Телерейтинги: «Гуднайтшоу», «Без паніки», большой бокс и начало зимы

Каким передачам зрители отдали предпочтение? Давайте узнаем.

Телешоу

ICTV

«Дизель Шоу» в пятницу вечером существенно теряет аудиторию – 11,8% (21:30) и 14% (23:00, повтор) против 13,5% и 19,7%, соответственно, неделей ранее. На том же уровне остается программа «Антизомби» (пятница, 20:20) – 7,6% по аудитории 18-54 (50k+) против 7,5% неделей ранее. Аналогично и с шоу «Богач – Бедняк»(четверг 20:20) – 8% против 8,3% ранее. Чем ближе к выборам, тем «горячее» политические ток-шоу, резко пошла вверх «Свобода слова» (понедельник, 22:40) – 10,8% против 3,4% неделей ранее.

«1+1»

«Лига смеха» (20:20) сохраняет свою аудиторию и позицию лидера пятничных смотрений – 15,4% против 15,5% неделей ранее. Хорошие цифры и у премьеры «Гуднайтшоу» (пятница, 22:21) – 13,5%. «Вечерний квартал. Турция» (суббота, 21:30) – 11,6%. «Светская жизнь» (суббота, 23:20) – 10,2%.

Немного нарастило политическое шоу «Право на владу» (четверг, 22:30) – 6,6% против 5,1% неделей ранее. Программа «Гроші» (четверг, 21:50) чуть теряет – 4,9% против 6,8% ранее. А вот третий выпуск «Инспектор. Города» с Владимиром Остапчуком (вторник, 21:40) продолжает терять аудиторию – 4,5% против 7%, повтор (вторник, 00:50) – 3,4%. 10 сезон «Мира наизнанку с Дмитрием Комаровым» (21:40, среда) чуть теряет – 6,1%, против 9,5% неделей ранее, повтор (22:50, среда) – 7%. Четвертый выпуск нового сезона «Міняю жінку» (21:40, понедельник) – 4,4% против 6,1% неделей ранее.

СТБ

«Битва экстрасенсов» (воскресенье, 19:00), после того как закончился сезон «Танців з зірками», заняла место лидера воскресных смотрений – 14,4% по аудитории 18-54 (50k+) против 15,2% неделей ранее. А «Х-фактор» (суббота, 19:00) немного теряет – 12,9% (было – 14,8%).

Чуть теряет и «МастерШеф», вторник до выпуска новостей (20:00) – 11,4%, после (22:40) – 15,4%, среда до выпуска новостей (20:00) – 11%, после (22:40) –14,8%. И это при среднем показателе в 14% неделей ранее. Наращивает «Хата на тата» (понедельник, 20:00) – 10,1% (было 8,7%) до новостей, а после (22:50) – 12,7%. «Зважені та щасливі» (четверг, 20:00) теряют – 8,5% (против 10,8% неделей ранее). Продолжение после новостей (22:50) – 12,7%. В пятницу немного наращивает «Цієї миті рік потому» (20:00) – 8,7% против 6,9%, на том же уровне «Ультиматум» (пятница, 22:50) – 8% против 7% неделей ранее.

«Новый канал»

Нарастило шоу «Хто зверху?» (четверг, 19:00) – 12,7% по аудитории 18-54 (50k+) против 11,5% неделей ранее. На том же уровне остается «Топ-модель по-украински» (пятница, 19:00) – 7,3% (неделей ранее – 7%). Ниже среднего падает «Ревизор с Николаем Тищенко». «Ревизор» (понедельник, 19:00) – 5,2%, «Страсти» (понедельник, 21:50) показали небольшой рост – 5,5%. Показатели позапрошлой недели – 7,8% и 8,7%, соответственно. Четвертый выпуск шоу «Эксы» (19:00) – 6,8% (предыдущий – 7,6%). Пятый выпуск 3 сезона «Варьятов» (вторник, 19:00) вернулся на свои позиции – 9% против 8,2% неделей ранее. Повтор предыдущего выпуска (17:00) – 6,6%.

«Пацанки. Новая жизнь 2» (вторник, 21:00) начали неделю с 4,2%, а закончили (пятница, 21:50) с 6,5%. Неделей ранее показатели были 4,7% и 4,8%, соответственно. «Киев днем и ночью» по-прежнему идет около полуночи. Во вторник (00:20) сериалити начало неделю с 2,8%, уже к среде (23:50) подросло до 5,2%, а пятницу (01:00) закончило с показателем 7,2%.

«Украина»

В воскресенье продолжает сдавать еженедельное общественно-политическое ток-шоу «Главная тема с Еленой Кот» (20:00) – 9,3% (против 10,8% неделей ранее и 15,7% еще раньше). Программа «Контролер» (четверг, 23:20) – 9,7% против 9,4% неделей ранее. Во вторник в 23:20 состоялась премьера шоу «Без паніки» c Александром Скичко, но собрало шоу не так уж много – 8,1% по аудитории 18-54 (50k+).

М1

В субботу на М1 телетрансляция церемонии вручения премии М1 Music Awards собрала отличную долю 5,5% по аудитории 18-54 (50k+), что весьма удачно для канала со средней долей чуть больше единицы.

