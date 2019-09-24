Телерейтинги: «Лига смеха», «Мисс Украина», победный финал «Крепостной» и провал «Романа с Ольгой»

Телеканал «1+1» на прошлой неделе дополнил свою сетку премьерой нового сезона «Лиги смеха» в прайме пятницы, в субботу вещатель показал новый «Вечерний квартал в Турции», в ночном офф-прайме воскресенья канал зарядил телеверсию конкурса «Мисс Украина». «Интер» в дневной сетке вторника – пятницы запустил ток-шоу «Роман с Ольгой» с участием Ольги Фреймут. «Новый канал» в позднем прайме пятницы показал премьеру второго сезона реалити «Эксы». Канал «Украина» радовал своих зрителей на выходных премьерными 4-серийками: «Неслучайные встречи» (Film.ua) и «Подкидыш» (Mamas Film Production).

Развлекательные шоу

«Украина»

Социальное ток-шоу «Говорит Украина» (понедельник – пятница, 19:50) удерживает свою аудиторию и немного наращивает, балансируя на грани среднего по каналу: начало с 12,1% по 18-54, в среду упало до 10,8%, пятница – 10,5% (неделей ранее показатели были около 7–8%). По аудитории 18-54 (50k+) ситуация хуже – в пределах 8–10%. «Свобода слова Савика Шустера» (пятница, 21:00) остается на том же скромном уровне – 5,9%/5,4% по 18-54/18-54 (50k+).

Продолжается новый сезон программы «Контролер» (вторник, 23:20), немного наращивая после провала предыдущей недели – 9,1%/8,5% по 18-54/18-54 (50k+) (неделей ранее – 5,4%/2,7%). Программа журналистских расследований «Громкое дело» в среду (23:20) теряет – 10,6%/10,2% (неделей ранее – 12,8%/14,2%). Также и «По следам» в четверг (23:20) – 7,3%/5,8% (неделей ранее – 9,7%/10,8%).

«1+1»

В воскресенье на «1+1» прошел пятый выпуск нового сезона «Танців із зірками» (20:50): несмотря на существенное падение показателей, шоу остается в топе дня (17,8%/13,7% по аудитории 18-54, 50k+/18-54, неделей ранее – 20,5%/17%). После него телетрансляция конкурса «Мисс Украина 2019» (23:30) собрала 13,9%/13% по 18-54/18-54 (50k+).

Новый выпуск «Лиги смеха» (20:30) в пятницу отметился более хорошими показателями, чем дайджесты: 13,2%/13,3%. В субботу новый выпуск записанного в мае «Вечернего квартала в Турции» (21:30) собрал 13,3%/12,9%. Новый сезон «Світського життя» (суббота, 23:30) немного сдал ближе к своим обычным показателям – 12,1% по 18-54 (50k+) и 12,3% по 18-54, после – 9,4% и 10%, соответственно. Утром в субботу продолжается второй сезон реалити «Громада на мільйон» (11:20), ниже среднего по каналу, еще и немного теряет – 3,9%/5,6% (неделей ранее – 5,9%/6,7%).

В среду все еще хорошо идет «Мир наизнанку с Дмитрием Комаровым» (22:50) – 13,5%/10,1% основной выпуск и 17%/12% повторный (23:50). Во вторник растет реалити «Міняю жінку» – 14,7%/10,9%. В понедельник продолжается новый сезон программы «Гроші», на том же уровне – 12,3%/10,2%. Политическое ток-шоу «Право на владу» (четверг, 22:30) немного сдало – 8,7%/7,4% (против 10,4%/9,9%).

По будням утром новая программа «Жизнь знаменитых людей» (09:30) продолжает показывать хороший результат: 13,5%/10,4% в понедельник, во вторник – 13,8%/11,3%, в среду упала до 9,8%/11,3% соответственно, четверг – 13%/11,6%, пятница – 9,2%/11,2%.

ICTV

Повторы «Дизель Шоу» (20:10) после нового выпуска на прошлой неделе и премьерной «Лиги смеха» на «Плюсах», сильно сдали, но остались в топе пятничного прайма по 18-54 (50k+): начал с 11,4%/13,7% по 18-54/18-54 (50k+), потом (21:40) поднялись до 17,1%/19,5%. «Свобода слова» без Савика Шустера (понедельник, 22:30) сдает – 3,5%/3%.

В будничной линейке (20:20) программы показывают результат ниже среднего, зато стабильный: в понедельник «Больше чем правда» – 7,9/7,6%; во вторник «Гражданская оборона» – 7,9/7,8%; в среду «Секретный фронт» – 7,3/9,1%; «Антизомби» в четверг – 7/8,6%.

«Новый канал»

Шоу «Хто зверху?» (вторник – четверг, 17:10–21:00) на том же уровне: вторник начал с 8,1% по 18-54 (50k+), закончил с 10,6%, среда – 7,3%–9,1%, четверг (когда вышел премьерный выпуск в 19:00) – закончил с 10,6%. Во вторник ниже среднего по каналу остается новый сезон «Варьятов» (21:00) – 6,4%; в среду то же самое происходит с Improv Live Show (21:00) – 4%. В четверг в 21:00 «Шалена зірка» – 6,5%.

