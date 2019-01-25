🎂 Телеканалу ТЕТ исполнилось 27 лет
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🎂 Телеканалу ТЕТ исполнилось 27 лет

от Telekritika
От Telekritika 39
Главная Новости 🎂 Телеканалу ТЕТ исполнилось 27 лет

Вчера, 24 января, самый взрослый телеканал группы 1+1 media отпраздновал свой День рождения. ТЕТ в этом году исполнилось 27 лет.

Традиционно, в конце января телеканал ТЕТ празднует годовщину со дня своего основания. История одного из самых успешных молодежных развлекательных каналов в Украине началась в 1992 году. Тогда ТЕТ был одним из первых частных телеканалов в стране. Сегодня ТЕТ ведет вещание в более чем 200 городах Украины, в частности во всех областных центрах и городах с населением свыше 50 тыс. человек.

К юбилею телеканал подготовил два видео: о продуктах, которые радуют зрителей, и о том, как буквально взрослел на наших глазах. Самые популярные проекты прошлых сезонов: «Худший водитель», «ООН», «Давай целоваться», «Дурнев+1».

🎂 Телеканалу ТЕТ исполнилось 27 лет

Вы помните это?

Что происходит на канале сейчас? Зритель ТЕТ, как правило, просыпается вместе с пингвинами из Мадагаскара, после чего каждый взрослый может почувствовать себя маленьким и оказаться в «Сказке У».

🎂 Телеканалу ТЕТ исполнилось 27 лет

Вот и сказочке конец…

Если нужно испытать свои чувства, зрителям следует обращаться по адресу «ЛавЛавСar», а стать «Богиней шоппинга» можно, не отрываясь от телевизора. Не забыл телеканал и о колоритных героях из «Таньки и Володьки», «Гостиницы Галиции» и «Однажды под Полтавой».

Первый ролик о контенте ТЕТ можно посмотреть ЗДЕСЬ. 

Второй ролик продемонстрировал изменение логотипа. Как сообщает пресс-служба телеканала, эволюция логотипа представлена ​​в виде взросления человека. В видео наглядно продемонстрировано, как логотип учился ползать, пошел в школу под ручку с «1+1» и зажигал с друзьями на вечеринках. Видео смотрим ЗДЕСЬ.

Телеканал ТЕТ также просит всех неравнодушных оставлять свои пожелания в комментариях к посту в Instagram или Facebook. К слову, авторы самых ярких поздравлений получат интересный сюрприз от генерального продюсера ТЕТ Виктории Левченко (Шульженко). Подробности ЗДЕСЬ.

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