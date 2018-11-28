Телерейтинги: финал «Танцев» и прочий апокалипсис

Кто стал лидером смотрений, читайте далее.

Телешоу

ICTV

«Дизель Шоу» продолжает удерживать свою аудиторию в пятницу вечером – 13,5% (21:30) и 19,7% (23:10, повтор) против 14,4% и 19,4% соответственно неделей ранее. Правда, «Лига смеха» уже вторую неделю подряд выходит из поединка победителем.

После скачка до 10% на позапрошлой неделе к своим обычным цифрам вернулась программа «Антизомби» (пятница, 20:18) – 7,5% по аудитории 18-54 (50k+). Вместо повтора «Гражданской обороны» в четверг в 20:20 на ICTV вышел выпуск шоу «Богач-бедняк» – 8,3%. В понедельник продолжает «скромничать» политическое ток-шоу «Свобода слова» (22:30) – 3,4%.

«1+1»

Финал «Танців із зірками» (20:58) превзошел ожидания – 24,2% доли по аудитории 18-54 (50k+), рейтинг – 6,9 и абсолютное лидерство воскресных смотрений. А после «Танцев» (00:29) на «1+1» вышел спецвыпуск ТСН, посвященный ситуации вокруг украинских моряков в Керченском проливе. Другие каналы из топ-6 подобных экстренных выпусков не делали, так что внимание телезрителей было приковано именно к ТСН – 26,5% по аудитории 18-54 (50k+) и 21,4% по аудитории 18-54. И это не считая 300 тысяч зрителей, смотревших спецвыпуск на Facebook и 200 тысяч – на YouTube.





Победители «Танців з зірками» – Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева

«Лига смеха» в пятницу (20:20), как мы уже говорили выше, опять стала лидером смотрений дня – 15,5% против 14,2% неделей ранее. За ней подтянулись и «Игры приколов» (пятница, 22:20) – 12% против 11,8% неделей ранее и 9,9% за неделю до того.

Немного нарастило политическое шоу «Право на владу» (четверг, 22:30) – 5,1%против 4,4% неделей ранее. Программа «Гроші» (четверг, 21:50) – 6,8%. Второй выпуск «Инспектор. Города» с Владимиром Остапчуком (вторник, 21:40) получил показатели еще ниже, чем первый – 7% против 7,8%, повтор (вторник, 01:00) – 1,6%. 10 сезон «Мира наизнанку с Дмитрием Комаровым» (21:90, среда) на том же уровне – 9,5%, повторы (22:50, среда) – 8,7% и в 23:50 – 7,6%. Против 10,4% и 7,8% неделей ранее. Четвертый выпуск нового сезона «Міняю жінку» (21:40, понедельник) – 6,1% против 7% неделей ранее.

СТБ

На том же уровне остается «Битва экстрасенсов» (воскресенье, 19:00) – 15,2% по аудитории 18-54 (50k+) против 14,7% неделей ранее. А «Х-фактор» (суббота, 19:00), несмотря на первый прямой эфир, собрал практически те же 14,8% (было – 14,4%).



Пошел в гору «МастерШеф», вторник до выпуска новостей (20:00) – 14%, после (22:40) – 14,2%, среда до выпуска новостей (20:00) – 12,7%, после (22:40) –16,8%. И это при среднем показателе в 12% неделей ранее. Немного теряет «Хата на тата» (понедельник, 20:00) – 8,7% (было 10,4%) до новостей, а после – 9%. «Зважені та щасливі» (четверг, 20:00) тоже демонстрируют рост – 10,8% (против 8,6% неделей ранее). Продолжение после новостей (четверг, 22:50) – 14,4%. В пятницу на том же уровне ниже среднего по каналу остается «Цієї миті рік потому» (20:00) – 6,9%, теряет «Ультиматум» (22:50) – 7% против 8,7% неделей ранее.

«Новый канал»

Немного сдало позиции шоу «Хто зверху?» (четверг, 19:00) – 11,5% по аудитории 18-54 (50k+) против 13,1% неделей ранее. На том же уровне остается «Топ-модель по-украински» (пятница, 19:00) – 7% (неделей ранее – 6,2%). На том же среднем уровне остается «Ревизор с Николаем Тищенко». «Ревизор» (понедельник, 19:00) – 7,8%, «Страсти» (понедельник, 22:00) показали небольшой рост – 8,7%. Показатели позапрошлой недели – 7,1% и 7,3%, соответственно. Четвертый выпуск шоу «Эксы» (19:00) – 7,6% (предыдущий – 7,3%). Четвертый выпуск 3 сезона «Варьятов» (вторник, 19:00) чуть сдал – 8,2% против 9,6% неделей ранее. Повтор предыдущего выпуска (17:00) – 7,2%.



«Пацанки. Новая жизнь 2» (вторник, 21:00) начали неделю с 4,7%, а закончили (пятница, 21:50) с 4,8%. Неделей ранее показатели были 4,9% и 6,4%, соответственно. «Киев днем и ночью» по-прежнему идет около полуночи. Во вторник (00:20) сериалити начало неделю с 6,3%, уже к среде (23:50) упало до 3,1%, а пятницу (01:00) закончило с показателем 4,2%.

«Украина»

В воскресенье сильно сдало еженедельное общественно-политическое ток-шоу «Главная тема с Еленой Кот» (20:00) – 10,8% (против 15,7% неделей ранее). И не удивительно, ведь 25 ноября главная тема в стране была совсем другая – ситуация в Керченском проливе. Программа «Контролер» (четверг, 23:20) – 9,4% против 11,2% неделей ранее.