В пятницу продолжился новый сезон «Топ-модели по-украински» (19:00–21:30), но тоже ниже среднего по каналу – 7,2%. После стартовал второй сезон шоу «Эксы» (22:00) и тоже не радует показателями – 6,2%.

СТБ

В понедельник реалити «Хата на тата 8» (19:00) – 10,2%/8,7% по 18-54/18-54 (50k+) (неделей ранее – 11,5%/9,6%); реалити «Невеста для папы 2» теряет – 6%/6,9% (неделей ранее – 7,7%/8,1%); «Следствие ведут экстрасенсы» (19:00) в среду – средние 9,9%/7,6%; «Зважені та щасливі 9» в четверг на том же уровне – 7,1%/8,8%; в пятницу «МастерШеф» (19:00) – на том же уровне (8,3%/8,6%).

В субботу утром программа «Зважся!» (10:00) – 9,1%/8,7%. Вечером в субботу прошел второй выпуск нового сезона шоу «Х-Фактор» (19:00) – 12,3%/13,9% по 18-54/18-54 (50k+) (неделей ранее – 12,8%/15,9%). И это даже не топ дня, кино на «Новом канале» и «Украине» обходит вокальное шоу по разным аудиториям.

В воскресенье утром в 09:00 второй выпуск кулинарной программы «Проснись с Эктором» выхватил лишь 8,1%/8,6%. В 20:00 хорошие показатели у ток-шоу «Один за всех» – 12,7%/10,1%; «Я стесняюсь своего тела» (21:00–00:20) немного набирает – 10,1%/7,2% (против 8,8%/6%).

«Интер»

Канал в 16:00 вторника – пятницы зарядил ток-шоу «Роман с Ольгой»: во вторник программа стартовала с долями 3,8%/2,7% по 18-54/18-54 (50k+); в среду собрала уже 4,3%/4,4%; в четверг – 3,6%/4,7%; в пятницу – только 3,2%/3,8%. В этом слоте в понедельник «Жди меня» собрало 2,4% по обеим аудиториям. Весьма скромны после перезапуска также показатели «Полезной программы» (10:00, вторник – пятница): во вторник – 3,3%/3,5%; в среду – 3,6%/4,2%; в четверг – 1,8%/2,3%; в пятницу – 5,5%/4,3%.

В прайме субботы новый выпуск талант-шоу «Круче всех» (20:30–22:30) собрал всего 3%/3,2%. В воскресенье утром (10:00) «Орел и решка» на премьерном выпуске выдал доли 8,3%/9,7%; на повторном – уже 7,4%/8,7%.

ТЕТ

Реалити-шоу «СуперЖінка» (понедельник – пятница, 19:00) остается ниже среднего показателя по каналу и очень неравномерно: в понедельник – 3,7%/3,2% по 18-54/18-54 (50k+), вторник – 1,7%/1,4%, среда – 1,8%/3%, в четверг 2,8%/2,3%, зато в пятницу внезапный скачок – 4,8%/4,3%. Премьера дайджеста «Игры приколов» в понедельник (22:10) взяла 3,5%/2,9%.

«2+2»

В офф-прайме воскресенья проседает 10-й сезон «ПроФутбола» (23:00) – 3,3% и 1,7% по 18-54/18-54 (50k+) против 2,6% и 1,4% неделей ранее. В тот же день прошла трансляция футбольного матча «Десна» (Чернигов) — «Шахтер» (Донецк) (13:50) – 3,7%/3,3%.

Сериалы

СТБ

Второй сезон «Крепостной» (21:00, понедельник – четверг, по две серии) на третьей и последней неделе показа продолжал доминировать в прайме будней, не оставляя конкурентам шансов. Понедельник: первая серия – 16,6%/18,5% по 18-54/18-54 (50k+), вторая – 19%/21,7%. Вторник: первая серия – 16,2%/18,3%, вторая – 20%/21,4%. Среда: первая серия – 17%/17,9%, вторая – 19,1%/20,1%. Четверг: первая серия – 16,1%/18,2%, вторая – 20,6%/22,4%. Заметно, что сериал не просто держал аудиторию, но еще и укрепил показатели, неделей ранее все-таки падал до 15%. Благодаря «Крепостной» продолжают выше среднего по каналу теперь идти и «Вікна-Новини» (23:00) – в пределах 14,1%–17,8%.

«1+1»

В вечернем прайме будней канал продолжил повторы сериала «Сваты» (понедельник – четверг, 20:50–22:50), перешедшего на 4-й сезон. Понедельник сериал начал с 13,9% по 18-54, закончил с 16,5%. Четверг закончил с 13,7%.

Турецкий сериал «Невеста из Стамбула» (понедельник – пятница, 17:10) немного сдает: начал с 10% по 18-54 в понедельник, 11,5% – во вторник, 10,8% – в среду, 9,6% – в четверг, 9,7% – в пятницу. «Величественный век» (понедельник – пятница, 15:00): сериал начал с 11,2% по аудитории 18-54 в понедельник, 11,5% – во вторник; 10,2% и 10,7% – в среду и четверг; 10,4% – в пятницу.

