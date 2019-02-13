📈👁Телерейтинги: недооцененный Нацотбор на Евровидение и провал премьер
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📈👁Телерейтинги: недооцененный Нацотбор на Евровидение и провал премьер

от Дарья Чернина
От Дарья Чернина 275
Главная ТВ 📈👁Телерейтинги: недооцененный Нацотбор на Евровидение и провал премьер

За тот период, когда рейтинги от «Телекритики» брали небольшой отгул (28 января – 10 февраля), случилось немало. Для начала – на ключевых телеканалах стартовал новый сезон, который принес в эфир долю свежести, разбавляя повторы развлекательных проектов на СТБ, но, кажется, зрители особо новинки не оценили.

Давайте же узнаем, чем на самом деле интересовалась украинская телеаудитория в конце января и в начале февраля.

Сериалы и фильмы

📈👁Телерейтинги: недооцененный Нацотбор на Евровидение и провал премьер

Стася Ровинская продолжила играть в продолжении «Опера». Фото: «2+2»

Новый телесезон преимущественно начался с обновленной сериальной сетки. Так, 4 февраля на «2+2» стартовал 4 сезон «Опера по вызову» и сразу же собрал заявленные каналом 7,43% доли по аудитории 18-54 (50k). Эти же показатели сериал сохраняет и сегодня, правда, пока не превышая 8% доли.  С такими же высокими (как для «2+2») показателями (6,4%) проходят повторы серий «Ментовские войны. Харьков» по будням в вечерний прайм до 4 февраля и в предпрайме – после.

Неделей ранее, 28 января в 20:00, на экраны СТБ запустилась долгожданная сериальная линейка с многосерийки «За витриной» производства Artforms production (Татьяна Гнедаш, Саша Ткаченко).

📈👁Телерейтинги: недооцененный Нацотбор на Евровидение и провал премьер

Кард из сериала «За витриной». Фото: СТБ

Показатели старта сериала, конечно, желали лучшего, несмотря на вечерний прайм. Премьера началась с 7,5% по аудитории 18-54 (50k). В дальнейшем по будням показатели сериала особо не колебались, не превышая средних показателей по каналу. Успех к сериалу пришел на выходных, когда вместо стандартной развлекательной сетки, обе субботы (2 и 9 февраля) СТБ транслировал подряд серии «За витриной», некоторые из которых в дневной прайм набирали 10,7% доли по аудитории 18-54.

В это же время на «1+1» по будням продолжил выходить сериал «Маршруты судьбы» (20:45), который стартовал на «Плюсах» еще 21 января.

📈👁Телерейтинги: недооцененный Нацотбор на Евровидение и провал премьер

Кадр из сериала «Маршруты судьбы». Фото: «1+1»

Ближе к концу первого сезона сериал стал повышать свои показатели, к примеру, 28 января первая (по сетке) серия сериала набрала 9% доли по аудитории 18-54 (50k), в то время как вторая – 10,6%. Напомню, неделей ранее первые показатели ленты собственного производства канала не превышали 8,5%.

Достаточно успешно в предпрайме «Плюсов» разместилось продолжение турецкого сериала «Великолепный век. Новая владычица». В среднем показатели сериала проходят по средним показателям канала, сохраняя 8% доли. Продолжение сериала «Моя чужая жизнь» по будням собирает немногим больше – 9% доли.

А вот то, что можно без преувеличений назвать «прорывом зимы» – сериал «Самый лучший муж» на телеканале «Украина». К примеру, 28 января в понедельник (21:00) сериал взял 17% доли по аудитории 18-54, при этом уже в 22:00 эти показатели превысили 20% доли. По аудитории 18-54 (50k) показатели немногим ниже – 12,4%. Самый большой успех сериала выпал на 31 января. В четверг его показатели по аудитории 18-54 возросли до 23,1% доли.

📈👁Телерейтинги: недооцененный Нацотбор на Евровидение и провал премьер

Кадр из сериала «Самый лучший муж». Фото: «Украина»

На праймовом место после «Самого лучшего мужа» 1 февраля «Украина» разместила 4-серийный фильм «Несладкая месть», который собрал в 20:00 17,1% доли по аудитории 18-54 и 20,5% –  в 21:00. С показателями 17,1% (21:00) 9 февраля по той же аудитории прошел сериал «На качелях судьбы».

Телешоу

ICTV

📈👁Телерейтинги: недооцененный Нацотбор на Евровидение и провал премьер

«Дизель Шоу» на ICTV

За этот период заметно «просел» телеканал ICTV. Единственным развлекательным проектом, который вытягивает рейтинги канала, остается пятничный выпуск «Дизель Шоу» (21:20). Программа 1 февраля собрала 11, 4% доли по аудитории 18-54 (50k), уже 8 февраля показатели понизились до 10,8% по той же аудитории. И тут надо вспомнить, как при старте осеннего сезона показатели проекта показывали исторический рекорд, превышая за каждый выпуск 20% доли. На остальных проектах ICTV фактически без перемен. Программа «Антизомби» (пятница, 20:10) немногим понизила свои показатели до 6% доли, против 7,9% еще в 20-х числах января. Программа «Инсайдер» (четверг, 20:20) собирает в среднем около 7% (было 8,3%).

📈👁Телерейтинги: недооцененный Нацотбор на Евровидение и провал премьер

Петр Порошенко в эфире «Свободы слова»

А вот политическое ток-шоу «Свобода слова» (понедельник, 22:20) стремительно стало терять показатели. Если еще в середине января шоу сохраняло 6,4% (после скачка благодаря участию Юлии Тимошенко), то уже 21 января показатели падают до крайне низких 3,7%. 28-го при обсуждении медицинской реформы показатели «Свободы слова», кажется, понизились до рекордных в этом году 2,5% по аудитории 18-54 (50k). Спас ситуацию Петр Порошенко, который выступил в эфире через неделю, 4 февраля, показатели удалось вернуть на привычную планку – 6,6%.