Кино и сериалы

На том же уровне остались показатели сериала «Две матери» на канале «1+1», несмотря на то, что это был его финал. Понедельник (20:40) он начал с 7,2% (было 6,6%), а к четвергу подрос до 7,7% (было 7,6%). Во вторник на «1+1» повторили «Любовь в большом городе 3» (23:30) – 7,5%. В прайме траурной субботы вместо развлекательных проектов прошел «Аватар» (20:15), а после него – украинский «Горькая жатва» (23:30), собрав 9%. А в воскресенье повтор фильма «Аватар» (16:00) – 8% по аудитории 18-54 (50k+).



Хороший рост во вторник продемонстрировал сериал «Марк+Наталка» на ICTV – 9%(17:40) и 9,3% (18:20) при среднем показатели прошлой недели 6%. К четвергу сериал вернулся к привычным цифрам – 6% и 6,1%, соответственно. Продолжается новый сезон сериала «Пес-4» (понедельник – четверг, 21:30), который пока только наращивает и бьет рекорды. Понедельник он начал с 15,1% по аудитории 18-54 (50k+), во вторник поднялся до 18,2%, а четверг закончил с 17,5%. В субботу на ICTV показывали две части «Крепкого орешка». Первая часть (19:10) – 10,4%, вторая (21:50) – 14,3%. После них шел фильм «Шоугелз» (00:10) – 12,1%. В воскресенье подоспела и третья часть «Крепкого орешка» (20:40) – 12,4%, а после нее «Коммандос» (23:10) – 13,9% и повтор легендарной ленты «Апокалипсис сегодня» (00:10) – 11,6%. Кроме того, «Апокалипсис сегодня» шел на ICTV в пятницу (00:00) – 13,3%.

Кадр из сериала «Пес-4»

«Новый канал» в субботу показал мультфильм «Как приручить дракона» (16:40) – 7,8%, а потом пошло кино. «Прометей» (18:30) – 10,9%, «Чужой. Завет» (21:00) – 9,5%, «Супернова» (23:20) – 10,1%, «Морган» (01:10) –10,3%. В воскресенье «Новый канал» сыграл по-крупному и показал две части новых «Звездных войн». «Пробуждение силы» (18:10) – 7,4%, «Изгой Один» (21:00) – 5,8%. После них шла лента «Супер 8» (23:50) – 6,4%. Скорее всего, показатели такого воскресного кино были бы повыше, если внимание украинцев не было приковано к кризису в Керченском проливе.



Сериал «Доктор Ковальчук» на телеканале «Украина» немного подрос, начав в понедельник (18:00) с 8,5%, пятницу закончил с 8,4% по аудитории 18-54 (50k+). С понедельника на «Украине» стартовала премьера сериала-детектива «Кто ты?» (21:00), понедельник первая серия начала с хорошими цифрами – 13,5%, восьмая серия прошла со средним показателем в 11,2%. Средний показатель субботнего повтора (07:50–15:40) – 14,7%. В ту же субботу прошел 4-серийный телефильм «Другая я», начал (15:50) – 11,1%, закончил – 12,6%. А далее премьера документального фильма «Zомби 2. Промывка мозгов» (21:00) – 5,6%. И 4 серии 8-серийной мелодрамы «Наследница». Начала (23:00) – 6,2%, закончила (02:40) –12,6%.



«Изгой Один»

Днем в воскресенье на телеканале «Украина» в очередной раз прошел 4-серийный телефильм «Отчаянный домохозяин». Начал (13:00) – 9,4%, закончил (16:50) – 15,4%. А потом состоялась премьера 4-серийной мелодрамы «Следы в прошлое». Первая серия (17:00) – 13,3%, вторая (18:00) – 13,3%. После перерыва на итоговые новости, третья (21:00) – 8,8%, четвертая(22:00) – 9,6%. После него шел фильм «Примета на счастье» (23:00) – 7%.



На «Интере» в прайме будней понедельника – четверга (21:00) вместо бесконечных сериальных повторов зашла докудрама «Вещдок», начав неделю с 4,6%, а закончив с 3,1%. В субботу на канале, как обычно, показывали советское и русское кино. «Одинокая женщина желает познакомиться» (08:30) – 4,6%, «Полынь трава горькая» (10:20) – 4,4%, «Дорогой мой человек» (12:10) – 4,4%, «Осень в Нью-Йорке» (14:20) – 2,6%, «Фото на документы» (16:30) – 1,9%. Дальше шел сериал «Голос из прошлого», начал (18:20) с 2,2%, закончил (22:20) – 7,4%. В воскресенье (14:10) на «Интере» показали творческий вечер Константина Меладзе «Последний романтик» – 6% по аудитории 18-54 (50k+). После чего шли западные фильмы. Британский «Волшебные чудесные» (16:20) взял 3,1%, а следом еще хуже прошли французские комедии: «Случайно беременна» (18:10) – 2,5%, «Любовь-морковь по-французски» (20:30) – всего лишь 1,3%. Завершила вечер архивная российская драма «Летом я предпочитаю свадьбу» (22:10) – 2,7%.



Итоговые новости

В воскресенье «ТСН. Тиждень» (воскресенье, 20:41, «1+1») немного подросла – 14,3% против 12,5% по аудитории 18-54 (50k+). «Сегодня. Итоги с Олегом Панютой» на «Украине» упали (воскресенье, 18:59) – 10,8% против 11,7% неделей ранее. «Факты недели. 100 минут с Оксаной Соколовой» на ICTV (18:45) подросли – 13,6% против 12% ранее. «Подробности недели» на «Интере» (пятница, 20:00) – всего лишь 4,9%.



Для коллажа использованы кадры: https://www.youtube.com/watch?v=aVJPLSFsPFo© 2000 BY ZOETROPE CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED