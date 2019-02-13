📈👁Телерейтинги: недооцененный Нацотбор на Евровидение и провал премьер

Давайте же узнаем, чем на самом деле интересовалась украинская телеаудитория в конце января и в начале февраля.

Сериалы и фильмы

Новый телесезон преимущественно начался с обновленной сериальной сетки. Так, 4 февраля на «2+2» стартовал 4 сезон «Опера по вызову» и сразу же собрал заявленные каналом 7,43% доли по аудитории 18-54 (50k). Эти же показатели сериал сохраняет и сегодня, правда, пока не превышая 8% доли. С такими же высокими (как для «2+2») показателями (6,4%) проходят повторы серий «Ментовские войны. Харьков» по будням в вечерний прайм до 4 февраля и в предпрайме – после.

Неделей ранее, 28 января в 20:00, на экраны СТБ запустилась долгожданная сериальная линейка с многосерийки «За витриной» производства Artforms production (Татьяна Гнедаш, Саша Ткаченко).

Показатели старта сериала, конечно, желали лучшего, несмотря на вечерний прайм. Премьера началась с 7,5% по аудитории 18-54 (50k). В дальнейшем по будням показатели сериала особо не колебались, не превышая средних показателей по каналу. Успех к сериалу пришел на выходных, когда вместо стандартной развлекательной сетки, обе субботы (2 и 9 февраля) СТБ транслировал подряд серии «За витриной», некоторые из которых в дневной прайм набирали 10,7% доли по аудитории 18-54.

В это же время на «1+1» по будням продолжил выходить сериал «Маршруты судьбы» (20:45), который стартовал на «Плюсах» еще 21 января.

Ближе к концу первого сезона сериал стал повышать свои показатели, к примеру, 28 января первая (по сетке) серия сериала набрала 9% доли по аудитории 18-54 (50k), в то время как вторая – 10,6%. Напомню, неделей ранее первые показатели ленты собственного производства канала не превышали 8,5%.

Достаточно успешно в предпрайме «Плюсов» разместилось продолжение турецкого сериала «Великолепный век. Новая владычица». В среднем показатели сериала проходят по средним показателям канала, сохраняя 8% доли. Продолжение сериала «Моя чужая жизнь» по будням собирает немногим больше – 9% доли.

А вот то, что можно без преувеличений назвать «прорывом зимы» – сериал «Самый лучший муж» на телеканале «Украина». К примеру, 28 января в понедельник (21:00) сериал взял 17% доли по аудитории 18-54, при этом уже в 22:00 эти показатели превысили 20% доли. По аудитории 18-54 (50k) показатели немногим ниже – 12,4%. Самый большой успех сериала выпал на 31 января. В четверг его показатели по аудитории 18-54 возросли до 23,1% доли.

На праймовом место после «Самого лучшего мужа» 1 февраля «Украина» разместила 4-серийный фильм «Несладкая месть», который собрал в 20:00 17,1% доли по аудитории 18-54 и 20,5% – в 21:00. С показателями 17,1% (21:00) 9 февраля по той же аудитории прошел сериал «На качелях судьбы».

Телешоу

ICTV

За этот период заметно «просел» телеканал ICTV. Единственным развлекательным проектом, который вытягивает рейтинги канала, остается пятничный выпуск «Дизель Шоу» (21:20). Программа 1 февраля собрала 11, 4% доли по аудитории 18-54 (50k), уже 8 февраля показатели понизились до 10,8% по той же аудитории. И тут надо вспомнить, как при старте осеннего сезона показатели проекта показывали исторический рекорд, превышая за каждый выпуск 20% доли. На остальных проектах ICTV фактически без перемен. Программа «Антизомби» (пятница, 20:10) немногим понизила свои показатели до 6% доли, против 7,9% еще в 20-х числах января. Программа «Инсайдер» (четверг, 20:20) собирает в среднем около 7% (было 8,3%).

А вот политическое ток-шоу «Свобода слова» (понедельник, 22:20) стремительно стало терять показатели. Если еще в середине января шоу сохраняло 6,4% (после скачка благодаря участию Юлии Тимошенко), то уже 21 января показатели падают до крайне низких 3,7%. 28-го при обсуждении медицинской реформы показатели «Свободы слова», кажется, понизились до рекордных в этом году 2,5% по аудитории 18-54 (50k). Спас ситуацию Петр Порошенко, который выступил в эфире через неделю, 4 февраля, показатели удалось вернуть на привычную планку – 6,6%.