Кино и сериалы

На канале «1+1» закончился сериал «Две матери», и 26 января состоялась премьера сериала «Жить ради любви». Понедельник (20:40) он начал с 5,1%, а к четвергу упал до 3,9%. В воскресенье на «1+1» показали фильмы «Экипаж» (13:30) – 5,8% по аудитории 18-54 (50k+) и «Побег из Шоушенка» (16:20) – 7,8%. После них прошла премьера 4-серийного телефильма «Другой» , первая серия (21:10) – 7,2%, вторая (22:10) – 5,9%, третья (23:00) – 8,8%, четвертая (00:00) – 10,9%.

На свои позиции во вторник вернулся сериал «Марк+Наталка» на ICTV после 9% неделей ранее – 8,5(17:40) и 7,2% (18:20). К четвергу сериал упал до – 5,6% и 6,5%, соответственно. Четвертый сезон сериала «Пес» закончился, поэтому ICTV повторяет второй сезон. И, надо сказать, что популярность сериала от этого почти не падает – понедельник (21:30) он начал с 12,6%, а к четвергу поднялся до 14,3%. В субботу на ICTV показывали четвертую часть «Крепкого орешка» (19:20) – 10,8%, потом фильм «Механик. Воскрешение» (21:50) – 16,4%, а потом «Восходящее солнце» (23:50) – 10,8%. В воскресенье повторили сначала «Механик. Воскрешение» (14:30) – 13,7%, потом «Крепкого орешка 4» (16:10) – 12,2%. Затем показали пятую часть «Крепкого орешка» (20:40) – 11,9% и «Константина» (22:40) – 13,9%.

«Новый канал» в субботу показал мультфильм «Шрек-2» (16:50) – 7,6%. А потом фильмы «Перси Джексон и похититель молний» (18:40) – 10,1%, «Перси Джексон. Море чудовищ» (21:00) – 11,3%, «Сделка с дьяволом» (23:00) – 9%, «Иностранец» (01:00) – 6,5%. В воскресенье «Новый канал» показывал кино «Земля троллей» (19:00) – 9,6%, «Ученик чародея» (21:00) – 11,8%, «Не стучи дважды» (23:00) – 7,7%, «Из Парижа с любовью» (01:00) – 8,6%.

Сериал «Доктор Ковальчук» на телеканале «Украина» начал в понедельник (18:00) с 8,8%, пятницу закончил с 8,6% по аудитории 18-54 (50k+). С понедельника на «Украине» продолжался сериал «Кто ты?» (21:00), начал с цифрами – 8,9%, зато четверг закончил с 16,9%. Средний показатель субботнего повтора (09:10–17:00) – 11,9%. В ту же субботу состоялась премьера 4-серийного телефильма «Замкнутый круг», начал (17:10) – 9,8%, закончил – 10%. А далее показывали 4-серийную мелодраму «Один единственный и навсегда» (20:00–01:20), начал с 10,3%, закончил с 14,7%.

Днем в воскресенье на телеканале «Украина» в очередной раз прошел 4-серийный телефильм «Выбирая судьбу». Начал (12:50) – 9,2%, закончил (16:50) – 11,5%. А потом состоялась премьера 4-серийной мелодрамы «Любовь под микроскопом». Первая серия (17:00) – 13,6%, вторая (18:10) – 16,1%. После перерыва на итоговые новости, третья (20:50) – 11,9%, четвертая (22:00) – 16%. После него шел фильм «Проверка на любовь» (23:00) – 13,4%.

На «Интере» в прайме будней понедельника – четверга (21:00) осталась на том же уровне докудрама «Вещдок», начав неделю с 3,7%, а закончив с 4%. В субботу на «Интере» шли фильмы «Идеальный муж» (08:50) – 2,9%, «Вас ожидает гражданка Никанорова» (10:40) – 5,2%, «Ты – мне, я – тебе» (12:20) – 6,8% и классический советский фильм «Три плюс два» (14:00) – 9%. Дальше прошла премьера сериала «Плата за спасение», начал (15:40) с 6%, закончил (19:50) – 7,5%. После чего показали фильм «Затерянный город Z» (22:30) – 5%. А вот дальше шел бокс, украинский боксер Александр Гвоздик нокаутировал канадца Адониса Стивенсона. К сожалению, Стивенсон на данный момент введен в искусственную кому. Трансляция поединка на «Интере» (суббота, 01:10) – 6,4%.

В воскресенье (14:10) на «Интере» показали фильмы «Интуиция» (16:10) – 3,5%, «Ты не ты» (18:00) – 2,6%, «Влюбись в меня, если осмелишься» (20:30) – всего лишь 2,1 %. Завершила вечер драма «Право на надежду» (22:20) – 3,5%.

Итоговые новости

В воскресенье «ТСН. Тиждень» (воскресенье, 20:49, «1+1») теряет позиции – 11,7% против 14,3% по аудитории 18-54 (50k+). «Сегодня. Итоги с Олегом Панютой» на «Украине» подросли (воскресенье, 18:59) – 12,2% против 10,8% неделей ранее. «Факты недели. 100 минут с Оксаной Соколовой» на ICTV (19:50) вышли в лидеры воскресенья – 12,5%. «Подробности недели» на «Интере» (пятница, 20:00) – 6% до рекламного блока и 3,2% после.