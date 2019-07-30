Телерейтинги: финал политического сезона, Крещение Руси и футбол

Пик отпусков, на телеэкранах сплошные повторы — даже единичные премьеры недели собирали скромную аудиторию. Телеканал «Интер» в прайме будней показывал концерт Лаймы Вайкуле «Рандеву», а в прайме воскресенья запустил премьеру польской комедийной мелодрамы «Планета одиночек». На канале ICTV в прайме субботы состоялась премьера французской комедии «Семейное ограбление». В воскресенье канал «Украина» показал матч за Суперкубок «Динамо»-«Шахтер», а на «2+2» поздним вечером на новый 10-й юбилейный сезон «зашла» программа «Профутбол». «2+2» на одних только архивных боевиках вторую неделю подряд удерживал свое шестое место, успешно вытесняя с «большой шестерки» «Интер».

В субботу и воскресенье отдельные телеканалы уделили пристальное внимание годовщине Крещения Киевской Руси: «Интер», «112-й» и NewsOne транслировали исключительно мероприятия УПЦ московского патриархата. В противовес им канал «Прямой», а также общественные «Перший» и «Культура» транслировали мероприятия ПЦУ.

Как телеканалы Русь крестили

Телеканал «Интер» традиционно для себя, помимо трансляции крестной ходы и молебна исключительно московской православной церкви, выделился также показом нескольких спецпроектов. В субботу с утра началась подготовка в виде передачи «Киево-Печерская лавра. Фотография тысячелетия» (11:00) — 3,3% по 18-54 и 2,8% по 18-54 (50к+). Потом показали интервью с митрополитом УПЦ МП Онуфрием (12:10) — всего лишь 2,3% и 1,8%. Ну и, наконец, в 12:50 стартовала трансляция крестного хода и молебна — 2,4% и 1,6%. В воскресенье в 09:00 «Интер» вел трансляцию литургии из Киево-Печерской лавры — 2,8% и 3,2% соответственно. В целом, православные мероприятия московского патриархата не привлекли активную аудиторию, по старшим аудиториям показатели были несколько выше — в приделах 4-6%.

В субботу в 12:00 на «112-м» трехчасовый телемарафон «Мы люди», посвященный Крестному ходу, собрал 534 тыс. человек по аудитории 18+ (50+). Доля телеканала в ходе трансляции составила 2,44%, а рейтинг – 0,39%. В ходе марафона был показан молебен на Владимирской горке в Киеве, крестный ход, а также литургия в Киево-Печерской лавре. При этом отрыв от ближайшего конкурента в новостной нише – телеканала «Прямой» (который не транслировал «Ходу») – был в полтора раза (доля составила 1,59%). Приметно, что NewsOne, на котором также шел марафон по Крещению Руси, был только третьим, собрав всего лишь долю 1,17% по этой же аудитории. ZIK финишировал пятым, пропустив вперед канал «24»: 0,62% и 1,02%, соответственно.

Телеканал «Прямой» начал трансляцию мероприятий ПЦУ ранним утром в воскресенье с большого марафона продолжительностью 4,5 часа (08:30-13:00), собрав доли 1,2% и 0,6% по аудиториям 18-54 и 18-54 (50+). «Перший» подключился к трансляции в 9:30, марафон продлился до 12:00, собрав доли 0,7% и 0,8% соответственно.

Политические шоу и итоговые новости

Парламентские выборы прошли, а с ними — и интерес к политическим шоу. Передача «Право на власть» («1+1», четверг, 22:30) перед выборами достигала пика, а сразу после выборов на последнем выпуске сезона просела до 12,1% по 18-54 (50k+) и 12,3% по 18-54 (неделей ранее — 16,3% и 15,2%). Финал «Свободы слова» (ICTV, понедельник, 22:20) по сравнению с предыдущим выпуском потерял меньше, но это ниже среднего по каналу — 8,6% по 18-54 (50k+) и 6,7% по 18-54 (больше 8% по обеим аудиториям неделей ранее). Финал «Новых лидеров» (ICTV, четверг, 22:30) совсем рухнул на дно: 3,4% по 18-54 (50k+) и 2,7% по 18-54 (неделей ранее — 5,2% и 4% ).

Итоговые новости, в свою очередь, сохраняли актуальность. На этот раз с финалом сезона вышло только две итоговые программы, собрав, соответственно, все сливки: «Факты недели. 100 минут с Оксаной Соколовой» (ICTV, воскресенье, 18:45) — 17% по 18-54 (50k+) и 13,6% по 18-54. «Сегодня. Итоги с Олегом Панютой» («Украина», воскресенье, 18:59) — 10,2% по 18-54 (50k+) и 12,5% по 18-54. Вместо «ТСН. Тиждень» вышел обычный выпуск ТСН («1+1», воскресенье, 19:29), выхватив 12,4% по 18-54 (50k+) и 11,2% по 18-54.

Развлекательные шоу

«1+1»

Пятничные выпуски «Лиги смеха» (20:20) остаются в среднем на том же уровне — 10,6% против 11% неделей ранее по аудитории 18-54 (50k+). «Женский квартал» (суббота, 21:30) немного подрос: 12,6%/9,9% (18-54 [50k+]/18-54) по сравнению с 7,9/8,2% неделей ранее. «Украинские сенсации» (суббота, 20:20) тоже пошли в рост: 12,5% против 8,2% (18-54, 50k+) — правда, в этот раз это было все же политическое шоу. Повторы «Світського життя» (суббота, 23:30) прошли чуть лучше, чем неделей ранее: около 9% по обеим аудиториям против 6-8%. В воскресенье прошли повторы шоу «Голос. Лучшее» (20:10), но не очень успешно — 7,6%/8% (18-54 [50k+]/18-54).

ICTV

Подборка старых номеров «Дизель шоу» (пятница 20:20) опять обходит «Лигу смеха» в вечернем прайме пятницы: 13,9% в 20:10 и 16,5% в 22:10 по аудитории 18-54 (50k) (против 11,2% и 9% неделей ранее).

«Украина»

В воскресенье в 20:50 канал «Украина» транслировал футбольный матч за Суперкубок Украины между донецким «Шахтером» и киевским «Динамо» — 12,5% по 18-54 и 10% по 18-54 (50k).

Повторы шоу «Братья Шумахеры» (суббота, 22:00) остаются на том же уровне — ниже среднего по каналу: 10,2% по 18-54 (50k+) против 10,1% неделей ранее и 11% еще раньше.

«Новый канал»

На «Новом» продолжаются повторы «Аферистов в сетях» (понедельник, 16:50–20:50) со средним показателем 7,9% по 18-54 (50k+) (неделей ранее — 5,1%). Со вторника (13:30–17:20) по четверг (13:10–17:10) крутили повтор «Заробітчан» — начали со средних 6,6%, закончили с 5,4%. «Вар’яти» (вторник — четверг, 17:20) — начали со средних 6,5% по 18-54 (50k) и 6,4% по 18-54, закончили с 6,9% по 18-54 (50k) и 7% по 18-54.

«2+2»

В офф-прайме воскресенья на новый 10-й сезон зашла программа «Профутбол» (23:00), собрав только 2,03% и 1,73%.

«Интер»

В понедельник-четверг канал транслировал концерт «Юрмала. Рандеву. Лайма Вайкуле» (21:00) — в пределах 4-6% по 18-54 (50k) и 18-54.

Сериалы

«1+1»

Главным сериалом будней на прошлой неделе остались «Сваты», повтор шестого сезона подошел к концу. Можно было заметить некоторую тенденцию к спаду интереса аудитории. В понедельник в 20:50 сериал дал 14,8% по 18-54 и 14,6% по 18-54 (50k+). Вторая серия в 21:40 собрала 20,3% и 18% соответственно. Во вторник «Сваты» дали 16,3% по 18-54 и 12,7% по 18-54 (50k+), вторая серия — 19,7% и 16,5% соответственно. В среду сезон закончился с 14,9% по 18-54 и 13,6% по 18-54 (50k+).

Турецкий сериал «Невеста из Стамбула» (по будням, 17:10) продолжает удерживать аудиторию. Начал с 10,9% по 18-54 в понедельник, подрос до 12,3% во вторник, упал до 10,2% и 10,7% в четверг и среду, но хорошо закончил с 12,7% в пятницу. Правда по аудитории 8-54 (50k+) подняться выше 8,9% сериалу так и не удалось. «Величественный век» (по будням, 14:20) аналогично, в небольшом плюсе: сериал начал с 11% по аудитории 18-54 в понедельник, 13,7% и 11,9% во вторник и среду, 12,2% в четверг, закончил с 12,6% в пятницу.

Повторы сериала «Школа» все еще аудиторию не держат. Во вторник (23:00) — средний показатель 6,4% по 18-54, в среду — 5,6%. На прошлой неделе высшей точкой были 8,9%.

«Украина»

Повтор сериала «У прошлого в долгу» (21:00) продолжили показывать в вечернем прайме будней. Если на позапрошлой неделе он держался на грани среднего по каналу, то на прошлой — резко пошел вверх. Начал неделю со средних показателей за две серии 10,8% по аудитории 18-54, вторник — 12,8%, среда — 13,9%, четверг — высшая отметка 15,5% в 21:00 и 16,4% в 22:00. В субботу прошли повторы серий (08:50–16:50) — средний показатель 13,4%. Потом прошел повтор телефильма «Девочки мои», первая серия (17:00) — 13,6%, вторая (18:00) — 12% по 18-54. После рекламного блока третья (20:00) — 11,3% и четвертая (21:00) — 12,2%. Самый успешный кинопродукт субботнего прайма при таких невысоких показателях. Вот что значит межсезонье.

В вечернем прайме пятницы повторили 4-серийный телефильм «Вкус счастья» (21:00 — 01:20) — средний показатель 13,3% по 18-54. В воскресенье его повторили еще раз (15:00 — 19:00), но более успешно: средний показатель 16,6%.

«Интер»

В воскресенье (14:40–20:00) «Интер» устроил премьеру второго сезона английской драмы «Доктор Фостер». Увы, картина собрала еще меньше, чем в первый сезон — 2,2% по по 18-54 и до 2,7% по 18-54 [50k+] (против 3-4% по обеим аудиториям неделей ранее).

ICTV

Повторы сериала «Пес-2» потихоньку возвращают былые успехи в вечернем прайме будней. Понедельник (21:20) — 8,9% по 18-54, вторник (21:30) — 10,3%, среда (21:30) — 12%, четверг (21:20) — 11,2%. По аудитории 18-54 (50k+) первые три дня сериал стабильно держал 12,5%, потом упал до 12%. В предпрайме субботы (14:50–18:50) сериал заходит лучше — начал с 8% по 18-54, а закончил с 17%.

«2+2»

Сериал «Опер по вызову» все еще радует хорошими показателями выше среднего по каналу. Понедельник (20:30) он начал около 6-7% доли по обеим аудиториям, а закончил неделю в четверг с 6,3-8,3%.

Кино

Субботним вечером «Новый канал» показал фильмы: «Трон. Наследие» (16:30) — 7.3% по 18-54, «Библиотекарь. В поисках копья судьбы» (19:00) — 7,2%, «Библиотекарь. Возвращение в копи царя Соломона» (21:00) — 8,2%, «Почтальон» (23:00) — 8,1%. В воскресенье повторили «Библиотекарь. В поисках копья судьбы» (16:00) — 7,5% и «Библиотекарь. Возвращение в копи царя Соломона» (18:00) — 8%, а потом показали «Библиотекарь. Проклятие чаши Иуды» (20:00) — 8,8%, «Константин» (22:00) — 9,1% и «Звонок» (00:40) — 6,2%.

На ICTV в субботу показывали «Рыцарь дня» (19:10) — 12,8% по 18-54, премьеру французской комедии «Семейное ограбление» (21:30) — 10,4% (по 18-54 (50+) – 11,8%), «Другой мир. Восстание ликанов» (23:00) — 9,9% и «Другой мир. Пробуждение» (00:40) — 11,9%. В воскресенье повторили «Рыцаря дня» (16:40) — 9,6%, показали «От колыбели до могилы» (20:40) — 11,6%, «Время бешеных псов» (22:50) — 10,1% и «Воздух» (00:30) — 8,9%.

На канале «Украина» в субботу показали телефильм «Дом для двоих» (23:50) — 7,2% по 18-54, а в воскресенье после футбола — «Лару Крофт. Расхитительницу гробниц» (23:20) — 8,9%.

На «Интере» в вечернем прайме субботы показали 4-серийный телефильм «Добежать до себя» (19:00 — 22:40) — 3,7% по 18-54, а потом фильм «Анжелика и султан» (22:40) — 4,3%. В воскресенье прошла премьера польской комедийной мелодрамы «Планета одиночек» (20:30) — 2,8%, а потом «Плохая соседка» (23:10) — 3,4%.

На ТЕТ в пятничном вечернем прайме хорошие показатели (выше среднего по каналу) получили мультфильм «Рио-2» (21:00) — 6,01% по 18-54. На «2+2» каждый вечер весьма успешно продолжали идти голливудские экшны и боевики, что позволило телеканалу удерживать 6-е место в общем забеге телеканалов, обгоняя «Интер».

Фото: pixabay