«1+1»

Главной премьерой «Плюсов» уже четвертую неделю подряд является «Голос країни». Третий этап слепых прослушиваний, который состоялся 3 февраля в 21:00, собрал 18,8% доли по аудитории 18-54 (50k) против 17,7% неделей ранее. 10 февраля показатели немногим подросли – экватор слепых прослушиваний собрал 19% доли.

На «Плюсах» в отрасли прочих развлекательных проектов бушует эра Зеленского. Дайджест «Вечернего квартала» в субботу, 2 февраля, (21:40) немного набрал – 12,9% против 8,8% по аудитории 18-54 (50k+), на следующей неделе, 9 февраля, – 10,9%. А вот «Вечерний квартал» в предпрайме (16:30) набрал сначала 7,3% (2 февраля) против 8,8% (9 февраля). «Рассмеши комика» (18:30) сохраняет свои позиции: 8,3% на прошлой неделе против 8,6% на позапрошлой.

Интерес зрителей упорно приковывает проект «Украинские сенсации» ( суббота, 20:30). Выпуск на позапрошлой неделе об уходящих звездах набрал 11% доли по аудитории (18-54, 50k). Темой прошлого выпуска была Ванга, и показатели слегка понизились до 7% доли по той же аудитории.

Высоким показателем отметился выпуск «Права на владу» от 7 февраля, когда в эфире политического ток-шоу кандидаты в президенты подписывали некий пакт, который обязывал их проводить честную кампанию и не нарушать права журналистов. Доля этого выпуска по аудитории 18-54 составила 9,6%. Напомню, в среднем «Право на владу» довольствовалось 5–6% доли.

СТБ и «Новый канал»

На каналах StarLightMedia в отрасли развлекательных проектов одни повторы, пока их продакшены работают над последними штрихами новой весенней сетки. Лучше всего в дневном прайме на СТБ заходят повторы «Хата на тата» – показатели проекта по аудитории 18-54 (50k) достигают 13,4% (30 января). По воскресеньям (3 и 10 февраля) успешен в вечернем прайме проект «Следствие ведут экстрасенсы», выпуски в 19:00 и в 20:00 две недели подряд собирали от 14% доли по аудитории 18-54. Немногим хуже (12,4%) по той же аудитории зашел повтор одного выпуска проекта «Один за всіх» 10 февраля.

На «Новом» в основном популярны два проекта – «Варьяты» и «Хто зверху?». К примеру, если еще в середине января повторы этих программ собирали в среднем 8% доли по аудитории 18-54 (50k+), то уже в начале февраля цифры возросли до 10,8%. Немногим хуже отметились повторы «Суперинтуиции», к примеру, 7 февраля (17:40) показатели программы составили 9,1%. В повторах «Ревизора» (понедельник, 16:10) и «Страстей по Ревизору» (понедельник, 18:40) без изменений. Доля проектов не превышала 6%.

Кажется, после нового года телезрители заскучали по социальным ток-шоу – с достаточно высокими показателями (как для этих проектов) проходят выпуски «Говорить Україна» (будние, 19:50, телеканал «Украина») и «Касается каждого» (будние, 18:10, телеканал «Интер»). Так, вечер с Сухановым (31 января) набрали 16,1% доли (18-54), в среднем показатели программы за эти две недели не падали ниже 12% доли. А вот триумф «Касается каждого» пришелся на 28 января, тогда проекту удалось собрать 12,9% доли по аудитории 18-54. Напомню, показатели социального проекта в осенний сезон в среднем колебались между 6–7% доли.

Бокс

3 февраля во Фриско (Техас, США) состоялся большой вечер профессионального бокса, который в 5 утра транслировал телеканал «Интер». В поединке за чемпионский пояс по версии WBO в полутяжелом весе сошлись колумбиец Элейдер Альварес и россиянин Сергей Ковалев. Победа досталась последнему, а вот показатели поединка, конечно, желали лучшего. По аудитории 18-54 поединок собрал 10,6% доли, по 18-54 (50k) – 7,8.

Национальный отбор на Евровидение

Желали лучшего и показатели Нацотбора, который транслировали телеканалы СТБ и «UA:Перший». Первый этап отборочного тура на СТБ собрал 9,8% доли по аудитории 18-54(50k) и 8,1% – по 18-54. На «UA:Перший» трансляция прошла неплохо, если оценивать в целом достаточно низкие показатели канала. Так, по аудитории 18-54 прямая трансляция собрала 1,1% доли, по 18-54 (50k) – 1%. Напомним, второй отборочный тур состоится уже в эту субботу в 19:00 на СТБ и «UA:Перший».