2%).

«1+1»

Днем по будням в пределах 4-8% идут реалити «Дорогой, мы переезжаем» (11:10), «Міняю жінку»(13:10), дайджест «Мира наизнанку»(14:40) – в пределах 7-10%; турецкий сериал «Великолепный век» (15:30-18:00) – в пределах 5-8%.

Доли тележурнала «ЖВЛ» (18:00, будней) в понедельник – 6%/5,1%, во вторник – 3,8%/4%, в среду – 4,7%/4,3%, в четверг – 5,6%/5,3%, в пятницу – 4,9%/4,3%. В утреннем повторе (09:20-11:20, повтор вечернего выпуска + архивный выпуск) показатели по-прежнему лучше – в пределах 7-10%. Показатели программы «Секретные материалы» (19:00, будни) – 5-7%.

Медицинская драма «Доктор Вера» (20:45, понедельник-четверг) в понедельник – 6,6%/5,5% и 7%/6,2%; вторник – 8%/6,6% и 8,1%/7,1%; среда – 6,7%/5,5% и 7,2%/6,1%; четверг – 5,8%/5,3% и 6,3%/6,2%.

Программа «Гроші» в понедельник – 6,7%/5% (было 6,7%/5,2%); «Дубинизмы» (23:50) – 6,5%/4,2% (было 8%/6,5%). Реалити-шоу «Свадьба вслепую» во вторник – 8,7%/7,2% (было 7,7% по обеим); «Мир наизнанку» в среду – 8,2%/6,7% (было 7,4%/7,9%). Политическое ток-шоу «Право на владу» (22:30, четверг) без гостей в студии – 6,1%/7,3% (было 8,8%/7,5%).

Программа «Чистоnews» (20:30, четверг-суббота) получила 8,9%/8,2% и 7,8%/7,3% (было 10,2%/7,2% и 11%/9,6%). В прайме пятницы «Лига смеха» (20:45) перешла на повторы – 6,5%/5,9% (было 9,8%/8,6%); повтор «Вечернего квартала» (22:20) – 9,9%/8,8%.

Днем в субботу шли западные фильмы («Игры разума» и две части «Борна» – 4-6%). «Вечерний квартал» традиционно вышел двумя слотами – повторный выпуск (16:40) и свежий выпуск (21:30). На повторе программа собрала 7,9% по обеим, на новом выпуске – уже 12,7%/10,3% (было 16,7%/14,4%). Программа «Рассмеши комика» (18:30, суббота) – 5,7%/5,3%(было 7,9%/6,1%). Также резко потеряли доли «Украинские сенсации» (20:20) – 8,2%/6,6% (было14,1%/11%). «Светская жизнь» (23:20) – 9,1%/9,3% (было 14,7%/13,2%); повторный выпуск – 7,2%/6,2% (было 12,1%/11,3%).

Утром в воскресенье тревел-шоу «Большие выпуски с Антоном Птушкиным» (10:45-11:40 повтор + новый выпуск), на повторном выпуске собрало 9,9%/6,2%, на новом – 10,2%/6,4% (было 10,8%/8,2%). Днем в воскресенье повторялся «Мир наизнанку» (7,5-10,5%) и четырехсерийка «Ищу жену с ребенком» (7,5-12,5%). Шоу «Голос країни» (21:00) слегка просело – 13,4%/9,3% (было 14,9%/11,2%); повтор фильмов о Борне (22:30) – 8%/6,5% и 9,7%/8,1%.

Новый канал

Дневная сетка будней не меняется: в понедельник и пятницу идут голливудские фильмы, во вторник-четверг повторяются «Варьяты» (08:00, понедельник-пятница), сериал «Отчаянные домохозяйки» (11:00-13:30); «Шалена зірка» (13:30) и праймовые программы (14:30, по два выпуска). Все проекты шли в пределах 3-7% и лишь шоу «Хто зверху?» в четверг и две части «Илюзии обмана» в пятницу сумели собрать 10% по 18-54 (50+).

Новые выпуски вертикальных программ в 19:00 по будням практически не меняли свои показатели. В понедельник реалити «Від пацанки до панянки» собрало 7,7%/6% (было 8%/6,4%); во вторник «Хто проти блондинок?» – 7%/4,5% (было 8%/4,9%); в среду «СуперИнтуиция» – 7,2%/5,1% (было 7,6%/5,3%); в четверг повтор «Хто зверху?» – 9,6%/7,1% (было 9,2%/6,5%).

В вечерней линейке будней на уровне средних прошел двойной кинопоказ. В прайме субботы прошли российские мультфильмы «Илья Муромец и Соловей Разбойник» (18:00, 8,3%/8,6%) и «Три богатыря и Шамаханская царица» (19:40, 9,1%/7,7%); после чего прошли фильмы: «Морской бой» (21:00) – 10,6%/8%; «Инкарнация» (23:10) – 8,9%/8%. Вечером в воскресенье канал показал такие фильмы: «Ковбои против пришельцев» (18:50) – 9,2%/7,2%; «Грань будущего» (21:00) – 10,8%/7,7%; «Брейвен» (23:10) – 6,7%/6,2%.

