📈 Телерейтинги: финал сезона, «Голливуд» на «Украине» и «Интере», и прочая предновогодняя суета

Впрочем, это не помешало состояться парочке телепремьер. Кроме того, СТБ, «Плюсы» и «Новый канал» выдали финальные выпуски шоу вертикальных линеек. В понедельник и вторник из-за Католического Рождества сетки некоторых вещателей были изменены. Телеканал «Украина» решил заменить свои бесконечные украино-российские драмы в прайме голливудскими хитами, показав «Пиратов Карибского моря». «Интер» также запустил «Голливуд» вместо архивных драм, начав с «Бондианы».

О новогодних смотрениях мы уже писали отдельно, время посмотреть, что было на финальной неделе года.

Телешоу

ICTV

На последней неделе старого года канал ICTV сильно изменил свою программную сетку. Юмористическое «Дизель Шоу» в пятницу набирает те же цифры, что и неделей ранее – 12,2% (21:40) и 17,3% (23:10, повтор), в среду – 9,6% (21:30) и 11,5% (23:10), в четверг – 10,1% (21:30) и 13,5% (23:10). Вместо «Антизомби» в пятницу в 20:20 вышел выпуск шоу «Богач – Бедняк» – 8,4% по аудитории 18-54 (50k+), выпуск в четверг (20:20) – 7,5%, в среду (20:20) – 8,3%.

«1+1»

Вместо «Женского квартала» в субботу вечером показывали мюзикл «1+1 дома» (21:10) – 11,2%. До того шли «Украинские сенсации» (20:10) о корпоративах звезд – 12,8%. Дайджест «Светской жизни» (суббота, 23:30) снова немного потерял – 10,4% против 11,9% неделей ранее. Пятничная «Лига смеха» (20:10) вышла с предновогодним спецвыпуском и стала абсолютным лидером пятничных смотрений с заметным отрывом – 17,6% против 11,9% до того. За ней подтягивается и «Гуднайтшоу» (пятница, 22:20) – 13,8% против 9,4%. Два старых выпуска «Рассмеши комика» в пятницу – 8,5% (23:00) и 6,3% (00:00).

СТБ

Финал «Битвы экстрасенсов» (воскресенье, 19:00) набрал очень средние показатели – всего 10,8% по аудитории 18-54 (50k+). Сильно просело и шоу «Один за всех» (воскресенье, 21:30) – 8,9% против 12,2% неделей ранее. Заметно потерял и гала-концерт «Х-фактора» (суббота, 19:00) – 8,5% (было – 10,8%).

К финалу подошло и шоу «МастерШеф», причем с хорошими цифрами. Вторник до выпуска новостей (20:00) – 12,3%, после (22:40) – 16,9%; среда – до выпуска новостей (20:00) – 12,7%, после (22:40) «Неизвестная история» (о сьемках программы) – 12,5%. Впрочем, учитывая скачки до 18% неделей ранее, это всё равно немного. Просела и «Хата на тата» (понедельник, 20:00) – 6,9% (было 10,6%) до новостей, а после (22:50) – 7,7% (было – 12,6%). А вот финал шоу «Зважені та щасливі» (четверг, 20:00) удался на славу – 15,2% (против 10,5% неделей ранее). Продолжение после новостей (22:50) – 19,5% (было – 14,6%), и после рекламного блока (23:40) – 20,7%. В пятницу аудиторию сохраняет «Цієї миті рік потому» (20:00) – 9,9% против 8,3%, набирает «Ультиматум» (пятница, 22:50) – 9,4% против 5,6% неделей ранее.

«Новый канал»

У шоу «Хто зверху?» (четверг, 19:00) почти те же 11% по аудитории 18-54, 50k+ (против 10,6% неделей ранее), повтор (четверг, 17:00) – 6,2%. Финал реалити «Топ-модель по-украински» (пятница, 19:00) – только 8,2% (неделей ранее – 8,9%), повтор (пятница, 16:10) – 5,6%. На финале сезона подрос после обвала «Ревизор с Николаем Тищенко». «Ревизор» (понедельник, 19:00) – 9,1% (было — 7,1%), «Страсти» (понедельник, 22:00) – 7,9% (было – 9,8%). «Тайный агент. Пост-шоу» (00:50) – 7,2%. Правда, ещё до Нового Года стало известно, что Николай Тищенко из шоу уходит.