«Новый канал»

Сериала «Подорожники» на второй неделе после премьеры (понедельник – четверг, 22:00) продолжает падение – начал с 2,2%/3,2% по 18-54/18-54 (50+), вторник – 2,6%/3,5%, в среду упал до 2,1%/2,2%, четверг – 3,4%/3,8%. Раньше все-таки поднимался и больше 4%.

«Украина»

В вечернем прайме будней немного сдает сериал «Капитанша-2» (21:00): понедельник – 11,8% по аудитории 18-54, вторник – 13,9%, среда – 13,5%, четверг – 14,5%. В субботу сериал повторили (08:10–17:00), средний показатель – 12,3%. Сериал «Почта» (18:00, будни) прошел на том же уровне, в пределах 8–10,4%.

В предпрайме будней – «История одного преступления» (понедельник – четверг, 16:00–18:00). Докудрама собрала в пределах 10,3–13%.

В субботу прошла премьера 4-серийной мелодрамы «Неслучайные встречи»: начал (17:00) с 14,2% по 18-54, вторая серия – 16%, после перерыва (21:00) упал до 11,8%, но закончил с 13,8%. В воскресенье с утра сериал повторили (09:00–13:00): средний показатель 10,1%. Вечером в субботу прошел повтор телефильма «Верю. Люблю» (23:00) – средний 12,1%.

В воскресенье канал повторил 4-серийку «Сестра по наследству» (13:00–17:00) – средний 12,3%. Дальше прошла премьера мелодрамы «Подкидыш»: начал (17:00) с 14% по 18-54, вторая серия – 15,2%, после перерыва (21:00) упал до 12%, но закончил с 15,2%. Далее прошел повтор телефильма «Будет светлым день» (23:00) – средний 15,2%

«Интер»

В прайме будней (21:00) продолжается новый сезон сериала «Не женская работа» – в пределах 3,8–4,7% по обеим аудиториям, как и неделей ранее. Докудрама «Вещдок» днем по будням сменила время выхода из-за «Романа с Ольгой» (теперь выходить в слоте 14:10–16:00), собирая в пределах 3–6%.

«2+2»

В вечернем прайме будней продолжился сериал «Ментовские войны. Харьков 2» (19:20, повторная серия + новая серия): понедельник начался со средних 5,4%/4,5% (18-54, 50k+/18-54), четверг закончился с 7,2%/5,4%.

Кино

Вечер субботы «Новый канал» начал с мультфильма «Angry Birds в кино» (17:00) – 7,3% по 18-54. Потом – «Джуманджи» (19:00) с 7,3% и «Джуманджи. Зов джунглей» (21:00) – 9,9% (а по 18-54 (50k+) зато 13,8% и топ субботнего прайма). «Офисный расколбас» (23:30) – 5,8%, «Безумный Будапешт» (01:00) – 4,7%. В воскресенье показали «Лысый нянька: Спецзадание» (19:10) – 13,8% (Вин Дизель на этих выходных был популярен, по 18-54 (50k+) показатель 15,3% и второе место в топе дня после «Танців із зірками»), «Смешанные» (21:00) – 8,8%, «Супералиби» (23:30) – 7,5%.

На ICTV в субботу показывали: «Атомная блондинка» (16:40) – 9% по аудитории 18-54, «Мистер и миссис Смит» (19:10) – 11,7%, «Мята» (21:30) – 12,4% и «Похищение» (23:20) – 10,7%. В воскресенье в пик-прайме показали фильм «Телохранитель киллера» (20:40) – 11,4%.

На «Интере» в прайме воскресенья показали фильм «Гордость и предубеждение» (20:30) – 2,7%, «Обещание» (23:00) – 2,3%.

На ТЕТ в пятничном вечернем прайме выше среднего по каналу получил фильм «Один дома 3» (21:00) – 9,4% по 18-54, а после него «Портниха. Месть от кутюр» (23:10) – 3,9%.

В прайме пятницы на «2+2» выше среднего прошли следующие фильмы: «Атлантический рубеж» (19:20) – 4,6%; «Атлантический рубеж. Воскрешение» (21:10) – 4,8% по 18-54, «Клеймо » (23:90) – 4,9% и «Планета акул» (00:50) – 5,3%. В субботу прошел фильм «Чужой. Завет» (19:00), взяв 6%; а после – «Бронежилет» (21:20) с 3,5% и «Мега-питон против Гатороида» (23:00) – 4,7%.

Итоговые новости

В воскресенье, как обычно, прошли итоговые выпуски новостей. «ТСН. Тиждень» на «1+1» (19:30) – 14,3%/15% по 18-54/18-54 (50+). «Сегодня. Итоги с Олегом Панютой» на «Украине» (19:00) с 12,2%/14,1%. «Факты недели. 100 минут» на ICTV начали (18:50) с 11,8%/11,5%, закончили после рекламного блока (19:50) с 9,4%/10,6%. «Подробности недели» на «Интере» в пятницу (20:00–21:30) – 3,8% по обеим аудиториям.

Фото: «Интер»