«Интер»

Утренняя линейка «Полезной программы» (вторник-суббота, 10:00) в этот раз собирала в пределах 4-7,3% (было 2,8-5,9%). Днем повторялись сериалы «Меня зовут Мелек» и «Дурная кровь» (11:00-13:50) – в пределах 1-4,5%. В понедельник днем шли фильмы и программа «Жди меня. Украина» (15:50-17:40) – 5,1%/5,2% (было 3,6%/5,5%).

Вечером ток-шоу «Касается каждого» (18:00-20:00) прошло с такими показателями: 6,9%/7,7% (понедельник); 9%/8,8% и 7,5%/7,3% (вторник); 6,9%/8,6% и 6,9%/7,5% (среда); 6,9%/9,1% и 6,3%/7,5% (четверг); 7,3%/9,4% (пятница).

С понедельника по четверг в 21:00 собственная докудрама «Вещдок. Особый случай» собирала такие показатели: понедельник – 5,6%/4,5%, вторник – 5,8%/4,6%, среда – 5,1%/4%, четверг – 6,7%/3,9%. Российская докудрама «Следствие вели… с Леонидом Каневским» (22:10-23:50) – в пределах 4,3-6,6%. «Вещдок» в дневной сетке вторника-пятницы (14:50-17:40, повтор, новый выпуск + «Особый случай») – в пределах 3-8%.

Кулинарная программа «Готовим вместе. Домашняя кухня» (09:00, суббота-воскресенье) – 7,3%/3,7% и 10,2%/6,1% соответственно (было 6,3%/3,6% и 7,5%/4,3%). В субботу вечером дайджест «Круче всех. Лучшее» (20:30) – 3,5%/3,7% (было 4,9%/3,5%); повтор программы «Добрый вечер на «Интере»» (22:30-23:20) – 1,2%/1,4%.

Днем в воскресенье прошли очередные три премьерные серии турецкого сериала «Не отпускай мою руку» (14:40-17:10) – всего лишь 1,4-1,9%. В прайме – кинопоказ: «Игра в имитацию» (20:30) – 2,3%/1,7%; «Дежавю» (22:40) – 3,4% и 1,8%.

Второй эшелон

ТЕТ

Дайджест реалити «4 свадьбы» (17:30, будни) прошел в пределах 2,7-3,9%; реалити «СуперЖінка» (18:30) собирало 2,5-3,5% и только в четверг смогло подняться к 5,1%/4%. Скетчкомы «Однажды под Полтавой» (19:20) и «Танька и Володька» (21:00) – 3-5%. Российский сериал «Кухня» (22:00-23:00) – в пределах 4-7,5%.

«2+2»

Вечером будней в пределах 3-6,5% собирали привычные линейки: программа «Затерянный мир» (17:15), новости «Спецкор» (18:20) и программа «ДжеДАИ» (18:50). Повтор сериала «Опер по вызову» (19:10, понедельник-четверг) идет по-прежнему в пределах 3-5,5%. Сериал «Карпатский рейнджер» (21:10) собирал такие показатели: понедельник – 4,1%/3,9%; вторник – 4,2% по обеим; среда – 4,3%/4,5%; четверг – 4,5%/4,8%. Американский процедурал «CSI. Место преступления» (понедельник-четверг, 22:00-01:00) – в пределах 2,5-7%.

НТН

В прайме будней дайджест программ «Легенды уголовного розыска» (19:30) и «Случайный свидетель» (20:50, с дневными повторами в расширенном слоте 16:50-18:30) остается в пределах 0,6-2%. Поздним вечером детективный сериал «Мост» был заменен на сериал «Настоящий детектив» (22:30, по две серии), который так и не сумел улучшить показатели слота – только 0,2-2,3%.

Итоговые новости

Программа «ТСН. Тиждень» на «1+1» (19:30-21:00) показала небольшое проседание – 14,8%/14,1% (было 15,5%/17,3%). «Факты недели. 100 минут» на ICTV (18:45) – 14,3%/13,7% и 13,7%/12% (было 18,5%/13,4% и 12,9%/10%). «Сегодня. Итоги» на «Украине» (19:00-20:50) – 15%/11,7% и 10,4%/7,9% (было 13,2%/11,4% и 11,7%/9,8%). «Подробности недели» на «Интере» в пятницу (20:00-22:00) – 6,1%/6,5% и 4,3%/4% (было 5,6%/5,7% и 3,4%/3,5%).

Общий итог недели

Фото: СТБ, «Интер», «1+1», скриншоты

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