Финал «Варьяты» (вторник, 19:00) солидно набирал – 10,7% против 7,8% неделей ранее. Повтор предыдущего выпуска (17:00) – 7,7%. Финал «Эксов» (среда, 19:00) – 6,3% (предыдущий – 6%), повтор (среда, 17:00) – 5,7%. В воскресенье вечером «Новый канал» начал подготовку к Нового Году и показал марафоном шоу «Звездные яйца» (00:00) – 8,3%, второй выпуск (01:40) – 10,2%.

«Украина»

В воскресенье теряло общественно-политическое ток-шоу «Главная тема с Еленой Кот» (20:00) – 10,5% (против 11,9% неделей ранее). В понедельник прошел повтор концерта «Ты в курсе» Олега Винника (20:00) – 15,7% по аудитории 18-54(50k+) и 20,4% по аудитории 18-54. В субботу прошло «Шоу братьев Шумахеров» (21:00) – 12,3%.

Кино и сериалы

На канале «1+1» с понедельника по четверг в 20:20 показывали фильмы из франшизы «Один дома», первая часть – 12,6%, вторая – 18,5%, третья – 13,2%, четвертая (20:10) – 8,6%. Кроме того, в понедельник повторили 4-серийный телефильм «Двигатель внутреннего сгорания» (22:20-02:40), который начал с 8,6%, а закончил с 6,4%. Во вторник полдня показывали все 8 серий сериала «Родственнички» (10:50-19:20) – начали с 13,1%, закончили на 14,4%. А вечером во вторник показали фильм «8 первых свиданий» (22:50) – 13,9%.

В субботу днем повторили недавнюю премьеру канала, 4-серийку «Полюби меня такой» (12:20-16:20) – начали с 6,2%, закончили на 9,1%. В воскресенье днем сначала показали фильмы «Девчата» (15:30) – 9,9%, и «Бриллиантовая рука» (17:30) – 11,2%, а потом комедийную 4-серийку «Ищу женщину с ребенком» (20:20-23:50), начала с 12,3%, закончила с 15,8%.

Канал ICTV понедельник и вторник провел по программе выходного дня. В понедельник шли повторы фильмов, которые уже были на ICTV не так давно: «Ангелы и демоны» (10:20) – 11%, «Инферно» (13:10) – 11,5%, «Трансформеры. Последний рыцарь» (15:40) – 12,2%, «Пятый элемент» (19:10) – 14,2%, «Хеллбой-2. Золотая армия» (21:50) – 12,4% и «Одиссея» (00:00) – 13,7%. Во вторник канал весь день крутил российские мультфильмы «Студии «Мельница» про богатырей в украинском дубляже: «Иван Царевич и Серый волк» (09:20) – 12,8%, «Как поймать перо Жар-птицы» (11:00) – 10,6%, «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (12:30) – 11,6%, «Алеша Попович и Тугарин змей» (14:00) – 11,5%, «Иван Царевич и Серый волк» (15:40) – 11,5%, «Иван Царевич и Серый волк-2» (17:10) – 11%, «Три богатыря и Шамаханская царица» (19:10) – 8,7%, «Три богатыря на дальних берегах» (20:50) – 8,8%. А после этого прошел «Пятый элемент» (22:10) – 10,2%.

В субботу на ICTV сначала прошли две части «Путешествия к центру земли», первая (15:00) – 10,4%, вторая (16:50) – 14,7%. Потом фильмы «Телохранитель киллера» (19:10) – 10,3% и «Шанхайский перевозчик» (21:40) – 11,3%. А потом повторили «Хеллбой-2. Золотая армия» (23:10) – 7,2% и «Путешествие единорога» (01:40) – 10,2%. Вечером воскресенья показали фильмы «Маска» (20:40) – 10,2% и «Сын Маски» (22:50) – 10,4%.