«1+1»

📈👁Телерейтинги: недооцененный Нацотбор на Евровидение и провал премьер

Один из тренеров проекта «Голос країни» Дмитрий Монатик. Фото: «1+1»

Главной премьерой «Плюсов» уже четвертую неделю подряд является «Голос країни». Третий этап слепых прослушиваний, который состоялся 3 февраля в 21:00, собрал 18,8% доли по аудитории 18-54 (50k) против 17,7% неделей ранее. 10 февраля показатели немногим подросли – экватор слепых прослушиваний собрал 19% доли.

На «Плюсах» в отрасли прочих развлекательных проектов бушует эра Зеленского. Дайджест «Вечернего квартала» в субботу, 2 февраля, (21:40) немного набрал – 12,9% против 8,8% по аудитории 18-54 (50k+), на следующей неделе, 9 февраля, – 10,9%. А вот «Вечерний квартал» в предпрайме (16:30) набрал сначала 7,3% (2 февраля) против 8,8% (9 февраля). «Рассмеши комика» (18:30) сохраняет свои позиции: 8,3% на прошлой неделе против 8,6% на позапрошлой.

📈👁Телерейтинги: недооцененный Нацотбор на Евровидение и провал премьер

Интерес зрителей упорно приковывает проект «Украинские сенсации» ( суббота, 20:30). Выпуск на позапрошлой неделе об уходящих звездах набрал 11% доли по аудитории (18-54, 50k). Темой прошлого выпуска была Ванга, и показатели слегка понизились до 7% доли по той же аудитории.

Высоким показателем отметился выпуск «Права на владу» от 7 февраля, когда в эфире политического ток-шоу кандидаты в президенты подписывали некий пакт, который обязывал их проводить честную кампанию и не нарушать права журналистов. Доля этого выпуска по аудитории 18-54 составила 9,6%. Напомню, в среднем «Право на владу» довольствовалось 5–6% доли.

СТБ и «Новый канал»

На каналах StarLightMedia в отрасли развлекательных проектов одни повторы, пока их продакшены работают над последними штрихами новой весенней сетки. Лучше всего в дневном прайме на СТБ заходят повторы «Хата на тата» – показатели проекта по аудитории 18-54 (50k) достигают 13,4% (30 января). По воскресеньям (3 и 10 февраля) успешен в вечернем прайме проект «Следствие ведут экстрасенсы», выпуски в 19:00 и в 20:00 две недели подряд собирали от 14% доли по аудитории 18-54. Немногим хуже (12,4%) по той же аудитории зашел повтор одного выпуска проекта «Один за всіх» 10 февраля.

📈👁Телерейтинги: недооцененный Нацотбор на Евровидение и провал премьер

«Хто зверху?», 8 сезон. Кадр из эфира «Нового канала»

На «Новом» в основном популярны два проекта – «Варьяты» и «Хто зверху?». К примеру, если еще в середине января повторы этих программ собирали в среднем 8% доли по аудитории 18-54 (50k+), то уже в начале февраля цифры возросли до 10,8%. Немногим хуже отметились повторы «Суперинтуиции», к примеру, 7 февраля (17:40) показатели программы составили 9,1%. В повторах «Ревизора» (понедельник, 16:10) и «Страстей по Ревизору» (понедельник, 18:40) без изменений. Доля проектов не превышала 6%.

Кажется, после нового года телезрители заскучали по социальным ток-шоу – с достаточно высокими показателями (как для этих проектов) проходят выпуски «Говорить Україна» (будние, 19:50, телеканал «Украина») и «Касается каждого» (будние, 18:10, телеканал «Интер»). Так, вечер с Сухановым (31 января) набрали 16,1% доли (18-54), в среднем показатели программы за эти две недели не падали ниже 12% доли. А вот триумф «Касается каждого» пришелся на 28 января, тогда проекту удалось собрать 12,9% доли по аудитории 18-54. Напомню, показатели социального проекта в осенний сезон в среднем колебались между 6–7% доли.

Бокс

📈👁Телерейтинги: недооцененный Нацотбор на Евровидение и провал премьер

Фото: «Спорт-экспресс»

3 февраля во Фриско (Техас, США) состоялся большой вечер профессионального бокса, который в 5 утра транслировал телеканал «Интер». В поединке за чемпионский пояс по версии WBO в полутяжелом весе сошлись колумбиец Элейдер Альварес и россиянин Сергей Ковалев. Победа досталась последнему, а вот показатели поединка, конечно, желали лучшего. По аудитории 18-54 поединок собрал 10,6% доли, по 18-54 (50k) – 7,8.

Национальный отбор на Евровидение

📈👁Телерейтинги: недооцененный Нацотбор на Евровидение и провал премьер

Фото: Анна Федорук

Желали лучшего и показатели Нацотбора, который транслировали телеканалы СТБ и «UA:Перший». Первый этап отборочного тура на СТБ собрал 9,8% доли по аудитории 18-54(50k) и 8,1% – по 18-54. На «UA:Перший» трансляция прошла неплохо, если оценивать в целом достаточно низкие показатели канала. Так, по аудитории 18-54 прямая трансляция собрала 1,1% доли, по 18-54 (50k) – 1%. Напомним, второй отборочный тур состоится уже в эту субботу в 19:00 на СТБ и «UA:Перший».

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