«Новый канал» в субботу показал фильмы «101 далматинец» (17:00) – 6%, «Ледяное сердце» (19:10) – 9%, «Ночь в музее» (21:00) – 8,8%, «Кто в доме папа?» (23:10) – 9,3%, «Легион» (01:10) – 9,2%. В воскресенье вечером прошли фильмы «Ночь в музее-2» (19:00) – 11,1%, «Ночь в музее-3. Секрет гробницы» (21:00) – 11,1%, «Любите Куперов» (23:00) – 7,4%.

На канале «Украина» в понедельник показали две 4-серийки. «Мама для снегурочки» (15:10-18:50) начала с 11,2% и закончила с 16,8%. «Чтобы увидеть радугу, нужно пережить дождь» (22:10-02:00) начала с 12,7%, закончила с 15,1%. Во вторник показали 4-серийную мелодраму «Принцесса-лягушка» (15:10-18:50), которая начала с 13,5%, закончила – 13,4%, а потом фильмы «Пираты Карибского моря: проклятие Черной Жемчужины» (20:00) – 8,2% и «Ван Хелсинг» (22:50) – 9,9%. В среду показали «Пираты Карибского моря: сундук мертвеца» (19:50) – 8,2% и повторили «Пираты Карибского моря: проклятие Черной Жемчужины» (22:50) – 11,6%. В четверг: «Пираты Карибского моря: на краю света» (19:50) – 11,7%, повтор «Пираты Карибского моря: сундук мертвеца» (23:00) – 11,5%. В пятницу «Пираты Карибского моря: на странных берегах» (19:50) – 9%, повтор «Пираты Карибского моря: на краю света» (22:20) – 14,6%.

В субботу на «Украине» шла 4-серийная мелодрама «Письмо по ошибке» (12:30-16:00), начала с 8,8%, закончила с 12,4%. А после нее прошла премьера 4-серийного телефильма «Срок давности» , первая серия (16:10) – 12,9%, вторая (17:10) – 15,1%, третья (18:00) – 16,2%, четвертая (20:00) – 14,6%. В воскресенье сначала повторили «Срок давности» (09:00-12:50) средним показателем 14%. Потом шла 4-серийка «Сердце следователя» (13:00-16:50), начала с 12,9%, закончила – 14,5%. В прайме премьера 4-серийной мелодрамы «Вкус счастья» прошла весьма удачно: первая серия (17:00) – 14,2%, вторая (18:10) – 16,1%, третья (после перерыва на итоговые новости, 21:00) – 10,9%, четвертая (22:00) – 12,7%. А дальше шла 4-серийная мелодрама «Всё будет хорошо» (23:00-02:40), начала с 11,5%, закончила с 12,2%.

В субботу на «Интере» американская нетленка «В джазе только девушки» (17:30) собрала 5%, а после новостей советская комедия «Джентльмены удачи» (20:30) взяла 7,6%. Показ «Бондианы» начался в воскресенье с «Казино Рояль» (17:10) – увы, но только 4,6%. Приученной к ностальгии по «совку» ЦА, видимо, сложно понять такие программные ходы вещателя. Но как писала «Телекритика», это только начало.

Итоговые новости

Из-за грядущих выходных с итоговыми новостями вышли только каналы «Украина» и ICTV. «Сегодня. Итоги с Олегом Панютой» на «Украине» (19:00) собрали 12,8% против 11,9% неделей ранее, а «Факты недели. 100 минут с Оксаной Соколовой» на ICTV (18:45) – 12,6% против 10,8% ранее. Вместо «ТСН-тиждень» вышел обычный выпуск ТСН (19:29, «1+1») – 12,5%. «Подробности» на «Интере» (пятница, 20:00) – только 6,5%.

Фото: «Интер»